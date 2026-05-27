เปิดสาเหตุ ลดโทษประหาร “นายตือบือรี” วางระเบิดสังหาร จนท. ปัตตานี
ศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีมีคำพิพากษาคดีคนร้ายลอบวางระเบิดสังหารเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2568 บริเวณบ้านนาพร้าว อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี แรงระเบิดทำให้ร้อยโทอภิชาติ ผาพันธุ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4214 เสียชีวิต มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีก 3 นาย
ศาลตัดสินลงโทษ นายตือบือรี ในความผิดฐานก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องสุมอาวุธ ฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พ่วงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
โจทก์นำสืบพยานหลักฐานแน่นหนา คำให้การชั้นซักถามกับชั้นสอบสวนสอดคล้องกัน เจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์กับเครื่องแต่งกายจากบ้านพักได้ตรงกับภาพกล้องวงจรปิดขณะผู้ก่อเหตุขับรถดูต้นทาง จำเลยสาธิตวิธีประกอบระเบิดอย่างชำนาญต่อหน้าพนักงานสอบสวน
ศาลเชื่อว่ากระทำผิดจริงจึงพิพากษาประหารชีวิต คำรับสารภาพชั้นซักถามเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี ศาลลดโทษให้ 1 ใน 3 คงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต สั่งขังไว้ระหว่างอุทธรณ์
ศาลสั่งให้จำเลยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่กลุ่มผู้เสียหายรวม 3,640,780 บาท ยอดเงินแบ่งเป็นเงินชดเชยให้ภรรยาของร้อยโทอภิชาติ 2,150,000 บาท จ่ายให้ผู้บาดเจ็บ 3 นายรวม 1,300,000 บาท จ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะอีก 190,780 บาท เพื่อเยียวยาความสูญเสียจากเหตุรุนแรง
