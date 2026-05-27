จีนประหารชีวิต คนร้ายวางยาพิษฆ่า “หลิน ฉี” เศรษฐีระดับพันล้าน-ผู้ผลิตเกมดัง
จีนประหารชีวิต ซวี เหยา คนร้ายวางยาพิษฆ่า หลิน ฉี เศรษฐีระดับพันล้าน-ผู้ผลิตเกมดัง โกรธถูกทิ้ง ภายหลังจากที่ช่วยดีลกับเน็ตฟลิกซ์ได้
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการจีนประหารชีวิตนาย ซวี เหยา หลังจากที่เขาวางยาฆาตกรรมนาย หลิน ฉี เป็นนักธุรกิจและมหาเศรษฐีระดับพันล้านชาวจีน ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ ยูฉูเกมส์ บริษัทพัฒนาและเผยแพร่เกมชื่อดัง
โดยนายซูเหยาได้วางยาพิษอดีตคู่ค้าทางธุรกิจของเขาเมื่อปี 2563 หลังจากที่เขาโกรธเนื่องจากถูกนายหลินทิ้ง หลังจากนายซวีได้ช่วยให้นายหลินบรรลุข้อตกลงกับเน็ตฟลิกซ์ได้
ทางการจีนระบุว่าพวกเขาได้ประหารชีวิตนายซวีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้เขาถูกตัดสินให้มีความผิดเมื่อปี 2567 โดยทางการจีนระบุว่าพวกเขาได้คืนความยุติธรรมให้กับผู้ตาย
สำหรับคดีดังกล่าวนั้นนายซวีได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลโครงการ Three-Body ฉบับจีนเมื่อปี 2561 ก่อนที่พวกเขาจะมีความขัดแย้งกัน และนายซวีถูกแทนที่ในสองปีถัดมา เขาจึงวางยานายหลิน และทำให้นายหลินเสียชีวิต 9 วันต่อมาด้วยวัย 39 ปี และกลายเป็นคดีดังเนื่องจากนายหลินนั้นเป็นเศรษฐีระดับพันล้าน และบริษัทของเขายังได้ร่วมพัฒนาเกมจากซีรีย์ดัง Game of Thrones: Winter Is Coming ด้วย
