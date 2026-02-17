สวนสัตว์เขาเขียว ดูแล “หมูเด้ง” ตามมาตรฐานสากล ชี้ฮิปโปถ่ายในน้ำ
สวนสัตว์เขาเขียว ยืนยันดูแล หมูเด้ง ตามมาตรฐานสากล ชี้ฮิปโปถ่ายในน้ำเพื่อสร้างอาณาเขต กางแผนทำ ฮิปโปวิลเลจ 10 ไร่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กจากกรณีกระแสดราม่า สิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย สก๊อต นักอนุรักษ์ทางทะเลคนดังได้โพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วง หมูเด้ง ฮิปโปแคระว่า “วันก่อนเห็นภาพ สภาพกรง/ที่อยู่/สระ ของ หมูเด้ง ในปัจจุบัน…. เศร้าจริงๆสภาพแบบนี้แม้ว่าเขาได้สร้างรายได้เยอะขนาดนั้นสุดท้ายแล้วน้องเขาเป็นแค่ธุรกิจในสายตามนุษย์รอบข้าง” นั้น
โดยทางสวนสัตว์ ระบุว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้ “น้องหมูเด้ง” ยันดูแลตามมาตรฐานสากล พร้อมกางแผน “ฮิปโปวิลเลจ” 10 ไร่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอขอบพระคุณทุกความห่วงใยและข้อเสนอแนะจากแฟนคลับทั่วโลก ยืนยันยึดถือ “ความสุขและสุขภาพ” ของสัตว์เป็นที่ตั้ง พร้อมแจงสภาพคอกคือพฤติกรรมธรรมชาติ และเตรียมเดินหน้าโปรเจกต์ “ฮิปโปวิลเลจ” ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์สู่ความยั่งยืน
จากกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับความสะอาดและสภาพความเป็นอยู่ของ “น้องหมูเด้ง” ฮิปโปโปเตมัสแคระ ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้
ภาพที่ปรากฏในโซเชียลน่าจะเป็นมูลสัตว์ที่น้องขับถ่ายออกมาในระหว่างวัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของฮิปโปที่มักจะขับถ่ายในน้ำหรือบนบกเพื่อ “สร้างอาณาเขต” ของตัวเอง ทั้งนี้ยืนยันว่าทีมคีปเปอร์มีการทำความสะอาดและเก็บกวาดมูลสัตว์ทุกเช้าเป็นประจำตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สากล (WAZA)
ทางสวนสัตว์เน้นย้ำว่า ฮิปโปแคระเป็นสัตว์ที่ต้องการความชุ่มชื้นสูง การจัดสภาพแวดล้อมให้มีดิน โคลน และพืชน้ำ เป็นการออกแบบตามหลักชีววิทยาเพื่อให้สัตว์ได้แสดงพฤติกรรมตามสัญชาตญาณและช่วยรักษาสุขภาพผิวหนัง ไม่ได้เกิดจากการปล่อยปละละเลยแต่อย่างใด
สำหรับแผนการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว สวนสัตว์ได้เตรียมโครงการพัฒนาพื้นที่แสดงใหม่ซึ่งผ่านการอนุมัติแบบจากคณะกรรมการสวนสัตว์เรียบร้อยแล้ว โดยขยายเป็น 10 ไร่ เพื่อรองรับฮิปโปแคระ 6 ตัว และฮิปโปใหญ่ 7 ตัว ให้มีความเป็นอยู่อย่างกว้างขวางและเหมาะสมตามระบบนิเวศ
ซึ่งการก่อสร้างในอนาคตจะเน้นความระมัดระวังสูงสุด เพื่อไม่ให้เสียงและกิจกรรมก่อสร้างกระทบต่อ “น้องหมูเด้ง” และ “แม่โจน่า” ซึ่งอาจเกิดอาการตื่นตระหนกได้ โดยจะมีการวางแผนงานเป็นลำดับขั้นตอนอย่างรอบคอบที่สุด
