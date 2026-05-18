นักประดาน้ำเสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ ขณะกู้ร่าง 5 นักท่องเที่ยวอิตาเลียนเสียชีวิตที่มัลดีฟส์
นักประดาน้ำเสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ ขณะปฏิบัติหน้าที่กู้ร่าง 5 นักท่องเที่ยวอิตาเลียนเสียชีวิตที่มัลดีฟส์ หลังเสียชีวิตขณะดำน้ำดูถ้ำลึก 50 เมตร
จากกรณีที่มีรายงานนักท่องเที่ยวชาวอิตาเลียน 5 คน เสียชีวิตขณะดำน้ำสำรวจถ้ำในมัลดีฟส์ที่ความลึก 50 เมตร เมื่อช่วงวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตามที่เคยมีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการมัลดีฟส์ออกมาแจ้งข่าวว่า จ่าสิบเอก โมฮาเหม็ด มาห์ดี หนึ่งในนักประดาน้ำที่ปฏิบัติกู้ร่างนักท่องเที่ยวเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจ
โดยทางการมัลดีฟส์ระบุว่า นักประดาน้ำ 8 คนปฏิบัติหน้าที่กู้ร่างผู้เสียชีวิต และหลังจากที่กลับขึ้นมาเหนือน้ำพวกเขาก็พบว่าจ่าสิบเอก โมฮาเหม็ด ไม่ได้กลับขึ้นมาด้วย ก่อนที่เจ้าหน้าที่คนอื่นจะกลับลงไปใหม่และพบจ่าสิบเอกคนดังกล่าวหมดสติ จึงรีบนำตัวขึ้นมาส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ทางการระบุเพิ่มเติมว่า การดำน้ำสันทนาการในมัลดีฟส์นั้นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวดำลึกได้ไม่เกิน 30 เมตร อย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบว่าเพราะเหตุใดนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจึงดำลงไปลึก 60 เมตรใต้ทะเล
สำหรับผู้เสียชีวิตนั้นเป็นศาสตราจารย์ชีววิทยาทางทะเลประจำมหาวิทยาลัยเจนัว ภรรยา ลูกสาว และนักวิจัยอีก 2 คน ซึ่งปัจจุบันสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แค่ 1 ศพเท่านั้น
