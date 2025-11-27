ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน
หนุ่มญี่ปุ่นวัย 26 ปี แอบปัสสาวะใส่ขวดชาวางปนสินค้าจริงในร้านสะดวกซื้อ ลูกค้าหวิดดื่ม เจ้าตัวสารภาพทำเพราะเครียดงาน อยากแกล้งคนระบายอารมณ์
เกิดเหตุการณ์น่าสะอิดสะเอียนขึ้นกับผู้บริโภคในญี่ปุ่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมชายวัย 26 ปี หลังก่อเหตุสุดพิเรนทร์ด้วยการนำ “ปัสสาวะของตนเอง” ใส่ในขวดชา แล้วนำไปวางปะปนกับสินค้าจริงบนชั้นวางในร้านสะดวกซื้อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กล้องวงจรปิดจับภาพผู้ต้องหาเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในเมืองชิบะ ก่อนจะนำขวดชาที่บรรจุปัสสาวะไปวางแทรกไว้ในตู้แช่เย็นอย่างแนบเนียน ด้วยสีของน้ำชาและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายในญี่ปุ่น ทำให้ยากที่จะแยกออกด้วยตาเปล่า
สุดท้ายความแตกในอีก 2 วันถัดมา มีลูกค้าเคราะห์ร้ายซื้อชาบรรจุฉี่กลับบ้าน แต่โชคดีที่เขายังไม่ทันกระดก เพราะเมื่อเปิดฝาขวดเขากลับได้กลิ่นเหม็นแปลก ๆ ขึ้นมา จึงเริ่มเอะใจ ก่อนจะรีบแจ้งร้านสะดวกซื้อสาขาดังกล่าว และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที
ตำรวจสอบสวนจนตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ โดยเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าทำจริง สาเหตุมาจาก “กำลังมีปัญหาเรื่องงานและรู้สึกเครียด จึงอยากหาวิธีระบายความเครียดด้วยการแกล้งคนอื่น” ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ทางร้านต้องรื้อสต็อกสินค้าตรวจสอบใหม่ทั้งหมด และทำให้ธุรกิจเสียหาย
กรณีนี้ได้จุดกระแสความกวาดกลัวในโลกโซเชียลญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสกปรกและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากมีคนดื่มเข้าไปจริงๆ พร้อมทั้งแนะวิธีสังเกตความปลอดภัยเบื้องต้นว่า ก่อนเปิดขวดดื่มทุกครั้ง ให้บิดฝาเกลียวและฟังเสียง “แกร๊ก” ของวงแหวนพลาสติก หากไม่มีเสียงหรือรอยซีลขาด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ปลอดภัยและห้ามดื่มเด็ดขาด
อ้างอิงจาก : soranews24
ติดตาม The Thaiger บน Google News: