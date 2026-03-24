ภูมิใจไทย ยืนยืน สส. พร้อมดูแลอาหารเอง ไม่ติดขัดหาก ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร
พรรคภูมิใจไทย เตรียมยื่นญัตติด่วน ถกปัญหาน้ำมันเข้าสภา 25 มี.ค.นี้ ไม่ติดขัดหาก ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร สส. ลั่นดูแลตัวเองได้
วันที่ 24 มี.ค. 2569 น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังการประชุมพรรคที่สำนักงานพรรคภูมิใจไทยว่า พรุ่งนี้ (25 มี.ค.) จะมีการหารือเพื่อกำหนดกรอบการทำงานและเทอมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเผยว่าได้รับการประสานจากหลายพรรคการเมืองว่าจะมีการยื่นญัตติด่วนในประเด็นเรื่องน้ำมัน และจะยื่นญัตติด่วนเรื่องน้ำมันร่วมกับพรรคอื่นด้วย พร้อมส่งตัวแทน สส. ของพรรคขึ้นอภิปรายในประเด็นดังกล่าวเช่นกัน
นอกจากนี้ได้รับหนังสือจากประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเชื่อว่าส่งถึงทุกพรรคการเมือง เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงอาหารให้กับ สส. ทุกคน ซึ่งเป็นประเด็นที่เคยมีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้แล้ว โดย นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เคยเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว
ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยมีมติยืนยันว่า พรรคพร้อมดูแลตัวเองในเรื่องอาหารระหว่างการประชุม โฆษกพรรคชี้แจงว่าที่ผ่านมาพรรคไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากสมาชิกพรรคมักนำอาหารมารับประทานเองอยู่แล้ว
สำหรับประเด็นอื่น เช่น การลดจำนวนผู้ช่วย สส. และการตัดบำเหน็จบำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภา โฆษกพรรคระบุว่าไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมแต่อย่างใด
เมื่อถูกถามว่าที่ประชุมมีการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ สส. ที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทยตอบว่าไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องดังกล่าว การประชุมครั้งนี้เน้นเฉพาะงานด้านสภาเท่านั้น และยังไม่มีการพูดถึงไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลใหม่แต่อย่างใด
