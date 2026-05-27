ดาว TikTok โกนผมทั้งหัว ช็อกป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทั้งที่อายุน้อยมาก
ติ๊กต็อกเกอร์เวียดนามคนดังวัย 23 ปี โพสต์คลิปโกนผม เตรียมทำเคมีบำบัดหลังป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เตือนพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มชานมแทนน้ำเปล่า โหมหนักจนนอนไม่เป็นเวลา
แฟน ๆ ส่งกำลังใจล้นหลามให้ Dan Thy ติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเวียดนามที่มีผู้ติดตามกว่า 12.8 ล้านคน ออกมาแจ้งข่าวว่ากำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว กำลังเตรียมตัวเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง คิดว่าการรักษาอาจส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอก ทั้งอาการผมร่วงและใบหน้าที่เปลี่ยนไป ล่าสุดเจ้าตัวออกมาแชร์คลิปขณะเข้ารับการรักษาต้องโกนผมจนหมดศีรษะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทำเคมีบำบัด
ในคลิปวิดีโอติ๊กต็อกเกอร์สาวพยายามทำจิตใจให้ร่าเริงและคิดบวกเพื่อต่อสู้กับอาการป่วย แม้ร่างกายและรูปลักษณ์ภายนอกจะเปลี่ยนไป แต่ยังเขียนข้อความติดตลกประกอบคลิปว่า “รีบยาวนะจ๊ะ จะได้ไปต่อผม”
ก่อนหน้านี้ Dan Thy ออกมาแจ้งสาเหตุของการป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มาจากพฤติกรรมที่สะสมหลายปี ทั้งการโหมงานหนักจนต้องโต้รุ่งถึง 6-7 โมงเช้า ส่งผลให้เวลานอนผิดเพี้ยน อีกทั้งเธอแทบไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าเลยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงตลอด ไม่ว่าจะเป็นชานม หรือมัทฉะลาเต้ วันละ 4-5 แก้วติดต่อกันนานราว 3 ปี
เธอยืนยันว่าไม่ใช่คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ใช้สารเสพติด จึงคิดมาตลอดว่าตัวเองยังอายุน้อยและแข็งแรงดี ความชะล่าใจนี้ทำให้อินฟลูฯ สาวละเลยการดูแลสุขภาพจนกระทั่งแพทย์วินิจฉัยพบโรคมะเร็ง ตนเองจึงได้ทบทวนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่กดดันร่างกายมาอย่างยาวนาน
แม้จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต แต่เธอยืนยันว่าจะพยายามรักษาอารมณ์ให้แจ่มใสเพื่อต่อสู้กับโรคนี้ หากร่างกายแข็งแรงขึ้นจะอัปเดตขั้นตอนการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางและอุทาหรณ์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง
@thybui.__mọc lẹ để chị còn nối tóc cưng ơi 💇🏻♀️♬ âm thanh gốc – Đan Thy
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อินฟลูฯ คนดังวัย 23 ป่วยมะเร็ง ช็อกสาเหตุ โหมงานหนัก หน้าโทรม-ร่างกายพัง
- ช็อก! จารย์เก๋ พารวย อินฟลูสายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 ลามลงปอด ลั่น ไม่สู้ก็ตาย
- อาลัย แม็ค ธรรมศักดิ์ สิ้นคนข่าวกีฬา ด้วยโรคมะเร็ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: