ตำรวจสหรัฐฯ ตั้งข้อหา พ่อ-แม่ มัวแต่เล่นมือถือ ปล่อยลูกถูกหมาป่างับมือ
เกือบเกิดเหตุสลด เด็ก 17 เดือนคลานเข้าใกล้กรงหมาป่าในสวนสัตว์ หลังพ่อแม่มัวแต่เล่นมือถือ ก่อนถูกหมาป่างับมือ ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน สำนักข่าว CBS รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐเพนซิลเวเนีย ได้ตั้งข้อหาผู้ปกครองของเด็กชายวัย 17 เดือน ภายหลังจากที่เด็กชายคนดังกล่าวลอดใต้รั้วรอบนอก จากนั้นก็เคลื่อนตัวไปถึงรั้วโลหะหลักที่ล้อมพื้นที่อยู่อาศัยของหมาป่าของสวนสัตว์ เด็กน้อยได้ยื่นมือผ่านรั้วเข้าไป ก่อนที่ “หมาป่าได้เข้ามาใกล้และงับมือของเด็ก”ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ
โชคดีที่ประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันดึงมือของเด็กออกมาจากปากหมาป่าได้ ซึ่งทางสวนสัตว์ระบุว่าหมาป่าไม่ได้มีเจตนาที่ก้าวร้าว และพฤติกรรมลักษณะนี้สอดคล้องกับสัญชาตญาณตามธรรมชาติของสัตว์เท่านั้น พร้อมยืนยันว่าเด็กชายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งในระหว่างเกิดเหตุนั้นผู้ปกครองไม่ได้ดูแลเด็กแต่เล่นโทรศัพท์มือถือ และจากหลักฐานกล้องวงจรปิดพบว่าทั้งพ่อและแม่เดินออกจากจุดที่เด็กนั่งพัก ก่อนที่จะเกิดเรื่องในที่สุด
เบื้องต้นตำรวจได้ตั้งข้อหานายสตีเฟน เจ.บี. และ นางแครี บี. พ่อและแม่ กระทำการเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของเด็ก คนละ 1 กระทง
