แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย
สลด! น้องเมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ วัย 22 ซ้อนท้ายแฟนหนุ่มถูกกระบะตู้ทึบชนท้าย ลุงผู้เสียชีวิตคาดหงายหลังหัวฟาดพื้นคอหัก แฟนหนุ่มช็อกสติหลุด นั่งกอดรูปปล่อยโฮหน้าห้องเช่า
แฟนเพลงอาลัยยิ่ง กรณี น้องเมย์ กรวิกา หรือ น.ส.กรวิภา วงษาลุน วัย 22 ปี นักร้องประจำวงรถแห่ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มี นายอ่อง แฟนหนุ่มชาวเมียนมาเป็นคนขับ เพื่อเดินทางไปทำงานที่ห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร แต่เกิดอุบัติเหตุถูกรถกระบะตู้ทึบชนท้ายจนน้องกรวิภาฟาดพื้นคอหักเสียชีวิต
ทั้งคู่ขี่รถออกจากซอยบ้านเช่าและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทสายเก่า ซึ่งเป็นถนนที่รถวิ่งเร็วและไม่มีไฟจราจร ต่อมามีรถกระบะตู้ทึบขับตามมาด้วยความเร็วสูง ด้านคนขับรถกระบะคู่กรณี อ้างว่า ตนขับมาทางตรงเลนขวา แต่รถจักรยานยนต์พยายามจะเบียดข้ามเลนไปยูเทิร์นอย่างกระชั้นชิด พยายามบีบแตรเตือนแล้วแต่เบรกไม่ทันจึงชนเข้าที่พักเท้าคนซ้อน ทำให้ร่างของน้องกรหงายหลังฟาดพื้นจนศีรษะบวมและคอหักเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุ นายอ่อง แฟนหนุ่มเข้าไปจับมือศพและก้มลงจูบมือแฟนสาวพร้อมกับร้องไห้อยู่ริมถนน เมื่อกลับไปที่หอพักฝ่ายชายยังอยู่ในอาการช็อกและสติหลุด นำเก้าอี้มาตั้งหน้าห้อง พูดพึมพำคนเดียวเป็นภาษาเมียนมานำเสื้อผ้าและรองเท้าของน้องกรวิภามากอด รวมถึงนำรูปถ่ายมาจูบหอมพร้อมร้องไห้ไม่หยุด
ด้านลุงของน้องกรวิภา ให้สัมภาษณ์ว่า ทั้งคู่เพิ่งคบหากันได้ประมาณ 1-2 เดือนและรักกันมาก ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ซึ่งตนก็ไม่ได้กีดกันที่หลานคบกับชาวต่างชาติ
