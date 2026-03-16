5 อินเดียโฉด ฉุดเด็กหญิง 16 รุมโทรม ฆ่าทิ้ง แม่ได้ยินเสียงกรีดร้อง แต่ช่วยไม่ทัน
เกิดเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญขึ้นที่เขตซารัน ใกล้เมืองปัฏนา ประเทศอินเดีย นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วัย 16 ปี ถูกชาย 5 คนในหมู่บ้านเดียวกันรุมโทรม ฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ท่ามกลางความโกรธแค้นของชาวบ้านที่ลุกฮือประท้วงเรียกร้องความยุติธรรม
เปิดลำดับเหตุการณ์สุดสลด
ผู้เป็นแม่ของเหยื่อเปิดเผยว่า วันเกิดเหตุลูกสาวได้เดินไปที่บ้านหลังเก่าซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน ก่อนจะถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง 5 คนดักฉุดและลากตัวเข้าไปในห้องน้ำเพื่อลงมือล่วงละเมิดทางเพศ
ระหว่างถูกทำร้าย เด็กหญิงพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงจนแม่และครอบครัวได้ยินและรีบวิ่งไปดู แต่เมื่อกลุ่มคนร้ายเห็นว่ามีคนกำลังมา จึงรีบคว้าขาของเด็กหญิงแล้วลากร่างของเธอไปโยนทิ้งลงในบ่อน้ำจนเสียชีวิต ก่อนจะพากันวิ่งหลบหนีเข้าไปในทุ่งนา
ความจริงที่เจ็บปวดจากฝั่งครอบครัว
ครอบครัวของเหยื่ออาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คนแม่ลูก มีแม่และลูกสาว 2 คน ส่วนผู้เป็นพ่อต้องไปทำงานอยู่ต่างรัฐ พี่สาวของเหยื่อระบุว่า ผู้ก่อเหตุทั้ง 5 คนเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันและครอบครัวก็รู้จักหน้าค่าตาเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เป็นแม่ยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า หนึ่งในคนร้ายกลุ่มนี้เคยพยายามจะข่มขืนลูกสาวของเธอมาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมาก่อเหตุสลดในครั้งนี้
หลังเกิดเหตุ ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมารวมตัวกันที่จุดเกิดเหตุด้วยความโกรธแค้นและเกิดการประท้วงขึ้น จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรีบลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุและเจรจาจนสถานการณ์ความวุ่นวายคลี่คลายลง
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขตซารันได้ออกแถลงการณ์ว่าร่างของเด็กหญิงผู้เสียชีวิตได้รับการชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล Chhapra Sadar และได้ส่งมอบคืนให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว เบื้องต้น ตำรวจได้นำตัวผู้หญิง 1 รายในพื้นที่ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหาได้แล้ว ทราบชื่อคือ นายยุวราช กุมาร และขณะนี้กำลังเร่งระดมกำลังปูพรมล่าตัวผู้ก่อเหตุที่เหลืออีก 4 คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: