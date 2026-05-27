เวย์ ไทยเทเนียม โพสต์แล้ว เงียบถูกมองว่ายอมรับผิด หลัง นานา แจงปมจ่ายหนี้

เวย์ ไทยเทเนียม เคลื่อนไหวหลัง นานา ไรบีนา แจงเรื่องจ่ายหนี้ เผยสังคมฟังเรื่องราวฝ่ายเดียว โอดคนเข้าใจผิด การเงียบถูกมองว่ายอมรับผิด
จากกรณีที่ เจนสุดา ปานโต และไฮโซข้าวโพด เผชิญหน้ากับอดีตเพื่อนสนิท นานา ไรบีนา กับ เวย์ ไทยเทเนียม หลังศาลนัดตรวจหลักฐานและสอบคำให้การจำเลย เผยว่าไม่ได้มีการคุย ก่อนหน้านี้ไม่มีการหารือเรื่องการชำระหนี้ ส่วนความเป็นเพื่อนนั้นขาดกันไปแล้ว ส่วนสถานการณ์ในศาลค่อนข้างอึดอัด นานาดูทุกข์ใจ ขอปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการต่อไป และรอดูกรรมทำงาน
ล่าสุด เวย์ ไทยเทเนียม ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม daboyway ระบุว่า “ผมถูกสอนให้เก็บเรื่องส่วนตัวไว้ โซเชียลมีเดียนำเสนอเรื่องราวแค่บางส่วน ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แต่เมื่อสังคมรับฟังเรื่องราวเพียงฝ่ายเดียว คนมักเข้าใจผิดว่าความเงียบคือการยอมรับผิด บางครั้งเราจำเป็นต้องออกมาพูดเพื่อชี้แจงความจริงให้ถูกต้อง ท้ายที่สุดแล้ว เรื่องนี้มีทั้งมุมของคุณ มุมของฉัน และความจริงก็อยู่ตรงกลางระหว่างเรา”
ก่อนหน้านี้ นานา ไรบีนา ออกมาชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการชำระหนี้ ยืนยันว่าไม่เคยเพิกเฉย และนำรายได้จากการทำงานไลฟ์สดไปทยอยชำระหนี้มาโดยตลอด สำหรับเจ้าหนี้ที่พูดคุยกันได้ก็มีการทำข้อตกลงและผ่อนชำระตามกำลังอย่างต่อเนื่อง
ส่วนกรณีของเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดี นานาระบุว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งขั้นตอนการไกล่เกลี่ยและการพิจารณาของศาล ตนเคารพกระบวนการยุติธรรมและพร้อมยอมรับผลการพิจารณา นอกจากนี้ยังสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างเต็มความสามารถตามขั้นตอนต่อไป
“จากกระแสข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นานาได้รับทราบทุกความคิดเห็นมาโดยตลอด และที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่ออกมาพูดหรือตอบโต้ใด ๆ เพราะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุด คือการใช้เวลาในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมที่สุดตามกำลังที่ไหว ณ ตอนนี้
วันนี้นานาอยากขออธิบายต่อผู้ติดตาม รวมถึงทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนสินค้าในไลฟ์ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ไม่มีวันไหนเลยที่นานาไม่นำรายได้จากการทำงานไปใช้ในการชำระหนี้ และพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
สำหรับเจ้าหนี้ที่ได้มีการพูดคุยและเจรจากัน เราได้พยายามหาจุดที่ลงตัว ทั้งในเรื่องของจำนวนเงินและระยะเวลา โดยมีการทำข้อตกลงร่วมกัน และทยอยผ่อนชำระตามกำลังที่เราสามารถรับผิดชอบได้มาโดยตลอด
ส่วนกรณีของเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดี ขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งยังมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย การเจรจา รวมถึงการพิจารณาของศาล นานาขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เพราะในแต่ละกรณีของแต่ละท่านมีรายละเอียด และข้อตกลงที่แตกต่างกันออกไป
นานาขอเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม และพร้อมยอมรับผลของการพิจารณา ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ด้วยความเคารพต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ท่านใดที่นานาสามารถดำเนินการได้ก่อน ก็ได้พยายามจัดการอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถ อาจไม่สามารถทำได้รวดเร็วหรือทันทีทั้งหมด แต่จะพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไป
สุดท้ายนี้ นานาขอขอบคุณทุกคนที่ยังคงส่งกำลังใจ และให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอด ขอบคุณจากหัวใจจริง ๆ ค่ะ
นานาเชื่อว่า ณ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ล้วนแต่ต้องการกำลังใจ
หลังจากนี้ นานาสัญญาว่าตั้งใจทำงาน และค่อย ๆ แก้ไขปัญหาทุกอย่าง อย่างเต็มความสามารถ แม้อาจไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในครั้งเดียว แต่จะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุด ตามกำลังและตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจากใจค่ะ”
