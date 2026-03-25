ข่าวการเมือง

สว.อลงกต เสนอออกกฎหมาย ไม่ยืนเพลง สรรเสริญพระบารมี ต้องโทษทั้งจำและปรับ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 11:16 น.
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ผศ.อลงกต วรกี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แถลงในที่ประชุมว่า

เรื่องเพลงชาติกับเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอะไรที่อึดอัดใจมานาน ความน่าสนใจคือเพลงชาติไทยมีกฎหมายคุ้มครองว่าถ้าใครไม่ยืนมีความผิดปรับและจำคุก แต่ไม่มีกฎหมายกำกับว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีต้องยืนหรือต้องเคารพ จึงเกิดมูลเหตุบางกรณีในโรงภาพยนตร์ ที่เด็กไม่ยืนในเพลงสรรเสริญพระบารมี ก็มีการไปด่าไปว่าเด็กไปทำร้ายเด็ก สุดท้ายคนทำร้ายโดนกระทำความผิดเอง ต้องเรียนว่าเพลงสรรเสริญพระบารมี ไม่มีกฎหมายคุ้มครองว่าประชาชนต้องยืนและถวายความเคารพ

ในสมัยอดีตที่ผ่านมา เพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงเสด็จไปที่ยุโรป แล้วพบว่ามีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย พระองค์ท่านเสด็จกลับมาก็นำเพลงที่พระบาทเสด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงแต่งขึ้นมาเพลงหนึ่งคือเพลง “บุหลันลอยเลื่อน” เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงทรงพระสุบิน

ผศ.อลงกต วรกี สมาชิกวุฒิสภา แถลงข้อเสนอในที่ประชุม
พระองค์ทรงฝันว่าไปสวรรค์มา แล้วก็มีเพลงนี้ขึ้นมา พระองค์ทรงกำหนดเพลงขึ้นมาเป็นเพลงเถา เป็นเพลงโบราณเพลงไทย รัชกาลที่ 5 ทรงแต่งเพลงนี้ แล้วให้ประชาชนเคารพเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพลงนี้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน แทบจะไม่มีการเปลี่ยนเนื้อร้องและทำนอง

ปรากฏว่าหลังการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงปี 2475 มีการเริ่มให้ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 คือเพลงชาติไทย และมีการตราพระราชบัญญัติธงชาติไทยและเพลงชาติไทย และกำหนดว่าต้องยืนเคารพ ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีเพลงประจำชาติ 2 เพลง คือเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี อังกฤษมีเพลงชาติเพลงเดียวคือเพลง Long Leave the King เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเพลงประจำชาติเพลงเดียว

เพราะฉะนั้น โดยรากเหง้าของเพลง ถ้าจะให้วุฒิสมาชิกของเรามีส่วนร่วมรณรงค์ ต้องมีการตรากฎหมายเหมือนกับเพลงธงชาติไทยและเพลงชาติไทยว่า เพลงสรรเสริญพระบารมีต้องยืนถวายความเคารพ หากไม่ยืนถวายความเคารพมีความผิดทั้งอาญาและทั้งปรับ ซึ่งเราเป็นประเทศเดียวที่มีเพลง 2 เพลง ประเทศอื่นมีเพลงเดียว และใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงประจำชาติ

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

