ข่าวต่างประเทศ
พบเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” เกยตื้น ชายฝั่งเกาะเกชม์ หลังถูกอิหร่านโจมตี
พบเรือบรรทุกสินค้าไทย “มยุรี นารี” เกยตื้นนอกชายฝั่งเกชม์ ของอิหร่าน หลังถูกโจมตีอย่างหนัก ส่วน 3 ลูกเรือยังสาบสูญ
วันที่ 27 มี.ค. 2569 ผู้ใช้บัญชี X (Twiiter) Mossad Commentary โพสต์ข้อความระบุว่า เรือติดธงไทยชื่อ “มยุรีนารี” (Mayuree Naree) ที่โดนอาวุธไม่ทราบชนิดโจมตีก่อนหน้านี้ ล่าสุดเกยตื้นใกล้เกาะเกชม์ของอิหร่านแล้ว
นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่า “เหตุระเบิดบริเวณท้ายเรือทำให้เกิดเพลิงไหม้ในห้องเครื่อง กองทัพเรือโอมานเข้าช่วยเหลือลูกเรือไว้ได้ 20 คน ส่วนลูกเรืออีก 3 คนยังคงสูญหาย”
สื่ออิหร่าน รายงานว่า เรือบรรทุกสินค้ามายุรีนารี ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธในช่องแคบฮอร์มุซ และเกยตื้นนอกชายฝั่งเกาะเกชม์ ก่อนจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังชายฝั่งทางเหนือของเกาะลาร์กในภายหลัง
- “สีหศักดิ์” เผยช่วยลูกเรือนารีมยุรีมีความคืบหน้า แต่รอฟังข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
- ลูกเรือ “มยุรี นารี” 20 คน กลับถึงไทยแล้ว เร่งช่วยอีก 3 คนที่ติดค้าง
- สถานทูตอิหร่าน แจงแล้ว ปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย สละเรือ “มยุรี นารี” บนช่องแคบฮอร์มุซ
