ข่าว

ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 09:35 น.
68
ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ

เชฟบุ๊ค ประกาศยุติออกอากาศ รายการอาหารดัง ออกอากาศเทปสุดท้าย 5 เม.ย. 69 แฟน ๆ เสียดาย รายการน้ำดีปิดตำนาน 16 ปีอย่างน่าใจหาย

จำใจต้องประกาศลาจอไปอีกหนึ่งรายการน้ำดี สำหรับรายการ Foodwork รายการทำอาหารชื่อดัง ที่ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส มาตลอด 16 ปี ในวันนี้ เชฟบุ๊ค พร้อมลูกชาย น้องพาสต้า โพสต์ข่าวเศร้าอำลารายการครั้งสุดท้าย เทปที่ 666 ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยระบุข้อความว่า

“พรุ่งนี้มาดู foodwork เทปสุดท้ายด้วยกันนะครับ เทปที่ 666 กับการเดินทางที่ยาวนานกว่า 16 ปี ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครั

ขอฝากติดตามรายการใหม่ทางออนไลน์ด้วยนะครับ

1.หลง ตลาด (น้องพาสต้าพาเที่ยวตลาด)

2.chef with dog (รายการทำอาหารของน้องไข่ตุ๋น)”

ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ-1

หลังจาก เชฟบุ๊ค ประกาศอำลาจอแก้วก็มีกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามรายการ Foodwork มาตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียดาย และเสียใจที่จะต้องเสียรายการดี ๆ ประจำวันอาทิตย์ไป แต่อย่างไรก็จะยังรอติดตามเส้นทางใหม่ของเชฟบุ๊คต่อไป

ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ-2

คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG chefbook_foodwork

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 09:35 น.
68
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

Back to top button