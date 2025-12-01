ชายบราซิลป่วยจิต ปีนกำแพงสวนสัตว์สูง 6 เมตร เข้ากรงสิงโต ถูกขย้ำดับ
ชายบราซิลป่วยจิต ปีนกำแพงสวนสัตว์สูง 6 เมตร เข้ากรงสิงโต ถูกขย้ำดับ ด้านสวนสัตว์ยืนยันไม่การุณยฆาตสิงโตตัวดังกล่าว จะดูแลเต็มที่
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน สำนักข่าว Mirror รายงานว่า ชายชาวบราซิลถูกสิงโตขย้ำเสียชีวิต หลังจากที่เขาปีนเข้าไปในกรงของสิงโตภายในสวนสัตว์ปาร์คอารรุนดา คามารา ในโจเอาเปสโซอา ประเทศบราซิล
โดยผู้ตายได้ลักลอบเข้าในพื้นที่หวงห้าม และหลบหนีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก่อนที่เขาจะปีนกำแพงสูง 6 เมตร และไต่ต้นไม้ลงมา และเขาก็ถูกทำร้ายทันทีเมื่อเขาเข้าไปในกรงสำเร็จ ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นระบุว่าผู้ตายนั้นมีอาากรป่วยทางจิต ทำให้เขาก่อเหตุดังกล่าว โดยทางสวนสัตว์ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เบื้องต้นยังไม่ได้ระบุตัวตนผู้ตาย และทางสวนสัตว์ได้ปิดทำการชั่วคราว ตามมาตรการความปลอดภัย
นอกจากนี้ทางสวนสัตว์ระบุด้วยว่าสิงโตตัวเมียที่ก่อเหตุชื่อลีโอนา และทางสวนสัตว์จะไม่การุณยฆาตสิงโตตัวดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งทางสวนสัตว์จะให้ความดูแลและเฝ้าระวังสิงโตตัวเมียตัวนี้อย่างเต็มที่ เบื้องต้นลีโอนาอาการแข็งแรงดี แต่มีภาวะความเครียดสูง
