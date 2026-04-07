เพจดังงานเข้า ปลัดศธ.ฟ้องหมิ่น ปมแฉบ้านหรู 200 ล้าน คนแชร์โดนด้วย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งความเอาผิดเพจดังฐานหมิ่นประมาท พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปมแฉบ้านหรู 200 ล้าน เป็นข่าวเท็จ
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดุสิตเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.41 น. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง หลังโพสต์ข้อความกล่าวหาเรื่องการใช้รถราชการร่วมงานวันเกิด รวมถึงอ้างข้อมูลว่าบ้านพิมานเทพซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมีมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า บ้านหลังดังกล่าวมีราคา 8.4 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ได้มาจากการกู้เงินธนาคาร ปัจจุบันยังคงผ่อนชำระรายเดือน
ส่วนประเด็นการใช้รถราชการมาร่วมงาน ตนไม่ทราบรายละเอียดการเดินทางของผู้มาร่วมงาน ยืนยันว่าไม่ได้สั่งการ หรืออนุญาตให้นำทรัพยากรของทางราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด
นายสุเทพระบุข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เพจดังกล่าวนำรูปภาพของตนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาที่โพสต์ให้ข้อมูลผิดไปจากความจริง ใช้ข้อความหมิ่นประมาท ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงขอใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองจากการถูกบิดเบือนข้อเท็จจริง
การแจ้งความดำเนินคดีอาญาครั้งนี้ครอบคลุมความผิดหลายข้อหา ทั้งการสร้างข้อมูลเท็จ เผยแพร่ข้อมูลเท็จ หมิ่นประมาท ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความผิดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นายสุเทพเตรียมมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้ส่งข้อมูลให้เพจ ผู้แชร์ ผู้แสดงความคิดเห็น รวมถึงผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: