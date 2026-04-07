ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต! แท็กซี่หื่น ฉุดสาวย่ำยีผ่านแอปดังต่อเนื่องหลายราย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 15:46 น.
สรุปคดีสะเทือนขวัญ! คณะลูกขุนซานฟรานฯ ตัดสินความผิด ออร์แลนโด วิลเชซ-ลาโซ คนขับรถแอปดัง ก่อเหตุลักพาตัวและข่มขืนหญิงสาวต่อเนื่องหลายราย พบพฤติกรรมลวงเหยื่อจากหน้าบาร์ เผชิญโทษหนักจำคุกตลอดชีวิต

กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ชาวเน็ตทั่วโลกให้ความสนใจ เมื่อคณะลูกขุนในกรุงซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา มีคำตัดสินว่า ออร์แลนโด วิลเชซ-ลาโซ (Orlando Vilchez-Lazo) วัย 41 ปี มีความผิดจริงในข้อหาลักพาตัวเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ และข้อหาข่มขืนกระทำชำเราหญิงสาวหลายราย ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีจนสร้างความหวาดผวาไปทั่วท้องถนน

พฤติกรรมสุดอำมหิตของวิลเชซ-ลาโซ คือการใช้รถยนต์ส่วนตัวขับวนเวียนอยู่ตามย่านสถานบันเทิงและบาร์ในช่วงดึก โดยเขาจะทำทีเป็นคนขับรถจากแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารชื่อดัง (Rideshare) เพื่อล่อลวงหญิงสาวที่มีอาการมึนเมาหรือกำลังรอรถให้ขึ้นมาบนรถ จากนั้นจะขับพาเหยื่อไปยังที่เปลี่ยวเพื่อลงมือลักพาตัวและข่มขืนอย่างทารุณ

จากการสืบสวนพบว่ามีเหยื่อที่กล้าเข้าแจ้งความและให้การเอาผิดหลายราย โดยเหตุการณ์สะเทือนใจเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี 2013 ถึง 2018 ซึ่งหลักฐานทาง DNA และคำบอกเล่าของเหยื่อที่รอดชีวิตมาได้ กลายเป็นกุญแจสำคัญที่มัดตัวคนร้ายรายนี้จนดิ้นไม่หลุด

ทางด้านอัยการเขตซานฟรานซิสโกเปิดเผยว่า คำตัดสินนี้ถือเป็นชัยชนะของความยุติธรรม และเป็นการปลดล็อกความยุติธรรมให้กับเหล่าหญิงสาวที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับฝันร้ายมานานหลายปี โดยวิลเชซ-ลาโซ อาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งการพิจารณาโทษขั้นสุดท้ายจะมีขึ้นในเร็วๆ
นี้

คดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถรับส่งสาธารณะในยามวิกาล ให้เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบป้ายทะเบียนและชื่อคนขับให้ตรงกับในแอปพลิเคชันทุกครั้งก่อนขึ้นรถ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

ข่าวล่าสุด
ตารางสถิติหวยลาวออกวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี (15 งวด) หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี รับระบบใหม่ออกรางวัล 5 วัน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังงานเข้า ปลัดศธ.ฟ้องหมิ่น ปมแฉบ้านหรู 200 ล้าน คนแชร์โดนด้วย

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต! แท็กซี่หื่น ฉุดสาวย่ำยีผ่านแอปดังต่อเนื่องหลายราย

31 นาที ที่แล้ว
รุมจวก &quot;ทรัมป์&quot; ถอยหลังลงคลอง หลังเปิดศึกอิหร่าน น้ำมันพุ่ง-โลกร้อนวิกฤต ข่าวต่างประเทศ

รุมจวก “ทรัมป์” ถอยหลังลงคลอง หลังเปิดศึกอิหร่าน น้ำมันพุ่ง-โลกร้อนวิกฤต

45 นาที ที่แล้ว
ร้อยเวร สภ.ม่วงสามสิบ ข่าว

สั่งเด้งแล้ว “ร้อยเวร” สภ.ม่วงสามสิบ เรียกค่าน้ำมันชาวบ้าน ฮึ่มฟันวินัย-อาญาซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

Garena RoV ประกาศความสำเร็จ RPL 2026 Summer ยอดชมทะลุ 65 ล้านครั้ง ตอกย้ำผู้นำเกมและอีสปอร์ตไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เศรษฐกิจ

ตลาดราคาทองเย็นนี้ 7 เม.ย. 69 ก่อนปิด ผันผวน 43 ครั้ง ดิ่งรวม 350 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิกแฟน ร้องไห้หนักจนต้องแอดมิทโรงพยาบาล คนคอมเมนต์เพียบ บันเทิง

ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิกแฟน ร้องไห้หนักจนต้องแอดมิทโรงพยาบาล คนคอมเมนต์เพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดร่างนโยบาย 23 ข้อ รัฐบาล &quot;อนุทิน&quot; เตรียมแถลงต่อรัฐสภา 9-10 เม.ย. นี้ ข่าวการเมือง

เปิดร่างนโยบาย 23 ข้อ รัฐบาล “อนุทิน” เตรียมแถลงต่อรัฐสภา 9-10 เม.ย. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฯ ไต่สวนมูลฟ้องเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 69 หลังเลื่อนนัดครั้งก่อน ย้อนไทม์ไลน์ตั้งแต่ปลดเดอะมีนจนถึงเข้าสู่ชั้นศาล ข่าว

อัปเตต คดีแก๊งโอฮาน่า ศาลประทับรับฟ้องมีมูล ทนายแบงค์โพสต์แสดงความยินดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร ข่าว

โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี &quot;สมโณฤกษ์&quot; แรม 5 ค่ำ เดือน 5 หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี “สมโณฤกษ์” แรม 5 ค่ำ เดือน 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับประกาศนียบัตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าว

ไวรัลไกลระดับโลก! คลิปมอบประกาศนียบัตร “สาธิต ม.อ.” ผอ.สู้ชีวิตกับนร.สุดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุลพันธ์ รมว.แรงงาน สั่งลุยนโยบายเร่งด่วน &quot;ลดเงินสมทบประกันสังคม&quot; บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน ข่าว

จุลพันธ์ สั่งด่วน “ลดเงินสมทบประกันสังคม” บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลินิก รพ คำโฆษณาฉบับใหม่ สุขภาพและการแพทย์

เปิดคำต้องห้าม รพ.-คลินิกใช้โฆษณา “กีหลวม-จึ้งเกิน-พส.จีน” ล้างบางหมด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม ข่าว

ด่วน! กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.เชน” โพสต์ลุยงานทันที เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำเรื่องนี้รอไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึกปมร้าว! &quot;สามี-เจ้าแม่เงินกู้&quot; ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้ ข่าว

เจาะลึกปมร้าว! “สามี-เจ้าแม่เงินกู้” ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต เศรษฐกิจ

พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป บันเทิง

ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.กฤช ขอโทษประชาชน หลังอดีตผู้ช่วยถูกจับคดียาเสพติด พรรคส้ม เร่งขับพ้นสมาชิก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลให้ประกันตัว “สนธิ” วางวงเงิน 5 หมื่นบาท ปล่อยตัวไม่มีเงื่อนไข

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! AirAsia X ประกาศขึ้นราคาตั๋วสูงสุด 40% และลดเที่ยวบิน 10% รับมือสงครามตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! AirAsia X ประกาศขึ้นราคาตั๋วสูงสุด 40% และลดเที่ยวบิน 10% รับมือสงครามตะวันออกกลาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางสถิติหวยลาวออกวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี (15 งวด)

สถิติหวยลาวออกวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี รับระบบใหม่ออกรางวัล 5 วัน

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569

เพจดังงานเข้า ปลัดศธ.ฟ้องหมิ่น ปมแฉบ้านหรู 200 ล้าน คนแชร์โดนด้วย

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
ร้อยเวร สภ.ม่วงสามสิบ

สั่งเด้งแล้ว “ร้อยเวร” สภ.ม่วงสามสิบ เรียกค่าน้ำมันชาวบ้าน ฮึ่มฟันวินัย-อาญาซ้ำ

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569

Garena RoV ประกาศความสำเร็จ RPL 2026 Summer ยอดชมทะลุ 65 ล้านครั้ง ตอกย้ำผู้นำเกมและอีสปอร์ตไทย

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
