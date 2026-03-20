ใจหาย แอดมิน iHAVECPU น้องแทน จากไปก่อนวัยอันควร

Aindravudh เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 10:09 น.
วงการไอทีสุดเศร้า “เปา iHAVECPU” โพสต์อาลัย “น้องแทน” แอดมินหนุ่มคนเก่งสาขานครนายก จากไปก่อนวัยอันควร

ข่าวเศร้าสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับและลูกค้าของร้านคอมพิวเตอร์ชื่อดังอย่าง iHAVECPU คุณเปา พีรดนย์ เหมยากร ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งร้าน ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อแจ้งข่าวร้ายและไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ น้องแทน แอดมินหนุ่มอนาคตไกลประจำสาขานครนายก

ในโพสต์ คุณเปาได้ถ่ายทอดความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งว่าน้องแทนเป็นเด็กที่เก่ง น่ารัก มีอนาคตที่สดใสรออยู่ สิ่งที่ทำให้เพื่อนร่วมงานและลูกค้าประทับใจในตัวแอดมินหนุ่มคนนี้เสมอมา คืออัธยาศัยอันดีเยี่ยม บริการใส่ใจ

คุณเปาเล่าว่า หากใครเคยแวะเวียนไปใช้บริการประกอบคอมพิวเตอร์ที่ร้าน iHAVECPU สาขานครนายก จะต้องเคยได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากน้องแทนอย่างแน่นอน เพราะน้องเป็นคนที่พูดจาไพเราะ สุภาพเรียบร้อย ไม่เคยหลุดคำหยาบคายออกมาให้ได้ยิน มักจะให้เกียรติทุกคนรอบตัวอยู่เสมอ

ในช่วงท้ายของข้อความไว้อาลัย คุณเปาได้ทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆ แต่แฝงไปด้วยความรู้สึกเสียดายและอาลัยรักอย่างจับใจว่า “หลับให้สบายนะครับ เสียดายที่เราเจอกันช้าไป และเสียใจที่เราจากกันไวไปหน่อย”

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

