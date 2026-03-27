กรมอุตุ เตือนด่วน ภาคเหนือร้อนอันตราย ทะลุ 42 องศาเซลเซียส
กรมอุตุฯ เตือนชาวภาคเหนือ รับมืออากาศร้อนจัด 27 มี.ค.-2 เม.ย. 69 อุณหภูมิสูงสุดทะลุ 42 องศาเซลเซียส ระวังฝุ่น PM 2.5 สะสมระดับอันตราย พ่วงพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง แนะงดกิจกรรมกลางแจ้งเด็ดขาด
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงวันที่ 27 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2569 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนแผ่ปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภาคเหนือเผชิญสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดปกคลุมทั่วบริเวณ ข้อมูลพยากรณ์อากาศระบุว่าอุณหภูมิสูงสุดจะขยับขึ้นไปแตะระดับ 41 ถึง 42°C ในช่วงต้นเดือนเมษายน
สภาพอากาศที่ร้อนจัดยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน กำลังเผชิญอัตราการระบายอากาศในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง ทิศทางลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วเพียง 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ฝุ่นละอองหมอกควันสะสมตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ระดับการสะสมของฝุ่นอยู่ในเกณฑ์สีส้มซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมเมื่อต้องทำกิจกรรมนอกอาคาร
นอกเหนือจากความร้อนรุนแรง ประชาชนต้องระมัดระวังอันตรายจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก มีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 28 ถึง 29 มีนาคม 2569 สภาพอากาศดังกล่าวทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคเหนือ
เจ้าหน้าที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก เกษตรกรควรเตรียมพร้อมรับมือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร ตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรือน สัตว์เลี้ยงควรอยู่ในที่ร่มระบายอากาศได้ดี หลีกเลี่ยงการหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในช่วงมีลมกระโชกแรง ส่วนเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดเล็กบริเวณประเทศเมียนมา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบแล้วไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทย
