โหดเกิน 4 เด็กชาย ม.2 รุมโทรมเพื่อนถ่ายคลิป ระหว่างทัศนศึกษา รับโทษเท่าผู้ใหญ่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 23:03 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 14:11 น.
โหดเกิน 4 เด็กชาย ม.2 รุมโทรมทารุณเพื่อน ระหว่างทัศนศึกษา รับโทษเท่าผู้ใหญ่

สำนักข่าวสหรัฐ รายงาน คณะลูกขุนใหญ่เมืองลาสเวกัสมีคำสั่งฟ้อง โดมินิก คิม เด็กชายวัย 15 ปี ในคดีฉาว คลิปวิดีโอรุมล่วงละเมิดทางเพศเพื่อนร่วมชั้น ระหว่างการไปทัศนศึกษาที่ประเทศคอสตาริกาเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว

โดมินิก คิม ถูกตั้งข้อหาครอบครองสื่อลามกทางเพศของเด็ก 1 กระทง รวมถึงข้อหากระทำทารุณกรรม ทอดทิ้ง หรือเป็นอันตรายต่อเด็กอีก 2 กระทง ผู้พิพากษามีคำสั่งเด็ดขาด โอนคดีนี้ไปพิจารณาในศาลผู้ใหญ่เนื่องจากข้อกล่าวหามีความร้ายแรงมาก

ตำรวจลาสเวกัสระบุข้อมูลว่า เหยื่อกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ 4 คนเป็นนักเรียนเกรด 8 หรือชั้น ม.2 ของโรงเรียน The Alexander Dawson School วอห์น กริฟฟิธ เป็นผู้ก่อเหตุคนแรกที่ถูกศาลผู้ใหญ่ดำเนินคดี เขาเป็นคนใช้โทรศัพท์บันทึกวิดีโอขณะรุมโทรมเหยื่อ

อัยการเขตคลาร์กเคาน์ตี้ระบุในสำนวนฟ้องว่า เจ้าหน้าที่พบภาพการล่วงละเมิดในบัญชีสแนปแชตของโดมินิก คิม เขาได้นำภาพเหล่านี้ไปให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นดู ผู้ก่อเหตุยังข่มขู่เหยื่อว่าจะนำคลิปไปเผยแพร่ให้คนทั้งโรงเรียนเห็น

คดีนี้มีความซับซ้อนทางกฎหมาย อัยการไม่สามารถตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศกับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนตำรวจคอสตาริกาแจ้งว่าไม่เคยรับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลย เอฟบีไอเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนคดีนี้แต่ยังไม่มีการตั้งข้อหาระดับรัฐบาลกลาง ผู้ก่อเหตุอีก 2 คนยังไม่ถูกตั้งข้อหาใดๆ

ศาลอนุญาตให้โดมินิก คิม ประกันตัวด้วยวงเงิน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 7 มีนาคม เขาต้องใส่กำไลข้อเท้าอีเอ็ม ใช้โทรศัพท์แบบพับได้เท่านั้น ใช้อินเทอร์เน็ตได้เฉพาะเรื่องเรียน ห้ามติดต่อกับผู้เยาว์ ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ศาลนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปวันที่ 14 เมษายน

วอห์น กริฟฟิธ ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดเช่นเดียวกัน ศาลนัดพิจารณาคดีของเขาในวันที่ 9 เมษายน

ครอบครัวของเหยื่อได้ยื่นฟ้องแพ่งต่อโรงเรียนพร้อมด้วยทีมงานเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ่อกับแม่ของเหยื่อกล่าวหาว่าโรงเรียนล้มเหลวอย่างหนักในการจัดการปัญหาการกลั่นแกล้ง มีทัศนคติมองว่าพฤติกรรมของเด็กผู้ชายเป็นเรื่องปกติ จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้าย

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

