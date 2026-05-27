ข่าวต่างประเทศ

ดาว TikTok โกนผมทั้งหัว ช็อกป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทั้งที่อายุน้อยมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 10:12 น.
ติ๊กต็อกเกอร์เวียดนามโกนหัวรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

ติ๊กต็อกเกอร์เวียดนามคนดังวัย 23 ปี โพสต์คลิปโกนผม เตรียมทำเคมีบำบัดหลังป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เตือนพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มชานมแทนน้ำเปล่า โหมหนักจนนอนไม่เป็นเวลา

แฟน ๆ ส่งกำลังใจล้นหลามให้ Dan Thy ติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเวียดนามที่มีผู้ติดตามกว่า 12.8 ล้านคน ออกมาแจ้งข่าวว่ากำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว กำลังเตรียมตัวเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง คิดว่าการรักษาอาจส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอก ทั้งอาการผมร่วงและใบหน้าที่เปลี่ยนไป ล่าสุดเจ้าตัวออกมาแชร์คลิปขณะเข้ารับการรักษาต้องโกนผมจนหมดศีรษะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทำเคมีบำบัด

ในคลิปวิดีโอติ๊กต็อกเกอร์สาวพยายามทำจิตใจให้ร่าเริงและคิดบวกเพื่อต่อสู้กับอาการป่วย แม้ร่างกายและรูปลักษณ์ภายนอกจะเปลี่ยนไป แต่ยังเขียนข้อความติดตลกประกอบคลิปว่า “รีบยาวนะจ๊ะ จะได้ไปต่อผม”

ภาพจาก TikTok : thybui.__

ก่อนหน้านี้ Dan Thy ออกมาแจ้งสาเหตุของการป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มาจากพฤติกรรมที่สะสมหลายปี ทั้งการโหมงานหนักจนต้องโต้รุ่งถึง 6-7 โมงเช้า ส่งผลให้เวลานอนผิดเพี้ยน อีกทั้งเธอแทบไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าเลยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงตลอด ไม่ว่าจะเป็นชานม หรือมัทฉะลาเต้ วันละ 4-5 แก้วติดต่อกันนานราว 3 ปี

เธอยืนยันว่าไม่ใช่คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ใช้สารเสพติด จึงคิดมาตลอดว่าตัวเองยังอายุน้อยและแข็งแรงดี ความชะล่าใจนี้ทำให้อินฟลูฯ สาวละเลยการดูแลสุขภาพจนกระทั่งแพทย์วินิจฉัยพบโรคมะเร็ง ตนเองจึงได้ทบทวนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่กดดันร่างกายมาอย่างยาวนาน

แม้จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต แต่เธอยืนยันว่าจะพยายามรักษาอารมณ์ให้แจ่มใสเพื่อต่อสู้กับโรคนี้ หากร่างกายแข็งแรงขึ้นจะอัปเดตขั้นตอนการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางและอุทาหรณ์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง

@thybui.__mọc lẹ để chị còn nối tóc cưng ơi 💇🏻‍♀️♬ âm thanh gốc – Đan Thy

ภาพจาก TikTok : thybui.__
ภาพจาก TikTok : thybui.__
ภาพจาก TikTok : thybui.__
ภาพจาก Instagram : thybabiii
ภาพจาก Instagram : thybabiii
ภาพจาก Instagram : thybabiii
ภาพจาก Instagram : thybabiii

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์

