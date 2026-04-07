ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ
เชฟบุ๊ค ประกาศยุติออกอากาศ รายการอาหารดัง ออกอากาศเทปสุดท้าย 5 เม.ย. 69 แฟน ๆ เสียดาย รายการน้ำดีปิดตำนาน 16 ปีอย่างน่าใจหาย
จำใจต้องประกาศลาจอไปอีกหนึ่งรายการน้ำดี สำหรับรายการ Foodwork รายการทำอาหารชื่อดัง ที่ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส มาตลอด 16 ปี ในวันนี้ เชฟบุ๊ค พร้อมลูกชาย น้องพาสต้า โพสต์ข่าวเศร้าอำลารายการครั้งสุดท้าย เทปที่ 666 ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยระบุข้อความว่า
“พรุ่งนี้มาดู foodwork เทปสุดท้ายด้วยกันนะครับ เทปที่ 666 กับการเดินทางที่ยาวนานกว่า 16 ปี ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครั
ขอฝากติดตามรายการใหม่ทางออนไลน์ด้วยนะครับ
1.หลง ตลาด (น้องพาสต้าพาเที่ยวตลาด)
2.chef with dog (รายการทำอาหารของน้องไข่ตุ๋น)”
หลังจาก เชฟบุ๊ค ประกาศอำลาจอแก้วก็มีกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามรายการ Foodwork มาตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียดาย และเสียใจที่จะต้องเสียรายการดี ๆ ประจำวันอาทิตย์ไป แต่อย่างไรก็จะยังรอติดตามเส้นทางใหม่ของเชฟบุ๊คต่อไป
View this post on Instagram
อ้างอิงจาก : IG chefbook_foodwork
ติดตาม The Thaiger บน Google News: