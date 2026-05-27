ข่าวต่างประเทศ

กระทรวงศึกษาฯ สิงคโปร์ อนุญาตครูใช้ “ไม้เรียว” ฟาดเด็กเกเร หวังแก้ปัญหาบูลลี่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 15:57 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 15:57 น.
กระทรวงศึกษาฯ สิงคโปร์ อนุญาตครูใช้ “ไม้เรียว” ลงโทษเด็กชายกระทำความผิด หวังแก้ปัญหาบูลลี่ เริ่มบังคับใช้ปี 2027 นี้

เดสมอนด์ ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ยืนยันว่า ครูในโรงเรียนสามารถใช้ไม้เรียวลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดร้ายแรงได้ โดยระบุว่าเป็นมาตรการทางเลือกสุดท้ายหากวิธีอื่นไม่ได้ผล มาตรการนี้รวมอยู่ในกรอบการทำงานต้านการกลั่นแกล้งฉบับใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเริ่มนำมาบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป

การลงโทษด้วยไม้เรียวในโรงเรียนสิงคโปร์นั้น มีกฎระเบียบรองรับอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้การตีด้วยไม้เรียวใช้ได้เฉพาะกับนักเรียนชายอายุ 9 ปีขึ้นไปเท่านั้น และสงวนไว้สำหรับความผิดร้ายแรงจริงๆ โดยการลงโทษทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากครูใหญ่เท่านั้น และต้องดำเนินการโดยครูที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้โดยเฉพาะ

เดสมอนด์ ลี อธิบายว่า โรงเรียนจะพิจารณาวุฒิภาวะของนักเรียนก่อนลงโทษ เพื่อประเมินว่าการตีจะช่วยให้เด็กเรียนรู้จากความผิดพลาดและเข้าใจความรุนแรงของสิ่งที่ทำลงไปหรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้อิงจากงานวิจัยที่ชี้ว่า การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนควบคู่กับการลงโทษที่เด็ดขาด จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การตัดสินใจได้ดีขึ้น และช่วยลดปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนได้จริง

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เรียกร้องให้ยุติการลงโทษเด็กทางร่างกายในโรงเรียน ข้อมูลจากรายงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2025 ระบุว่า เด็กทั่วโลกราวหนึ่งในสี่ถึง ครึ่งหนึ่งยังคงเผชิญกับการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน องค์การอนามัยโลกย้ำว่า การลงโทษด้วยวิธีดังกล่าวสร้างผลกระทบทางจิตใจติดตัวไปตลอดชีวิต ทำลายสุขภาพ การศึกษา และการเข้าสังคม โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดรับรองว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็ก พ่อแม่ หรือสังคม

ที่มา: CNN

กระทรวงศึกษาฯ สิงคโปร์ อนุญาตครูใช้ "ไม้เรียว" ฟาดเด็กเกเร หวังแก้ปัญหาบูลลี่

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

