ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 14:11 น.
หนุ่มญี่ปุ่นวัย 26 ปี แอบปัสสาวะใส่ขวดชาวางปนสินค้าจริงในร้านสะดวกซื้อ ลูกค้าหวิดดื่ม เจ้าตัวสารภาพทำเพราะเครียดงาน อยากแกล้งคนระบายอารมณ์

เกิดเหตุการณ์น่าสะอิดสะเอียนขึ้นกับผู้บริโภคในญี่ปุ่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมชายวัย 26 ปี หลังก่อเหตุสุดพิเรนทร์ด้วยการนำ “ปัสสาวะของตนเอง” ใส่ในขวดชา แล้วนำไปวางปะปนกับสินค้าจริงบนชั้นวางในร้านสะดวกซื้อ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กล้องวงจรปิดจับภาพผู้ต้องหาเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในเมืองชิบะ ก่อนจะนำขวดชาที่บรรจุปัสสาวะไปวางแทรกไว้ในตู้แช่เย็นอย่างแนบเนียน ด้วยสีของน้ำชาและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายในญี่ปุ่น ทำให้ยากที่จะแยกออกด้วยตาเปล่า

สุดท้ายความแตกในอีก 2 วันถัดมา มีลูกค้าเคราะห์ร้ายซื้อชาบรรจุฉี่กลับบ้าน แต่โชคดีที่เขายังไม่ทันกระดก เพราะเมื่อเปิดฝาขวดเขากลับได้กลิ่นเหม็นแปลก ๆ ขึ้นมา จึงเริ่มเอะใจ ก่อนจะรีบแจ้งร้านสะดวกซื้อสาขาดังกล่าว และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที

ตำรวจสอบสวนจนตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ โดยเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าทำจริง สาเหตุมาจาก “กำลังมีปัญหาเรื่องงานและรู้สึกเครียด จึงอยากหาวิธีระบายความเครียดด้วยการแกล้งคนอื่น” ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ทางร้านต้องรื้อสต็อกสินค้าตรวจสอบใหม่ทั้งหมด และทำให้ธุรกิจเสียหาย

กรณีนี้ได้จุดกระแสความกวาดกลัวในโลกโซเชียลญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสกปรกและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากมีคนดื่มเข้าไปจริงๆ พร้อมทั้งแนะวิธีสังเกตความปลอดภัยเบื้องต้นว่า ก่อนเปิดขวดดื่มทุกครั้ง ให้บิดฝาเกลียวและฟังเสียง “แกร๊ก” ของวงแหวนพลาสติก หากไม่มีเสียงหรือรอยซีลขาด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ปลอดภัยและห้ามดื่มเด็ดขาด

อ้างอิงจาก : soranews24

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 14:11 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

