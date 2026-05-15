ด่วน แผ่นดินไหวเขย่าญี่ปุ่น 6.3 หยุดวิ่งรถไฟชินคันเซ็น
ญี่ปุ่น แผ่นดินไหวขนาด 6.3 เขย่าภูมิภาคโทโฮกุของญี่ปุ่น ศูนย์กลางนอกชายฝั่งจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ไม่มีเตือนภัยสึนามิ ระงับเดินรถไฟชินคันเซ็นหลายสถานี
เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ในภูมิภาคโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เวลา 20.22 น. ตามเวลาท้องถิ่น กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นวัดระดับความรุนแรงได้ที่ระดับ 5 ล่างตามมาตรวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวของญี่ปุ่น ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ผิวดิน 50 กิโลเมตร นอกชายฝั่งจังหวัดมิยางิ ทางการประกาศยืนยันไม่มีความเสี่ยงเกิดคลื่นสึนามิจากเหตุการณ์นี้
ประชาชนในเมืองโทเมะ เมืองโอซากิ รวมถึงเมืองอิชิโนมากิในจังหวัดมิยางิ รับรู้แรงสั่นสะเทือนระดับ 5 ล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมิยางิกับจังหวัดอิวาเตะรับรู้แรงสั่นสะเทือนในระดับ 4
บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก (JR East) สั่งระงับการให้บริการรถไฟสายโทโฮกุชินคันเซ็นช่วงสถานีโตเกียวถึงสถานีชินอาโอโมริทันที สำนักข่าวเอ็นเอชเครายงานข้อมูลเพิ่มเติมมีเหตุไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรง
ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคโทโฮกุ นับตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ครั้งนั้นทางการต้องประกาศเตือนภัยสึนามิพร้อมออกคำเตือนพิเศษเฝ้าระวังความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ที่มา: japantimes.co.jp
