ข่าวต่างประเทศ

พบเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” เกยตื้น ชายฝั่งเกาะเกชม์ หลังถูกอิหร่านโจมตี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 09:42 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 09:42 น.
พบเรือบรรทุกสินค้าไทย “มยุรี นารี” เกยตื้นนอกชายฝั่งเกชม์ ของอิหร่าน หลังถูกโจมตีอย่างหนัก ส่วน 3 ลูกเรือยังสาบสูญ

วันที่ 27 มี.ค. 2569 ผู้ใช้บัญชี X (Twiiter) Mossad Commentary โพสต์ข้อความระบุว่า เรือติดธงไทยชื่อ “มยุรีนารี” (Mayuree Naree) ที่โดนอาวุธไม่ทราบชนิดโจมตีก่อนหน้านี้ ล่าสุดเกยตื้นใกล้เกาะเกชม์ของอิหร่านแล้ว

นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่า “เหตุระเบิดบริเวณท้ายเรือทำให้เกิดเพลิงไหม้ในห้องเครื่อง กองทัพเรือโอมานเข้าช่วยเหลือลูกเรือไว้ได้ 20 คน ส่วนลูกเรืออีก 3 คนยังคงสูญหาย”

X/ Mossad Commentary

สื่ออิหร่าน รายงานว่า เรือบรรทุกสินค้ามายุรีนารี ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธในช่องแคบฮอร์มุซ และเกยตื้นนอกชายฝั่งเกาะเกชม์ ก่อนจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังชายฝั่งทางเหนือของเกาะลาร์กในภายหลัง

X/ Quds News Network

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

