ชี้ชะตา! “ธนาธร” ศาลนัดฟังคำพิพากษา ม.112 ปมวัคซีนพระราชทาน พรุ่งนี้

ชี้ชะตา! “ธนาธร” ศาลอาญา นัดฟังคำพิพากษา ม.112 ปมไลฟ์สดวิจารณ์ วัคซีนพระราชทาน พรุ่งนี้
27 พ.ค. 2569 ในวันพรุ่งที่ (28 พ.ค.) มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 5 ยื่นฟ้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เป็นจำเลย ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก โดยถูกฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 รวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจาก นายธนาธร ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาล ในหัวข้อ “วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย” โดยอัยการระบุว่าเนื้อหาดังกล่าวเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูล ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และการจัดหาวัคซีน ก่อนที่นายธนาธรจะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจองวัคซีนโควิด-19 ล่วงหน้า ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สัญชาติอังกฤษ-สวีเดน ที่ทำเนียบรัฐบาล
โดย พล.อ. ประยุทธ์ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชดำริให้บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในพระปรมาภิไธย เข้าร่วมดำเนินการบรรจุและแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19
