กระทรวงศึกษาฯ สิงคโปร์ อนุญาตครูใช้ “ไม้เรียว” ฟาดเด็กเกเร หวังแก้ปัญหาบูลลี่
กระทรวงศึกษาฯ สิงคโปร์ อนุญาตครูใช้ “ไม้เรียว” ลงโทษเด็กชายกระทำความผิด หวังแก้ปัญหาบูลลี่ เริ่มบังคับใช้ปี 2027 นี้
เดสมอนด์ ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ยืนยันว่า ครูในโรงเรียนสามารถใช้ไม้เรียวลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดร้ายแรงได้ โดยระบุว่าเป็นมาตรการทางเลือกสุดท้ายหากวิธีอื่นไม่ได้ผล มาตรการนี้รวมอยู่ในกรอบการทำงานต้านการกลั่นแกล้งฉบับใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเริ่มนำมาบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป
การลงโทษด้วยไม้เรียวในโรงเรียนสิงคโปร์นั้น มีกฎระเบียบรองรับอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้การตีด้วยไม้เรียวใช้ได้เฉพาะกับนักเรียนชายอายุ 9 ปีขึ้นไปเท่านั้น และสงวนไว้สำหรับความผิดร้ายแรงจริงๆ โดยการลงโทษทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากครูใหญ่เท่านั้น และต้องดำเนินการโดยครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้โดยเฉพาะ
เดสมอนด์ ลี อธิบายว่า โรงเรียนจะพิจารณาวุฒิภาวะของนักเรียนก่อนลงโทษ เพื่อประเมินว่าการตีจะช่วยให้เด็กเรียนรู้จากความผิดพลาดและเข้าใจความรุนแรงของสิ่งที่ทำลงไปหรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้อิงจากงานวิจัยที่ชี้ว่า การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนควบคู่กับการลงโทษที่เด็ดขาด จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การตัดสินใจได้ดีขึ้น และช่วยลดปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนได้จริง
ขณะที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เรียกร้องให้ยุติการลงโทษเด็กทางร่างกายในโรงเรียน ข้อมูลจากรายงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2025 ระบุว่า เด็กทั่วโลกราวหนึ่งในสี่ถึง ครึ่งหนึ่งยังคงเผชิญกับการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน องค์การอนามัยโลกย้ำว่า การลงโทษด้วยวิธีดังกล่าวสร้างผลกระทบทางจิตใจติดตัวไปตลอดชีวิต ทำลายสุขภาพ การศึกษา และการเข้าสังคม โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดรับรองว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็ก พ่อแม่ หรือสังคม
ที่มา: CNN
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบ 2 ชาวญี่ปุ่นขโมยการ์ดโปเกม่อนหลายร้อยใบจากรถตู้ มูลค่ากว่า 34 ล้าน
- Meta เตรียมปลดพนักงาน 1,400 คน ทั่วรัฐวอชิงตัน ดันเทคโนโลยี AI เต็มรูปแบบ
- ดาว TikTok โกนผมทั้งหัว ช็อกป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทั้งที่อายุน้อยมาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: