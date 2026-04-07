คุกตลอดชีวิต! แท็กซี่หื่น ฉุดสาวย่ำยีผ่านแอปดังต่อเนื่องหลายราย
สรุปคดีสะเทือนขวัญ! คณะลูกขุนซานฟรานฯ ตัดสินความผิด ออร์แลนโด วิลเชซ-ลาโซ คนขับรถแอปดัง ก่อเหตุลักพาตัวและข่มขืนหญิงสาวต่อเนื่องหลายราย พบพฤติกรรมลวงเหยื่อจากหน้าบาร์ เผชิญโทษหนักจำคุกตลอดชีวิต
กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ชาวเน็ตทั่วโลกให้ความสนใจ เมื่อคณะลูกขุนในกรุงซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา มีคำตัดสินว่า ออร์แลนโด วิลเชซ-ลาโซ (Orlando Vilchez-Lazo) วัย 41 ปี มีความผิดจริงในข้อหาลักพาตัวเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ และข้อหาข่มขืนกระทำชำเราหญิงสาวหลายราย ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีจนสร้างความหวาดผวาไปทั่วท้องถนน
พฤติกรรมสุดอำมหิตของวิลเชซ-ลาโซ คือการใช้รถยนต์ส่วนตัวขับวนเวียนอยู่ตามย่านสถานบันเทิงและบาร์ในช่วงดึก โดยเขาจะทำทีเป็นคนขับรถจากแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารชื่อดัง (Rideshare) เพื่อล่อลวงหญิงสาวที่มีอาการมึนเมาหรือกำลังรอรถให้ขึ้นมาบนรถ จากนั้นจะขับพาเหยื่อไปยังที่เปลี่ยวเพื่อลงมือลักพาตัวและข่มขืนอย่างทารุณ
จากการสืบสวนพบว่ามีเหยื่อที่กล้าเข้าแจ้งความและให้การเอาผิดหลายราย โดยเหตุการณ์สะเทือนใจเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี 2013 ถึง 2018 ซึ่งหลักฐานทาง DNA และคำบอกเล่าของเหยื่อที่รอดชีวิตมาได้ กลายเป็นกุญแจสำคัญที่มัดตัวคนร้ายรายนี้จนดิ้นไม่หลุด
ทางด้านอัยการเขตซานฟรานซิสโกเปิดเผยว่า คำตัดสินนี้ถือเป็นชัยชนะของความยุติธรรม และเป็นการปลดล็อกความยุติธรรมให้กับเหล่าหญิงสาวที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับฝันร้ายมานานหลายปี โดยวิลเชซ-ลาโซ อาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งการพิจารณาโทษขั้นสุดท้ายจะมีขึ้นในเร็วๆ
นี้
คดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถรับส่งสาธารณะในยามวิกาล ให้เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบป้ายทะเบียนและชื่อคนขับให้ตรงกับในแอปพลิเคชันทุกครั้งก่อนขึ้นรถ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
