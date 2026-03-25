พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย
พี่ชายเหยื่อสาวลาวเล่านาทีน้องสาวโทรหาคนสุดท้ายก่อนสายตัด แฉ “ไอ้ต้อม” แฟนหนุ่มฆาตกรทำตัวปกติอ้างเมียหนีหาย ล่าสุดตำรวจรวบตัวได้ที่หนองคาย เตรียมเค้นสอบพิกัดทิ้งร่างอำพรางคดี
เมื่อวันพุธที่ 25 มี.ค. 69 ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ชื่อ “ฉันเล่าแล้วเธอห้ามบอกใครนะ” โพสต์คลิป พี่ชายสาวลาว เปิดเผยรายละเอียดเหตุการณ์ก่อนที่น้องสาวจะกลายเป็นเหยื่อถูกแฟนหนุ่มฆ่าหั่นศพทิ้งคลองเพื่ออำพรางคดี โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
พี่ชายเล่านาทีน้องสาวหายตัว พบพิรุธคนร้ายทำตัวใจเย็น
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา น้องสาวเดินทางไปหาแฟนหนุ่มชื่อ “ต้อม” ที่ที่พัก ทั้งคู่เกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรง ระหว่างนั้นน้องสาวพยายามโทรศัพท์หาพี่ชายแต่พูดได้เพียง 2 คำก่อนสายจะถูกตัดไป หลังจากนั้นพี่ชายไม่สามารถติดต่อน้องสาวได้อีกเลยทำให้เริ่มเกิดความกังวล
คืนวันจันทร์ พี่ชายเดินทางไปตามหาน้องสาวที่ห้องพักของนายต้อม เขายังพบตัวนายต้อมอยู่ที่ห้องและมีท่าทางใจเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อสอบถามถึงน้องสาว นายต้อมอ้างว่าน้องสาวแอบหนีออกไปตอนไหนไม่รู้
ด้วยความสงสัย พี่ชายจึงตัดสินใจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแจ้งความ นายต้อมอาศัยจังหวะที่พี่ชายไม่อยู่หลบหนีไปทันที
ความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมนายต้อมได้ที่จังหวัดหนองคาย ตำรวจกำลังควบคุมตัวมาสืบสวนและเค้นสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อค้นหาพิกัดที่คนร้ายนำชิ้นส่วนร่างของผู้เสียชีวิตไปทิ้งอำพราง ครอบครัวผู้เสียชีวิตกล่าวขอกำลังใจจากสังคมต่อความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้
ถอดเทปคำต่อคำจากคลิปวิดีโอ
“ล่าสุดครับทุกคน น้องสาวผมตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าแฟนเขาเป็นคนลงมือ และตอนนี้จับตัวได้แล้ว มันเกินกว่าที่ผมจะคาดคิดจริง ๆ เรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลย
น้องสาวไปหาเขาเมื่อวันอาทิตย์ แล้วเกิดทะเลาะกันเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบ น้องโทรหาผมบอกผมได้แค่ 2 คำ หลังจากนั้นสายก็ตัดไป ผมเอะใจเพราะติดต่อน้องไม่ได้เลย
จนคืนวันจันทร์ผมเดินทางไปตามหาที่ห้อง นายต้อมเขายังไม่หนีไปไหนแถมทำตัวใจเย็นเฉยเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
ผมถามว่า ‘แฮม/แรม (น้องสาว) ไปไหน’ เขาบอกว่าน้องลักหนีไปแล้ว ไม่รู้ว่าออกไปตอนไหน ผมเลยไปขอดูเปิดกล้องวงจรปิดเตรียมจะไปแจ้งความ พอกลับขึ้นมานายต้อมก็หนีไปแล้ว ตอนนี้เจ้าหน้าที่จับตัวได้ที่หนองคาย กำลังเอาตัวลงมาเค้นสอบว่าทิ้งร่างน้องไว้ที่ไหน ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยครับ มันไม่น่าเกิดขึ้นเลย”
พี่ชายของสาวลาวที่โดนX ใส่7 ถุง เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ #ฆ่าหั่นศพ pic.twitter.com/O69f8kyNGp
— ฉันเล่าแล้วเธอห้ามบอกใครนะ (@Garfield_Lucky) March 24, 2026
ข้อมูลจาก : X/@Garfield_Lucky
