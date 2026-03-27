เปิดทรัพย์สิน เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ รวม 254 ล้านบาท ลงทุนกองทุน 81 ล้าน สะสมพระเครื่อง
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ คู่สมรส เงินฝาก 27 บัญชี ที่ดิน 3 แปลงใน กทม. นครนายก พร้อมรายได้ปีละ 20 ล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566
ข้อมูลนี้เป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นองคมนตรี
ทรัพย์สินรวมคู่สมรสรวม 254.79 ล้านบาท
นายเศรษฐพุฒิ และนางวีรวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 254,799,325 บาท มีหนี้สิน 15,225,600 บาท
เมื่อแบ่งตามตัวบุคคล นายเศรษฐพุฒิมีทรัพย์สินรวม 179,149,133.90 บาท ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 75,650,191.34 บาท
ทรัพย์สินของ นายเศรษฐพุฒิ 179.14 ล้านบาท
เงินสดทั้งสกุลเงินไทยและต่างประเทศ (USD EUR CHF SGD HKD) รวม 488,228 บาท เงินฝาก 15 บัญชี รวม 49,129,873 บาท ในจำนวนนี้มีฝากที่ Morgan Stanley ในสหรัฐอเมริกา 115,420 บาท และที่ UOB Singapore 6,202,724 บาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนทั้งในและต่างประเทศ รวม 76,242,435 บาท โดยลงทุนมากที่สุดในกองทุนต่างประเทศ มูลค่า 23,677,473 บาท
- ที่ดินมรดก 2 แปลง ในเขตคลองตันเหนือ และบึงกุ่ม กรุงเทพฯ รวม 31,900,000 บาท
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้าน 2 หลังในกรุงเทพฯ รวม 3,000,000 บาท
- ยานพาหนะ รถยนต์โตโยต้า 1 คัน มูลค่า 150,000 บาท
- สิทธิและสัมปทาน ประกันชีวิตและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 17,332,596 บาท
ทรัพย์สินอื่น 906,000 บาท ได้แก่ นาฬิกา 3 เรือน สร้อยคอทองคำ 2 เส้น พระสมเด็จ 2 องค์ พระอื่นอีก 3 องค์ ระบุไม่ทราบมูลค่า แหวนสามกษัตริย์ 1 วง และเหรียญทองคำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทรัพย์สินของ นางวีรวรรณ คู่สมรส 75.65 ล้านบาท
- เงินฝาก 12 บัญชี รวม 19,034,557 บาท
- เงินลงทุนในกองทุนต่าง ๆ รวม 4,884,390 บาท ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุน Tisco AM
- ที่ดินมรดก 1 แปลง ในจังหวัดนครนายก มูลค่า 4,000,000 บาท
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นคอนโดมิเนียมย่านพญาไท และบ้านในจังหวัดนครนายก รวม 31,000,000 บาท
- ยานพาหนะ มูลค่า 2,250,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,056,243 บาท
ทรัพย์สินอื่น 13,365,000 บาท ได้แก่ สร้อย ต่างหู สร้อยข้อมือเพชรเรือนทอง มูลค่า 1.2 ล้าน แหวนตาแมว แหวน ต่างหูเข็มกลัดทับทิมประดับเพชร มูลค่า 250,000 บาท สร้อย ต่างหู สร้อยข้อมือ แหวนเพชร มูลค่า 3.4 ล้านบาท สร้อยข้อมือเพชรแฟนซี มูลค่า 2.2 ล้านบาท จี้เหรียญสมเด็จพระสังฆราชล้อมเพชร เข็มกลัดเพชร พระเครื่อง 6 องค์ พระเลี่ยมทอง 7 องค์ พระพุทธรูป 10 องค์ พระสยามฯ 1 องค์ พระหลักเมือง 1 องค์ รูปหล่อหลวงตามหาบัว 2 องค์ รูปหล่อหลวงปู่ทวด 2 องค์ ระบุไม่ทราบมูลค่า
รายได้ปีละประมาณ 20 ล้านบาท พอร์ตลงทุนรวม 81 ล้านบาท
เงินลงทุนรวมทั้งคู่สมรสมีมูลค่ารวม 81,126,826 บาท แบ่งเป็นของนายเศรษฐพุฒิ 76,242,435 บาท และของคู่สมรส 4,884,390 บาท โดยเน้นถือครองหน่วยลงทุนใน 14 กองทุนทั้งในและต่างประเทศ
กองทุนที่มีมูลค่าสูงสุด คือ กองทุน Aberdeen มูลค่า 9,379,538 บาท ตามด้วยกองทุน SCBAM และกองทุน KASSET
นายเศรษฐพุฒิ มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคาร UOB Singapore เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยยังมียอดหนี้เหลือเต็มจำนวน 15,225,600 บาท มีรายได้ต่อปีประมาณ 20 ล้านบาท
ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ขณะยื่นบัญชี
ขณะยื่นบัญชีทรัพย์สิน นอกจากตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. นายเศรษฐพุฒิ ยังดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ธปท. ประธานกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ คปภ. กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการ ปปง.
ปัจจุบัน นายเศรษฐพุฒิ ครบวาระผู้ว่าการ ธปท. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ ก่อนจะได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569
(ข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดอ้างอิงจากบัญชีที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน ผู้อ่านสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ ป.ป.ช.)
- เปิดประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ โปรไฟล์ฟื้นวิกฤตต้มยำกุ้ง ผู้ถูกจ้างมาให้กังวล
- ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ
- ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน (ป.12) เป็นการชั่วคราว 1 ปี
ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ
