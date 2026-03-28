ครูสังคมเสื่อม ข่มขืนนักเรียนชาย 13 มาราธอน ในห้องเรียนที่สามีเคยขอแต่งงาน ก็ไม่เว้น

Aindravudh เผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 20:34 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 16:21 น.
ครูสาว สอนวิชาสังคม ในอเมริกันถูกจับ ข่มขืนนักเรียนซ้ำหลายครั้ง เหยื่ออายุ 13-16 ปี แม้แต่ในห้องเรียนที่สามีเคยขอแต่งงาน

แอชลีย์ ฟิสเลอร์ อดีตครูสอนสังคมศึกษาวัย 36 ปี จากรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ถูกจับกุม หลังผู้เสียหายซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่แล้ว เข้าแจ้งความกับตำรวจว่าตนเองถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่ปี 2564 ขณะที่ยังเป็นนักเรียนในห้องเรียนของเธอที่โรงเรียน Orchard Valley Middle School เมืองวอชิงตันทาวน์ชิป รัฐนิวเจอร์ซีย์

ตามเอกสารศาลที่เปิดเผย ฟิสเลอร์มีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อซึ่งอายุระหว่าง 13 ถึง 16 ปีในขณะนั้น รวมกันอย่างน้อย 6 ครั้ง ทั้งในรถยนต์และในห้องเรียนของตัวเอง ส่งภาพถ่ายอนาจารของเธอให้แก่เหยื่อผ่านข้อความโทรศัพท์อีกด้วย

สิ่งที่ทำให้หลายคนตกตะลึงคือห้องเรียนแห่งนั้นคือสถานที่เดียวกับที่สามีของเธอเคยคุกเข่าขอแต่งงานต่อหน้านักเรียนในปี 2561

ฟิสเลอร์ถูกตั้งข้อหา 8 กระทง ประกอบด้วยข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กระดับ 1 จำนวน 6 กระทง และข้อหาระดับ 2 อีก 2 กระทง โทษสูงสุดรวมกันอาจถึง 20 ปีจำคุก

ครูสาวปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดระหว่างการสอบสวน ทนายความของเธอระบุว่าจะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ พร้อมคัดค้านการฝากขังระหว่างพิจารณาคดี

ด้านครอบครัวสามีเปิดเผยกับสื่อว่า หากข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริง สามีของเธอซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจจัดสวนคงไม่อยู่เคียงข้างเธออีกต่อไป โดยพี่ชายต่างมารดาของสามีระบุว่า “เขาเป็นคนมีจริยธรรม ไม่ใช่ประเภทที่จะทนได้กับเรื่องแบบนี้”

การพิจารณาคดีประกันตัวกำหนดไว้ในวันที่ 1 เมษายนนี้

รายงานจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ เผยว่านักเรียนอเมริกันประมาณ 10 ถึง 11.7 เปอร์เซ็นต์ เคยเผชิญพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศจากบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย

พฤติกรรมกว่า 11 เปอร์เซ็นต์เป็นการล่วงละเมิดทางวาจาหรือการใช้คำพูดส่อไปในทางเพศ กรณีเพศสัมพันธ์ การสัมผัสร่างกาย การส่งภาพอนาจาร มีสัดส่วนการเกิดเหตุน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์

ตัวเลข 1 เปอร์เซ็นต์อาจดูน้อย แต่เมื่อนำไปคำนวณกับจำนวนนักเรียนทั้งประเทศสหรัฐฯ ผลลัพธ์คือมีนักเรียนหลายแสนคนตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางกาย

สื่อมวลชนสหรัฐฯ เคยวิเคราะห์สถิติการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเพศต่อเด็ก ข้อมูลพบว่าตำรวจจับกุมบุคลากรทางการศึกษาในข้อหานี้เฉลี่ยเกือบ 1 คนต่อวันทั่วประเทศ

ผู้ชายครองสัดส่วนผู้กระทำผิดสูงถึง 85 ถึง 89 เปอร์เซ็นต์ ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากถึง 72 เปอร์เซ็นต์

ครูผู้สอนวิชาการทั่วไปกระทำผิดมากที่สุดคิดเป็น 63 เปอร์เซ็นต์ โค้ชกีฬา ครูพละ กระทำผิดรองลงมาที่ 20 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบันหลายรัฐออกกฎหมายอาญาเอาผิดบุคลากรทางการศึกษาที่มีพฤติกรรมทางเพศกับนักเรียน กฎหมายนิยามว่าครูมีสถานะเหนือกว่านักเรียน นักเรียนจึงไม่อาจให้ความยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริง แม้นักเรียนคนนั้นจะมีอายุถึงเกณฑ์ยินยอมตามกฎหมายปกติแล้วก็ตาม

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

