ระทึกกลางสวนสัตว์ ลิงโบโนโบพุ่งชนกระจกแตก หลังโดนเด็กวัยรุ่นยั่วโมโห
ระทึกขวัญ ลิงโบโนโบพุ่งกระแทกกระจกแตก ที่สวนสัตว์เมมฟิส หลังโดนเด็กวัยรุ่นยั่วโมโห
เกิดเหตุการณ์สุดช็อกขึ้นที่สวนสัตว์เมมฟิส รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ลิงโบโนโบตัวหนึ่งพุ่งเข้าใส่กลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยความเร็วสูง จนชนกระจกนิรภัยของกรงกั้นร้าวแตก ทำเอาคนดูอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆ กัน
ภาพวิดีโอเหตุการณ์ที่คาดว่าเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กำลังถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ เผยให้เห็นวินาทีที่ลิงโบโนโบคว้าสิ่งที่ดูคล้ายฟางข้าว ก่อนจะวิ่งหน้าตั้งพุ่งตรงดิ่งมายังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยืนรวมตัวกันอยู่หน้ากรง กระโดดกระแทกเข้ากับกระจกนิรภัยหนาเตอะที่กั้นระหว่างสัตว์กับคนอย่างจังจนกระจกแตก
ทางสวนสัตว์เมมฟิสไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊กเพื่อชี้แจง ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในช่วงเช้าของวันนั้น แต่กระจกที่ได้รับความเสียหายเป็นเพียง “กระจกชั้นใน” เท่านั้น
ทางสวนสัตว์เน้นย้ำว่ากรงจัดแสดงถูกสร้างขึ้นจากกระจกนิรภัยเสริมความแข็งแกร่งหลายชั้นซึ่งได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด กระจกชั้นนอกสุดจึงยังคงสภาพสมบูรณ์ 100% ทำให้ไม่มีสัตว์หลุดรอดออกมาได้ และโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งลิงโบโนโบและนักท่องเที่ยวไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นให้ลิงเกิดอาการเกรี้ยวกราดหรือไม่ แต่จากคลิปวิดีโอจะได้ยินเสียงตะโกนร้องดังขึ้นก่อนที่ลิงจะพุ่งชนกระจก และตามมาด้วยเสียงหัวเราะดังลั่นหลังเกิดเหตุ
ทางสวนสัตว์จึงได้ออกโรงเตือนสติผู้มาเยือนให้ปฏิบัติตัวอย่างให้เกียรติเมื่อเข้าชมสัตว์ โดยสั่งห้ามเคาะกระจก ตะโกนใส่ ล้อเลียน หรือดันตัวเข้ากับแผงกั้นโดยเด็ดขาด เพราะการกระทำเหล่านี้จะสร้างความเครียดและส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพของสัตว์โดยตรง
จากความเสียหายที่เกิดขึ้น ทางสวนสัตว์จำเป็นต้องปิดพื้นที่จัดแสดงบริเวณดังกล่าวชั่วคราวเพื่อให้ช่างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักระยะ ส่งผลให้ฝูงลิงโบโนโบไม่สามารถใช้พื้นที่อยู่อาศัยของพวกมันได้อย่างเต็มที่ในช่วงนี้ และนักท่องเที่ยวก็จะไม่สามารถเข้าชมในโซนดังกล่าวได้เช่นกัน
