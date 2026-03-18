จ๊ะ นงผณี สูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต ผูกพันนาน 10 ปี เหมือนคนในครอบครัว

จ๊ะ นงผณี สุดเศร้าสูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต แฟนคลับรุ่นใหญ่ที่ดูแล-ทำอาหารให้ทาน ผูกพันนานกว่า 10 ปี เปรียบเสมือนคนในครอบครัว
เป็นช่วงเวลาที่แฟนเพลงร่วมส่งกำลังใจให้ จ๊ะ นงผณี มหาดไทย นักร้องลูกทุ่งสาวคนดังที่ช่วงนี้ต้องเผชิญกับเรื่องราวหนักหน่วงในชีวิตมาติด ๆ กัน ล่าสุดเจ้าตัวแจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊ก นงผณี มหาดไทย ถึงการจากไปของ แม่อ้วน เล็ก แฟนคลับรุ่นใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตและผูกพันกันมายาวนานกว่า 10 ปีจนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว
จ๊ะ นงผณี ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งเพื่อบอกลาว่า “แม่ติดตามหนูมา 10 กว่าปี ทำกับข้าวมาให้ตามงานตลอด จากแฟนคลับ…จนกลายเป็นคนในครอบครัว ต่อจากนี้แม่ไม่เหนื่อยแล้ว ขอบคุณสำหรับความรักความห่วงใยที่มีให้หนูนะ รักนะแม่ แม่อ้วน เล็ก”
ทันทีที่แจ้งข่าวการสูญเสียออกไป แฟนเพลงต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างเนืองแน่น หลายคนรู้สึกใจหายเพราะคุ้นเคยและเคยพบปะกับแม่อ้วนตามงานคอนเสิร์ตอยู่บ่อยครั้ง มีคอมเมนต์เข้ามาส่งกำลังใจมากมาย อาทิ “ใจหายอ่ะ เจอกันก็ไหว้ทักทายทุกครั้ง เสียใจจัง”, “ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคับ”, “เอ้าาาาใจหายจัง แม่ไปเป็นนางฟ้าแล้ว” และ “ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ”
ก่อนหน้านี้เธอเพิ่งเผชิญกับวิกฤตในครอบครัว กรณีคุณพ่อประสบอุบัติเหตุรถชนอาการสาหัสจนคุณหมอบอกว่ามีโอกาสรอดเพียง 10% แต่ล่าสุดมีข่าวดีให้ครอบครัวได้ยิ้มออก เพราะคุณพ่ออาการดีขึ้นและสามารถลืมตาขวาได้แล้วครึ่งหนึ่ง
ต่อมา สาวจ๊ะตัดสินใจประกาศหยุดรับงานเป็นเวลา 2 เดือนเต็ม เพื่อขอใช้เวลาทุ่มเทดูแลคุณพ่ออย่างเต็มที่ และถือโอกาสนี้พักผ่อนสมองของตัวเองด้วย เพราะตั้งแต่ก้าวเข้ามาทำงานตลอด 16 ปีที่ผ่านมา เธอเป็นศิลปินที่มีคิวงานแน่นเอี๊ยดและแทบไม่เคยได้หยุดพักเลย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: