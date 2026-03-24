ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยืนยืน สส. พร้อมดูแลอาหารเอง ไม่ติดขัดหาก ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 18:00 น.
56
ภูมิใจไทย ยืนยืน สส. พร้อมดูแลอาหารเอง หนุนสภาฯ ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร

พรรคภูมิใจไทย เตรียมยื่นญัตติด่วน ถกปัญหาน้ำมันเข้าสภา 25 มี.ค.นี้ ไม่ติดขัดหาก ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร สส. ลั่นดูแลตัวเองได้

วันที่ 24 มี.ค. 2569 น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังการประชุมพรรคที่สำนักงานพรรคภูมิใจไทยว่า พรุ่งนี้ (25 มี.ค.) จะมีการหารือเพื่อกำหนดกรอบการทำงานและเทอมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเผยว่าได้รับการประสานจากหลายพรรคการเมืองว่าจะมีการยื่นญัตติด่วนในประเด็นเรื่องน้ำมัน และจะยื่นญัตติด่วนเรื่องน้ำมันร่วมกับพรรคอื่นด้วย พร้อมส่งตัวแทน สส. ของพรรคขึ้นอภิปรายในประเด็นดังกล่าวเช่นกัน

นอกจากนี้ได้รับหนังสือจากประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเชื่อว่าส่งถึงทุกพรรคการเมือง เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงอาหารให้กับ สส. ทุกคน ซึ่งเป็นประเด็นที่เคยมีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้แล้ว โดย นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เคยเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว

ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยมีมติยืนยันว่า พรรคพร้อมดูแลตัวเองในเรื่องอาหารระหว่างการประชุม โฆษกพรรคชี้แจงว่าที่ผ่านมาพรรคไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากสมาชิกพรรคมักนำอาหารมารับประทานเองอยู่แล้ว

สำหรับประเด็นอื่น เช่น การลดจำนวนผู้ช่วย สส. และการตัดบำเหน็จบำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภา โฆษกพรรคระบุว่าไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมแต่อย่างใด

เมื่อถูกถามว่าที่ประชุมมีการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ สส. ที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทยตอบว่าไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องดังกล่าว การประชุมครั้งนี้เน้นเฉพาะงานด้านสภาเท่านั้น และยังไม่มีการพูดถึงไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลใหม่แต่อย่างใด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 18:00 น.
56
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

