ข่าวต่างประเทศ

5 อินเดียโฉด ฉุดเด็กหญิง 16 รุมโทรม ฆ่าทิ้ง แม่ได้ยินเสียงกรีดร้อง แต่ช่วยไม่ทัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 21:15 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 11:17 น.
50

เกิดเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญขึ้นที่เขตซารัน ใกล้เมืองปัฏนา ประเทศอินเดีย นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วัย 16 ปี ถูกชาย 5 คนในหมู่บ้านเดียวกันรุมโทรม ฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ท่ามกลางความโกรธแค้นของชาวบ้านที่ลุกฮือประท้วงเรียกร้องความยุติธรรม

เปิดลำดับเหตุการณ์สุดสลด

ผู้เป็นแม่ของเหยื่อเปิดเผยว่า วันเกิดเหตุลูกสาวได้เดินไปที่บ้านหลังเก่าซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน ก่อนจะถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง 5 คนดักฉุดและลากตัวเข้าไปในห้องน้ำเพื่อลงมือล่วงละเมิดทางเพศ

ระหว่างถูกทำร้าย เด็กหญิงพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงจนแม่และครอบครัวได้ยินและรีบวิ่งไปดู แต่เมื่อกลุ่มคนร้ายเห็นว่ามีคนกำลังมา จึงรีบคว้าขาของเด็กหญิงแล้วลากร่างของเธอไปโยนทิ้งลงในบ่อน้ำจนเสียชีวิต ก่อนจะพากันวิ่งหลบหนีเข้าไปในทุ่งนา

ความจริงที่เจ็บปวดจากฝั่งครอบครัว

ครอบครัวของเหยื่ออาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คนแม่ลูก มีแม่และลูกสาว 2 คน ส่วนผู้เป็นพ่อต้องไปทำงานอยู่ต่างรัฐ พี่สาวของเหยื่อระบุว่า ผู้ก่อเหตุทั้ง 5 คนเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันและครอบครัวก็รู้จักหน้าค่าตาเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เป็นแม่ยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า หนึ่งในคนร้ายกลุ่มนี้เคยพยายามจะข่มขืนลูกสาวของเธอมาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมาก่อเหตุสลดในครั้งนี้

หลังเกิดเหตุ ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมารวมตัวกันที่จุดเกิดเหตุด้วยความโกรธแค้นและเกิดการประท้วงขึ้น จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรีบลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุและเจรจาจนสถานการณ์ความวุ่นวายคลี่คลายลง

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขตซารันได้ออกแถลงการณ์ว่าร่างของเด็กหญิงผู้เสียชีวิตได้รับการชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล Chhapra Sadar และได้ส่งมอบคืนให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว เบื้องต้น ตำรวจได้นำตัวผู้หญิง 1 รายในพื้นที่ไปสอบปากคำเพิ่มเติม

ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหาได้แล้ว ทราบชื่อคือ นายยุวราช กุมาร และขณะนี้กำลังเร่งระดมกำลังปูพรมล่าตัวผู้ก่อเหตุที่เหลืออีก 4 คนมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

5 อินเดียโฉด ฉุดเด็กหญิง 16 รุมโทรม ฆ่าทิ้ง แม่ได้ยินเสียงกรีดร้อง แต่ช่วยไม่ทัน

7 วินาที ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button