มาดามเป็ด ธีรภาพ ผู้จัดคนดัง สูญเสียแม่ จากไปด้วยโรคชรา
ส่งกำลังใจ มาดามเป็ด ธีรภาพ ผู้จัดละครคนดัง สูญเสียคุณแม่ ‘ครูสุภาพ ชวนะสุพิชญ์’ จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา
วงการบันเทิงเศร้า เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ แจ้งข่าวการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของ มาดามเป็ด ธีรภาพ สุขกันตะ ผู้จัดละครอิสระ และ ผู้จัดการนักแสดง สูญเสียคุณแม่สุดที่รัก ครูสุภาพ ชวนะสุพิชญ์ จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราฃ
ทางครอบครัวได้กราบเรียนเชิญญาติสนิท มิตรสหาย และบุคคลที่เคารพรัก ร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของคุณแม่สุภาพเป็นครั้งสุดท้าย โดยได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาใหญ่ วัดพลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569
- เวลา 16.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ
- เวลา 19.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2569
เวลา 19.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2569
เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ
ทางทีมข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับ มาดามเป็ด ธีรภาพ และครอบครัวสุขกันตะ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
- จ๊ะ นงผณี สูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต ผูกพันนาน 10 ปี เหมือนคนในครอบครัว
- ส่งกำลังใจ ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียแม่ โพสต์อาลัย ‘ขอบคุณที่ให้เกิดเป็นลูก’
- นาทียากทำใจ คลิปแข้งร้อยเอ็ด ยืนเสียน้ำตา หลังสูญเสียแม่ก่อนแข่งไทยลีก 3
