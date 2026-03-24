ข่าวต่างประเทศ

รวบอินฟลูฯ สาย 18+ ถ่ายคลิปฉี่ใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า AirBnb หลายรายการ

เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 21:35 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 16:42 น.
ภาพ @Jam Press

เจ้าของบ้านพักในฟลอริดาช็อก หลังพบเครื่องชงกาแฟและเตาปิ้งขนมปังมีกลิ่นปัสสาวะรุนแรง ก่อนตามไปเจอคลิปหลักฐานในเว็บไซต์ผู้ใหญ่ พบพฤติกรรมสุดวิตถาร ! ฉี่ใส่สารพัดสิ่งของ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.7 แสนบาท

นิโคเลตต์ คีโอห์ (Nicolette Keough) อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 31 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวที่เมืองเพนซาโคล่า รัฐฟลอริดา หลังจากเจ้าของบ้านเช่าแอร์บีเอ็นบี (AirBnb) ตรวจพบพฤติกรรมสุดจะรับไหวที่เธอทำไว้กับทรัพย์สินภายในบ้านพัก โดยการถ่ายคลิปวิดีโอขณะปัสสาวะรดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อนำไปขายในเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่

เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยเมื่อเจ้าของบ้านพักสังเกตเห็นกลิ่นปัสสาวะที่รุนแรงผิดปกติภายในบ้านพักทั้ง 2 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกัน ก่อนจะพบความจริงที่น่าตกใจ ! เมื่อตรวจสอบในโลกออนไลน์และพบว่า แขกรายนี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอการกระทำดังกล่าวลงในเว็บไซต์เฉพาะทาง

จากการตรวจสอบคลิปหลักฐาน พบว่าคีโอห์ได้ปัสสาวะรดสิ่งของจำนวนมากภายในบ้านพัก ซึ่งสร้างความเสียหายรวมมูลค่ากว่า 3,700 ปอนด์ (ประมาณ 1.7 แสนบาท) โดยรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายมีดังนี้:

  • เครื่องใช้ไฟฟ้า – เครื่องชงกาแฟ, เตาปิ้งขนมปัง, โทรทัศน์, เครื่องเล่นแผ่นเสียง และเตาผิงไฟฟ้า
  • เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง – เครื่องพิมพ์ดีดโบราณ, เก้าอี้ทานอาหาร, พรมเช็ดเท้า, พรมผืนใหญ่, แจกัน และของตกแต่งผนัง
  • เครื่องนอน – ชุดเครื่องนอนและที่นอนที่ได้รับความเสียหายจนใช้งานต่อไม่ได้

เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ระบุว่า หญิงสาวรายนี้หาเงินในวิธีที่ผิดปกติอย่างมาก และสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของผู้อื่น โดยเธอถูกตั้งข้อหาทำลายทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ก่อนจะได้รับการประกันตัวออกไปในภายหลัง

“แอร์บีเอ็นบี” สั่งแบนถาวรพร้อมเร่งเยียวยาเจ้าของบ้าน

ทางด้านโฆษกของ AirBnb ได้ออกมาแถลงการณ์ว่า พฤติกรรมลักษณะนี้ไม่มีที่ยืนในแพลตฟอร์ม และได้ดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ของคีโอห์ออกจากระบบถาวรเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านผ่านระบบคุ้มครองความเสียหาย AirCover เพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

แม้เหตุการณ์ทำลายทรัพย์สินในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ยากในการเข้าพักผ่าน AirBnb แต่กรณีนี้ได้กลายเป็นอุทาหรณ์และเสียงเตือนภัยให้กับบรรดาเจ้าของที่พักทั่วโลก ถึงพฤติกรรมสุดแปลกของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายดาร์กที่อาจแฝงตัวเข้ามาสร้างความเสียหายเพียงเพื่อแลกกับรายได้ในโลกออนไลน์.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 21:35 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 16:42 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

