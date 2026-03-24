อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม

อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural กับ iZombie เสียชีวิตในวัย 51 ปี
วงการฮอลลีวูดสูญเสียบุคลากรมากฝีมือ แครี แอนน์ เฟลมมิง นักแสดงชาวแคนาดาเสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 51 ปี ที่เมืองซิดนีย์ รัฐบริติชโคลัมเบีย จิม บีเวอร์ นักแสดงที่เคยร่วมงาน เปิดเผยว่าเธอจากไปด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคมะเร็งเต้านม
แครีเกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ปี 2517 ที่เมืองดิกบี รัฐโนวาสโกเชีย เข้าศึกษาที่โรงเรียนมัธยมเมาท์ดักลาสในเมืองวิกตอเรีย รัฐบริติชโคลัมเบีย เธอเรียนศิลปะการแสดงที่โรงละครคาไลโดสโคปกับคณะละครรำคิดโคในเมืองเดียวกัน
แครีเริ่มต้นเส้นทางสายบันเทิงด้วยบทบาทสมทบในซีรีส์เรื่องไวเปอร์กับภาพยนตร์ตลกเรื่องแฮปปี้กิลมอร์ของอดัม แซนด์เลอร์
หลังจากรับบทสมทบมาพักหนึ่ง ผู้กำกับดาริโอ อาร์เจนต์ เลือกเธอมาแสดงในซีรีส์เรื่องมาสเตอร์สออฟฮอร์เรอร์ในปี 2548 แครีรับบทเป็นผู้หญิงเสียโฉมที่มีพฤติกรรมกินเนื้อคนในตอนชื่อเจนนิเฟอร์ เธอมีผลงานซีรีส์สยองขวัญตามมาอีกหลายเรื่อง แฟนคลับจดจำเธอได้ดีจากบท คาเรน ซิงเกอร์ ในซีรีส์ยอดฮิตเรื่องซูเปอร์เนเชอรัล คาเรนคือภรรยาของบ็อบบี ซิงเกอร์ ตัวละครหลักที่รับบทโดยจิม บีเวอร์
ในปี 2558 แครีแสดงในภาพยนตร์โทรทัศน์ที่ตีแผ่เบื้องหลังซีรีส์เรื่องฟูลเฮาส์ เธอรับบทเป็นแม่ของแคนเดซ คาเมรอน บูเร นักแสดงหลักของเรื่อง ผลงานล่าสุดที่สร้างชื่อให้เธอคือบท แคนดี้ เบเกอร์ ในซีรีส์สืบสวนซอมบี้เรื่องไอซอมบี้ เธอร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้นานถึง 5 ซีซัน แครียังมีผลงานละครเวทีอีกหลายเรื่องในแคนาดา ปัจจุบันเธอทิ้ง แมดดาลิน โรส หรือ แม็กซ์ ลูกสาว ไว้เบื้องหลัง ครอบครัวจะประกาศกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยให้ทราบในภายหลัง
