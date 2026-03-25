สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน
เรื่องเศร้าในแวดวงการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของโรงเรียนสตรีภูเก็ต โพสต์ข้อความพร้อมภาพไว้อาลัยต่อการจากไปของบุคลากรครูถึง 2 ท่านติดต่อกันภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน สร้างความโศกเศร้าให้กับบรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก
การสูญเสียครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 ทางโรงเรียนโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวโอนิกะ ในการจากไปของ นางสาวพรวศา โอนิกะ ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน ภาคีเครือข่ายต่างเข้ามาร่วมส่งดวงวิญญาณของครูพรวศาให้ไปสู่สุคติ
ความเสียใจยังไม่ทันจางหาย ถัดมาในวันที่ 25 มีนาคม 2569 ทางเพจโรงเรียนแจ้งข่าวเศร้าอีกครั้ง นางสาวจุรีพรรณ พูลศรี ครูประจำงานแนะแนว กลุ่มสนับสนุนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทางสถานศึกษากล่าวคำไว้อาลัยขอให้ดวงวิญญาณของครูจุรีพรรณไปสู่สุคติพร้อมอยู่ในความสงบสุขตลอดไป
สิ้นแม่พิมพ์ของชาติทั้ง 2 ท่านในเวลาไล่เลี่ยกันถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้คนในสังคมออนไลน์ต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองครอบครัว พร้อมแสดงความขอบคุณต่อความทุ่มเทในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ตลอดอายุขัยของการทำงาน
