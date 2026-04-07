“อนุทิน” ดีใจได้กลับมานั่งเก้าอี้ มท. 1 ขอให้มั่นใจ 3 รมช. ไม่ใช่เด็กแล้ว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวกับข้าราชการ ภายหลังจากที่ได้เป็นประธานการประชุมพบปะข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
โดยนายอนุทิน กล่าวว่า พวกเราทุกคนดีใจที่ได้กลับมาปฎิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทย กับพวกท่านอีกครั้ง ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 ท่าน แต่ตัว มท.1 ยังคนเดิม
ซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 ท่าน ตนพิจารณาแล้วว่า มีความรู้ความสามารถ สร้างคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงมหาดไทย และพี่น้องประชาชนได้ ทั้ง 3 ท่านไม่ใช่เด็กแล้ว เทียบกับตนอาจจะยังเด็ก เพราะอายุห่างกันเยอะ แต่ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิ ประสบการณ์การศึกษา หน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ ต้องถือว่า ทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคลากรทางการเมือง ที่ผ่านการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผ่านการคัดเลือกจากประชาชนโดยตรง ผ่านงานในคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ รวมถึงผ่านงานการเมืองมาแล้วหลายตำแหน่ง
ดังนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 3 ท่านจะมาทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย คิดว่าแนวทางวิธีการทำงานทั้งหลายคงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน และจะช่วยกันผลักดันนโยบายรัฐบาลต่อไป
