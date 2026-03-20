ใจหาย แอดมิน iHAVECPU น้องแทน จากไปก่อนวัยอันควร
วงการไอทีสุดเศร้า “เปา iHAVECPU” โพสต์อาลัย “น้องแทน” แอดมินหนุ่มคนเก่งสาขานครนายก จากไปก่อนวัยอันควร
ข่าวเศร้าสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับและลูกค้าของร้านคอมพิวเตอร์ชื่อดังอย่าง iHAVECPU คุณเปา พีรดนย์ เหมยากร ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งร้าน ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อแจ้งข่าวร้ายและไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ น้องแทน แอดมินหนุ่มอนาคตไกลประจำสาขานครนายก
ในโพสต์ คุณเปาได้ถ่ายทอดความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งว่าน้องแทนเป็นเด็กที่เก่ง น่ารัก มีอนาคตที่สดใสรออยู่ สิ่งที่ทำให้เพื่อนร่วมงานและลูกค้าประทับใจในตัวแอดมินหนุ่มคนนี้เสมอมา คืออัธยาศัยอันดีเยี่ยม บริการใส่ใจ
คุณเปาเล่าว่า หากใครเคยแวะเวียนไปใช้บริการประกอบคอมพิวเตอร์ที่ร้าน iHAVECPU สาขานครนายก จะต้องเคยได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากน้องแทนอย่างแน่นอน เพราะน้องเป็นคนที่พูดจาไพเราะ สุภาพเรียบร้อย ไม่เคยหลุดคำหยาบคายออกมาให้ได้ยิน มักจะให้เกียรติทุกคนรอบตัวอยู่เสมอ
ในช่วงท้ายของข้อความไว้อาลัย คุณเปาได้ทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆ แต่แฝงไปด้วยความรู้สึกเสียดายและอาลัยรักอย่างจับใจว่า “หลับให้สบายนะครับ เสียดายที่เราเจอกันช้าไป และเสียใจที่เราจากกันไวไปหน่อย”
