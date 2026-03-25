เจนนี่ รัชนก พูดแล้ว หลัง แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ รับห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี

GIFT T. เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 14:22 น.
เปิดใจครั้งแรก เจนนี่ รัชนก เซอร์ไพรส์ แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ ยืนรู้ข่าวพร้อมทุกคน ยอมรับเป็นห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี

เรียกได้ว่าเป็นเปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ แม่เกตุ แม่ของ เจนนี่-ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น โพสต์เปิดตัวรักครั้งใหม่ ที่ทำให้หัวใจของแม่กลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้ง

ล่าสุดเมื่อวานนี้ 24 มี.ค. 69 มีโอกาสได้เจอกับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ เจนนี่ รัชนก ในงานประกาศรางวัล TikTok Shop Awards 2026 ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ จึงได้สอบถามถึงเรื่องแฟนใหม่ของแม่เกตุกันสักหน่อย

เจนนี่ รัชนก เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า “เห็นพร้อมทุกคน ก็เซอร์ไพรส์ แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทักไปถามเรื่องนี้เหมือนกัน แต่มีถามกับน้องลิลลี่ น้องบอกว่าเคยเจอหลายรอบแล้ว ก็แอบมีแซวน้องบ้างว่าเป็นยังไง

ส่วนตัวก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องรู้สึกอะไรกับเรื่องนี้ จริง ๆ ก็เป็นห่วง เพราะแม่ก็มีประสบการณ์ด้านความรักที่ไม่ดีมาหลายรอบ แต่ก็ไม่ได้ห้าม ถ้ามีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยินดีด้วย ขอให้เป็นรักที่ดี เป็นรักที่ไม่เหนื่อย และเป็นรักที่ซัพพอร์ต เพราะครอบครัวเราอยากได้คนที่ซัพพอร์ตจริง ๆ ก็หวังว่าคุณแม่จะเจอคนที่ดีจริง ๆ

ถ้าถามว่าเขาดีไหม เขาโอเคหรือเปล่า สำหรับเจนนี่คือเราไม่คอนเฟิร์มใครอยู่แล้ว ระยะเวลาเท่านั้นที่มันจะเป็นคำตอบให้ได้ว่าเขาจะอยู่ได้นานกันไหม เขาจะเป็นยังไงกันบ้าง หรือบทสรุปแล้วเขาจะอยู่ได้หรือไม่ได้ ก็คุณแม่เป็นคนตัดสินใจ หนูขอแค่อย่างเดียวขอให้เป็นรักที่ถูกต้อง และมีความสุขจริง ๆ แค่นั้น”

เมื่อนักข่าวสอบถาม เจนนี่ ว่า อยากจะเข้าไปทำความรู้จักกับแฟนใหม่แม่เกตุหรือไม่ ด้าน เจนนี่ รัชนก เผยว่า “ยังไม่เข้าไปดีกว่า ให้เวลาก่อน ให้คุณแม่เขาทำความรู้จักไปก่อน

เจนนี่รู้สึกว่าเรื่องราวของเจนนี่กับแม่มันก็เพิ่งผ่านดราม่ากันมาเนาะ จะให้อยู่ดีๆ เราต้องแบบ ต้องแบบลงลึกเข้าไปถึงขั้นว่าคุณแม่จะคบใคร หรือว่าต้องไปเวลคัมใครขนาดนั้น ก็ยังค่ะ ก็รู้สึกว่าให้แม่กับลิลลี่สแกนไปก่อน ไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ เราก็แบบว้าวเวลคัมทุกคนที่จะเข้ามา ไม่งั้นก็อยากเข้ามากันหมดอยู่ดี

เราก็จะมีกำแพง มีสเปซของเรา แต่ถ้าทุกคนเป็นคนดีพอหรือว่าแฟนคุณแม่เขาดีพอไม่ต้องห่วงเลย เพราะว่าส่วนตัวไม่เคยไม่เปิดรับคนดีอยู่แล้วไม่ได้ปิดกั้นใคร แต่ถามว่า ณ วันนี้จะให้แบบโอ้โห สวัสดีคุณพ่อเลย มันก็ไม่ใช่ ลิลลี่เขารู้ว่าเราเป็นยังไง เขาก็เลือกที่จะพูดสั้น ๆ เขาก็จะแบบนิดนึง”

นักข่าวสอบถามต่อถึงเรื่องแคปชั่นแม่เกตุวันเปิดตัวแฟนใหม่ ว่า “มีคนอยู่ข้าง ๆ แล้วจะได้ไม่น้อยใจเวลาลิลลี่เจนนี่ไม่มาหา” ทาง เจนนี่ ตอบคำถามนี้ว่า

“คือถ้าในพาร์ตของความรักนะคะทุกคนก็เป็นแบบคุณแม่ได้กันทั้งนั้น แต่พอดีว่าพอมาเป็นบ้านเจนนี่ลิลลี่ มันอาจจะต้องเซฟและซอฟต์อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวคุยกัน เดี๋ยวจะมีฝากสื่อสารไปบ้าง คุยเองบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ว่าจะไม่ให้กระทบกับความรู้สึกไปมากกว่านี้ เพราะว่าแผลเก่าของแม่กับลูกมันก็ยังคาราคาซังกันอยู่ในบางเรื่อง ก็คุยกันแต่ยังน้อยอยู่”

นักข่าวถามเพิ่มอีกว่า “ตอนนี้เจนนี่กับแม่เกตุยังมีระยะห่างกันอยู่ใช่หรือไม่ และจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม คิดว่ายังไงก็คงตัดกันไม่ขาดหรอกใช่ไหม”

เจนนี่ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ต้องบอกก่อนว่า แม่ปลดบล็อกเจนนี่แล้วตั้งแต่ปีใหม่ แต่ก็ยังมีระยะห่างอยู่ มันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถามว่ารักเป็นห่วงไหม ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม แต่มันไม่นานหรอกค่ะ แต่ว่าบางเรื่องบางราวมันอาจจะต้องมีข้อตกลง มีการพูดคุยที่มันชัดเจนมากขึ้น หรือถ้ายังไม่พร้อมกันทั้งคู่เราก็แค่มองข้ามกันไปก่อน โฟกัสความสุขของตัวเองกันไปก่อนดีกว่า เพราะว่าตอนนี้หนูก็โฟกัสลูก โฟกัสยิว แม่ก็ถ้ามีแฟนเขาก็คงโฟกัสแฟนมากขึ้น

มันตัดไม่ขาดหรอกค่ะ คนเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องตัดกันไม่ขาดกันอยู่แล้ว แล้วยิ่งคนเป็นแม่ที่เขาคลอดเรามา จะให้เรามาเกลียดมาโกรธเป็นไปไม่ได้

เหมือนที่หนูพูดว่าเป้าหมายหนู ณ วันนั้นคือเราอยากให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้น หนูอยากปลดล็อกทุกอย่างอยากให้มันเป็นระเบิดเวลาที่มันไม่ต้องมานั่งเฟกพี่ ๆ สื่อ หรือว่าในไลฟ์สด ไม่ต้องมานั่งแบบคนนั้นอยู่ไหนคนนี้อยู่ไหน คุณแม่เป็นยังไง มันจบไปแล้ว หลังจากนี้คือจะเกิดอะไรขึ้น มันเป็นผลการกระทำของทุกคนทั้งตัวเจนนี่ด้วย

สำหรับหนูก็คือขอแค่ให้ทุกคนทำในสิ่งที่ถูกต้อง และให้ทุกคนพัฒนาตัวเองไปทางด้านที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เงิน ก็แฮปปี้แล้วค่ะ”

