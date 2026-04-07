เพจดังงานเข้า ปลัดศธ.ฟ้องหมิ่น ปมแฉบ้านหรู 200 ล้าน คนแชร์โดนด้วย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 18:48 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 17:54 น.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งความเอาผิดเพจดังฐานหมิ่นประมาท พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปมแฉบ้านหรู 200 ล้าน เป็นข่าวเท็จ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดุสิตเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.41 น. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง หลังโพสต์ข้อความกล่าวหาเรื่องการใช้รถราชการร่วมงานวันเกิด รวมถึงอ้างข้อมูลว่าบ้านพิมานเทพซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมีมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า บ้านหลังดังกล่าวมีราคา 8.4 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ได้มาจากการกู้เงินธนาคาร ปัจจุบันยังคงผ่อนชำระรายเดือน

ส่วนประเด็นการใช้รถราชการมาร่วมงาน ตนไม่ทราบรายละเอียดการเดินทางของผู้มาร่วมงาน ยืนยันว่าไม่ได้สั่งการ หรืออนุญาตให้นำทรัพยากรของทางราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด

นายสุเทพระบุข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เพจดังกล่าวนำรูปภาพของตนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาที่โพสต์ให้ข้อมูลผิดไปจากความจริง ใช้ข้อความหมิ่นประมาท ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงขอใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองจากการถูกบิดเบือนข้อเท็จจริง

การแจ้งความดำเนินคดีอาญาครั้งนี้ครอบคลุมความผิดหลายข้อหา ทั้งการสร้างข้อมูลเท็จ เผยแพร่ข้อมูลเท็จ หมิ่นประมาท ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความผิดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นายสุเทพเตรียมมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้ส่งข้อมูลให้เพจ ผู้แชร์ ผู้แสดงความคิดเห็น รวมถึงผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไป

ตารางสถิติหวยลาวออกวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี (15 งวด) หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี รับระบบใหม่ออกรางวัล 5 วัน

40 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังงานเข้า ปลัดศธ.ฟ้องหมิ่น ปมแฉบ้านหรู 200 ล้าน คนแชร์โดนด้วย

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุกตลอดชีวิต! แท็กซี่หื่น ฉุดสาวย่ำยีผ่านแอปดังต่อเนื่องหลายราย

31 นาที ที่แล้ว
รุมจวก &quot;ทรัมป์&quot; ถอยหลังลงคลอง หลังเปิดศึกอิหร่าน น้ำมันพุ่ง-โลกร้อนวิกฤต ข่าวต่างประเทศ

รุมจวก “ทรัมป์” ถอยหลังลงคลอง หลังเปิดศึกอิหร่าน น้ำมันพุ่ง-โลกร้อนวิกฤต

45 นาที ที่แล้ว
ร้อยเวร สภ.ม่วงสามสิบ ข่าว

สั่งเด้งแล้ว “ร้อยเวร” สภ.ม่วงสามสิบ เรียกค่าน้ำมันชาวบ้าน ฮึ่มฟันวินัย-อาญาซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

Garena RoV ประกาศความสำเร็จ RPL 2026 Summer ยอดชมทะลุ 65 ล้านครั้ง ตอกย้ำผู้นำเกมและอีสปอร์ตไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เศรษฐกิจ

ตลาดราคาทองเย็นนี้ 7 เม.ย. 69 ก่อนปิด ผันผวน 43 ครั้ง ดิ่งรวม 350 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิกแฟน ร้องไห้หนักจนต้องแอดมิทโรงพยาบาล คนคอมเมนต์เพียบ บันเทิง

ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิกแฟน ร้องไห้หนักจนต้องแอดมิทโรงพยาบาล คนคอมเมนต์เพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดร่างนโยบาย 23 ข้อ รัฐบาล &quot;อนุทิน&quot; เตรียมแถลงต่อรัฐสภา 9-10 เม.ย. นี้ ข่าวการเมือง

เปิดร่างนโยบาย 23 ข้อ รัฐบาล “อนุทิน” เตรียมแถลงต่อรัฐสภา 9-10 เม.ย. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฯ ไต่สวนมูลฟ้องเสร็จสิ้น 7 เม.ย. 69 หลังเลื่อนนัดครั้งก่อน ย้อนไทม์ไลน์ตั้งแต่ปลดเดอะมีนจนถึงเข้าสู่ชั้นศาล ข่าว

อัปเตต คดีแก๊งโอฮาน่า ศาลประทับรับฟ้องมีมูล ทนายแบงค์โพสต์แสดงความยินดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร ข่าว

โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี &quot;สมโณฤกษ์&quot; แรม 5 ค่ำ เดือน 5 หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี “สมโณฤกษ์” แรม 5 ค่ำ เดือน 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับประกาศนียบัตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าว

ไวรัลไกลระดับโลก! คลิปมอบประกาศนียบัตร “สาธิต ม.อ.” ผอ.สู้ชีวิตกับนร.สุดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุลพันธ์ รมว.แรงงาน สั่งลุยนโยบายเร่งด่วน &quot;ลดเงินสมทบประกันสังคม&quot; บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน ข่าว

จุลพันธ์ สั่งด่วน “ลดเงินสมทบประกันสังคม” บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลินิก รพ คำโฆษณาฉบับใหม่ สุขภาพและการแพทย์

เปิดคำต้องห้าม รพ.-คลินิกใช้โฆษณา “กีหลวม-จึ้งเกิน-พส.จีน” ล้างบางหมด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม ข่าว

ด่วน! กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.เชน” โพสต์ลุยงานทันที เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำเรื่องนี้รอไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึกปมร้าว! &quot;สามี-เจ้าแม่เงินกู้&quot; ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้ ข่าว

เจาะลึกปมร้าว! “สามี-เจ้าแม่เงินกู้” ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต เศรษฐกิจ

พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป บันเทิง

ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.กฤช ขอโทษประชาชน หลังอดีตผู้ช่วยถูกจับคดียาเสพติด พรรคส้ม เร่งขับพ้นสมาชิก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลให้ประกันตัว “สนธิ” วางวงเงิน 5 หมื่นบาท ปล่อยตัวไม่มีเงื่อนไข

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! AirAsia X ประกาศขึ้นราคาตั๋วสูงสุด 40% และลดเที่ยวบิน 10% รับมือสงครามตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! AirAsia X ประกาศขึ้นราคาตั๋วสูงสุด 40% และลดเที่ยวบิน 10% รับมือสงครามตะวันออกกลาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางสถิติหวยลาวออกวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี (15 งวด)

สถิติหวยลาวออกวันที่ 7 ย้อนหลัง 3 ปี รับระบบใหม่ออกรางวัล 5 วัน

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569

คุกตลอดชีวิต! แท็กซี่หื่น ฉุดสาวย่ำยีผ่านแอปดังต่อเนื่องหลายราย

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
รุมจวก &quot;ทรัมป์&quot; ถอยหลังลงคลอง หลังเปิดศึกอิหร่าน น้ำมันพุ่ง-โลกร้อนวิกฤต

รุมจวก “ทรัมป์” ถอยหลังลงคลอง หลังเปิดศึกอิหร่าน น้ำมันพุ่ง-โลกร้อนวิกฤต

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569

Garena RoV ประกาศความสำเร็จ RPL 2026 Summer ยอดชมทะลุ 65 ล้านครั้ง ตอกย้ำผู้นำเกมและอีสปอร์ตไทย

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
Back to top button