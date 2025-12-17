ดราม่าไม่เว้นวัน “นักมวยทีมชาติไทย” โพสต์ระบาย ถูกล็อกผลให้แพ้ วางมาเลฯได้เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025

มีประเด็นให้พูดถึงกันอีกแล้ว เมื่อนักมวยทีมชาติไทย ออกมาโพสต์เองว่า ถูกล็อกผลให้แพ้ วางมาเลเซียคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025
ต้อนเรื่องมาจากเมื่อวานนี้ (16 ธันวาคม) เพชรสุพรรณ ลูกหนองพันเทา (เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง) หรือ ฉลองชัย มีนิลดี นักมวยไทยทีมชาติไทย ได้โพสต์ระบายผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“ผมต้องขอโทษทุกๆคนด้วยครับ ความซวยมันเกิดกลับผมเอง อุตส่าห์ตั้งใจซ้อมเพื่อซีเกมส์ครั้งสุดท้าย สุดท้ายผมก็เหนื่อยฟรี”
“(ก่อนอื่นผมขอระบายหน่อยครับ ก่อนชกมีโค้ชคนหนึ่งบอกกับผมว่า รุ่นน้ำหนัก51 กก. ซึ่งตรงกับรุ่นที่ผมชก เขาจะล็อคผลให้ประเทศมาเลเซียได้เหรียญทอง ก็อย่างที่เห็นครับ)”
“#ได้รู้ทาสแท้ของมวยไทยสมัครเล่น”
“#สังคมประเทศไทย #ยอมให้เขาโกง #แม้กระทั้งศักดิ์ศรีของตัวเอง”
ในการแข่งขัน มวยไทย ซีเกมส์ 2025 รุ่น 51 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ เพชรสุพรรณ ลูกหนองพันเทา แพ้คะแนนให้กับ แอลเจ ราฟาเอล ยาเซย์ นักมวยชาวฟิลิปปินส์ 28-29 ไปแบบพลิกความคาดหมาย ทำให้เจ้าตัวพลาดโอกาสเข้าชิงเหรียญทองในการลงแข่งซีเกมส์หนสุดท้ายในชีวิต
หลังจากนั้น เพชรสุพรรณ ลูกหนองพันเทา ก็ได้ออกมาเผยว่าก่อนหน้านี้มีการล็อกผลในคู่ของตน ยอมรับว่าตกใจที่เห็นคะแนนในยกแรกว่าตนเป็นฝ่ายแพ้ ทั้งที่มั่นใจว่าทำได้ดีกว่า พร้อมบอกว่าจะไม่ชกในนามทีมชาติอีก หันไปเอาดีในการชกอาชีพดีกว่า พร้อมกับ
“ปกติผมจะไม่ค่อยพูด แต่วันนี้ขอระบายหน่อยครับ ขอพูดตรงๆที่ได้ยินมากับตัวเอง โอกาสผมมันเหลือน้อยมากแล้ว”
“#ตั้งใจซ้อมมากอดข้าวอดน้ำเป็นเดือนไม่เคยขาดซ้อมสักวันเดียว #แต่กลับถูกเลือกให้ผิดหวัง”
ต่อมาเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับเพจ มวยสยาม สยามมวย ความว่า “ภาพรวมเกมการชกในวันนี้ถือว่าชกดีมากครับ ยกแรกที่ผลออกมาแพ้คะแนนก็ตกใจ คือผมจะบอกความรู้สึกในใจ คือก่อนชกน่ะโค้ชมาเลย์ เขาบอกผมว่าเขาจะล็อกผล น่าจะเป็นคู่ผม เขาจะจ้างคู่ชกมาเลย์ รุ่น 51 กิโลกรัม”
“เขาคุยกับผมโดยตรงเลยครับ เสียความรู้สึกมากเลยครับ มองว่ายังไงก็ต้องชนะครับ ต่อยในบ้านแล้วก็ไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้ว แต่คะแนนออกมาแพ้แบบนี้ก็เสียความรู้สึกกับวงการมวยครับ น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับ (กับทีมชาติ) ผมคาดหวังเหรียญ ซ้อมดีมากครับ”
“ทีมชาติคงพอแล้วครับ คงต้องไปทางมวยไทยอาชีพแล้วครับ อยากขอโทษแฟนกีฬาชาวไทยที่ทำไม่ได้ครับ ก็ทำเต็มที่แล้วครับ”
ชมคลิปสัมภาษณ์ตัวเต็มได้ที่นี่
อ้างอิง : Facebook เพชรสุพรรณ ลูกหนองพันเทา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: