รวบอินฟลูฯ สาย 18+ ถ่ายคลิปฉี่ใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า AirBnb หลายรายการ
เจ้าของบ้านพักในฟลอริดาช็อก หลังพบเครื่องชงกาแฟและเตาปิ้งขนมปังมีกลิ่นปัสสาวะรุนแรง ก่อนตามไปเจอคลิปหลักฐานในเว็บไซต์ผู้ใหญ่ พบพฤติกรรมสุดวิตถาร ! ฉี่ใส่สารพัดสิ่งของ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.7 แสนบาท
นิโคเลตต์ คีโอห์ (Nicolette Keough) อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 31 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวที่เมืองเพนซาโคล่า รัฐฟลอริดา หลังจากเจ้าของบ้านเช่าแอร์บีเอ็นบี (AirBnb) ตรวจพบพฤติกรรมสุดจะรับไหวที่เธอทำไว้กับทรัพย์สินภายในบ้านพัก โดยการถ่ายคลิปวิดีโอขณะปัสสาวะรดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อนำไปขายในเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่
เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยเมื่อเจ้าของบ้านพักสังเกตเห็นกลิ่นปัสสาวะที่รุนแรงผิดปกติภายในบ้านพักทั้ง 2 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกัน ก่อนจะพบความจริงที่น่าตกใจ ! เมื่อตรวจสอบในโลกออนไลน์และพบว่า แขกรายนี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอการกระทำดังกล่าวลงในเว็บไซต์เฉพาะทาง
จากการตรวจสอบคลิปหลักฐาน พบว่าคีโอห์ได้ปัสสาวะรดสิ่งของจำนวนมากภายในบ้านพัก ซึ่งสร้างความเสียหายรวมมูลค่ากว่า 3,700 ปอนด์ (ประมาณ 1.7 แสนบาท) โดยรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายมีดังนี้:
- เครื่องใช้ไฟฟ้า – เครื่องชงกาแฟ, เตาปิ้งขนมปัง, โทรทัศน์, เครื่องเล่นแผ่นเสียง และเตาผิงไฟฟ้า
- เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง – เครื่องพิมพ์ดีดโบราณ, เก้าอี้ทานอาหาร, พรมเช็ดเท้า, พรมผืนใหญ่, แจกัน และของตกแต่งผนัง
- เครื่องนอน – ชุดเครื่องนอนและที่นอนที่ได้รับความเสียหายจนใช้งานต่อไม่ได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ระบุว่า หญิงสาวรายนี้หาเงินในวิธีที่ผิดปกติอย่างมาก และสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของผู้อื่น โดยเธอถูกตั้งข้อหาทำลายทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ก่อนจะได้รับการประกันตัวออกไปในภายหลัง
“แอร์บีเอ็นบี” สั่งแบนถาวรพร้อมเร่งเยียวยาเจ้าของบ้าน
ทางด้านโฆษกของ AirBnb ได้ออกมาแถลงการณ์ว่า พฤติกรรมลักษณะนี้ไม่มีที่ยืนในแพลตฟอร์ม และได้ดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ของคีโอห์ออกจากระบบถาวรเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านผ่านระบบคุ้มครองความเสียหาย AirCover เพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
แม้เหตุการณ์ทำลายทรัพย์สินในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ยากในการเข้าพักผ่าน AirBnb แต่กรณีนี้ได้กลายเป็นอุทาหรณ์และเสียงเตือนภัยให้กับบรรดาเจ้าของที่พักทั่วโลก ถึงพฤติกรรมสุดแปลกของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายดาร์กที่อาจแฝงตัวเข้ามาสร้างความเสียหายเพียงเพื่อแลกกับรายได้ในโลกออนไลน์.
