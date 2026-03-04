ฉาวสนั่น นางแบบดังถอดจีสตริง-ดึงแผ่นแปะจุกโชว์ ทัวร์ลงยับ ทำคอนเทนต์แลกไลก์
ทัวร์ลงหนัก! นางแบบสาวไต้หวัน ทำคอนเทนต์หวาดเสียวกลางถนน ถอดจีสตริง-โชว์ดึงแผ่นแปะจุก ขณะข้ามทางม้าลาย ชาวฮ่องกงเดือดชี้พฤติกรรมทำลายศีลธรรม เพื่อแลกยอดไลก์
ทำเอาชาวเน็ตฮ่องกงเดือดจัด กรณี ยูอิ ซิน (Xin Yuri) นางแบบสาวสุดเซ็กซี่ที่ขยันสร้างตำนานหวือหวาแบบไม่พัก ล่าสุดเธอเดินทางไปท่องเที่ยวที่ฮ่องกง แต่กลับทำคอนเทนต์แรงเกินต้านจนคนเดินถนนถึงกับตาค้างกับพฤติกรรมนุ่งน้อยห่มน้อยและโชว์ถอดของลับกลางที่สาธารณะแบบไม่แคร์สายตาใคร
ยูอิ ซิน สวมกระโปรงสั้นสีน้ำตาลยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน ก่อนจะค่อย ๆ ถอดกางเกงในจีสตริงสีชมพูออกมาแล้วม้วนใส่มือส่งให้ช่างภาพด้วยหน้าตายิ้มกรุ้มกริ่ม ในอีกคลิปหนึ่งเธอเดินอยู่บนทางม้าลายที่มีคนพลุกพล่าน ก่อนจะล้วงมือเข้าไปดึงแผ่นแปะจุกออกจากหน้าอกแล้วชูขึ้นสูงโชว์กล้อง ทำให้เห็นสรีระช่วงบนอย่างชัดเจนจนคนรอบข้างถึงกับอึ้ง
แม้จะมีแฟนคลับบางส่วนเข้ามาชมเรื่องรูปร่างและความสวย แต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่รวมถึงสื่อฮ่องกงกังวลและตำหนิว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายและทำลายศีลธรรมอันดีเพียงเพื่อต้องการยอดวิว ชาวฮ่องกงหลายรายเข้ามาคอมเมนต์เตือนให้นางแบบสาวระวังกฎหมายของฮ่องกงเกี่ยวกับการกระทำอนาจารในที่สาธารณะอาจถูกดำเนินคดีได้
สำหรับนางแบบสาวเซ็กซี่ ‘ยูอิ ซิน’ เพิ่งตกเป็นข่าวใหญ่หลังประกาศแต่งงานและท้องลูกคนที่สองเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่หลังจากใช้ชีวิตคู่ได้เพียง 3 เดือน เธอก็ออกมาประกาศหย่าร้างกับสามี ก่อนจะมาสร้างเรื่องอื้อฉาวครั้งล่าสุดนี้ในทริปฮ่องกง
ข้อมูลจาก : ftvnews
