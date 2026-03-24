ยืนยัน โรคไข้กาฬหลังแอ่น ไม่ได้ติดง่ายเหมือนโควิด แนะสังเกตอาการ อย่าตื่นตระหนก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 17:59 น.
กรมควบคุมโรคยันไข้กาฬหลังแอ่นไม่ระบาดง่ายเหมือนโควิด

กรมควบคุมโรค ยืนยัน ไข้กาฬหลังแอ่นแพร่เชื้อยากกว่าโควิด เผยสถิติไทยปี 69 พบป่วย 5 ราย ย้ำต้องสัมผัสใกล้ชิดนานถึงติดเชื้อ แนะวิธีสังเกตอาการไข้สูง-คอแข็งรีบพบแพทย์

วันนี้ (24 มีนาคม 2569) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อัปเดตสถานการณ์โรคไข้กาฬหลังแอ่นในประเทศไทย หลังจากมีรายงานพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต รวมถึงกระแสข่าวการระบาดในต่างประเทศ ขอย้ำให้ประชาชนรับข้อมูลอย่างมีสติและไม่ตื่นตระหนก

จากข้อมูลย้อนหลังระยะยาวพบว่า โรคไข้กาฬหลังแอ่นในไทยปรากฏเพียงปีละหลักสิบรายเท่านั้น และที่สำคัญคือประเทศไทยไม่เคยมีรายงานการระบาดเป็นวงกว้าง สำหรับสถานการณ์ในปี 2569 ในช่วงต้นปีพบผู้ป่วย 5 ราย และเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งตัวเลขสัดส่วนการเสียชีวิตที่ดูสูงเพราะจำนวนผู้ป่วยสะสมในช่วงต้นปียังมีน้อย

แม้โรคไข้กาฬหลังแอ่นจะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ แต่กรมควบคุมโรคยืนยันว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายได้ง่ายในประชากรทั่วไป เนื่องจากค่าการแพร่เชื้อโดยรวมน้อยกว่า 1 หมายความว่าผู้ป่วย 1 คน โดยเฉลี่ยไม่สามารถแพร่เชื้อต่อเนื่องในสังคมได้เหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่หรือโควิด-19

การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจหรือน้ำลาย และไม่ติดจากการอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกัน เช่น การนั่งห้องเดียวกัน หรือเดินผ่านกัน อีกทั้งเชื้อไม่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน ต้องมีการสัมผัสใกล้จริงจึงจะเกิดการติดเชื้อ

ส่วนลักษณะการระบาดมักเกิดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) เฉพาะในสถานที่แออัดและใกล้ชิดกันมาก เช่น หอพัก มหาวิทยาลัย หรือค่ายทหาร ไม่ใช่การระบาดกระจายไปทั่วชุมชน

ตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน คือการระบาดในกลุ่มผู้แสวงบุญซึ่งมีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นมาก ปัจจุบันจึงมีการกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางต้องฉีดวัคซีนป้องกันก่อนทุกครั้ง ซึ่งประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง สามารถตรวจจับและควบคุมโรคได้อย่างต่อเนื่อง

กองระบาดวิทยาทิ้งท้ายว่า ความเสี่ยงของประชากรทั่วไปในขณะนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ เพราะโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง หรือมีอาการคอแข็ง ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัย

สถานการณ์โรคไข้กาฬหลังแอ่นในไทย
ภาพจาก Facebook : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

