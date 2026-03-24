ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเดือด! เจ้าชายโอดได้เงิน 125 ล้านเยนไม่พอใช้ ทั้งที่กินฟรี-อยู่ฟรีจากภาษี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 17:13 น.
ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่ผ่านมา มีข่าวลือหนาหูในสำนักพระราชวังญี่ปุ่นว่า เจ้าชายอากิชิโนะ และพระชายามักจะบ่นเรื่องเงินไม่พอใช้อยู่บ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกสับสนกับเรื่องนี้ พร้อมตั้งคำถามว่าครอบครัวของพระองค์เลื่อนสถานะเป็นมกุฎราชกุมารและได้รับเงินส่วนพระองค์เพิ่มขึ้นแล้วทำไมเงินถึงยังไม่พอใช้

กฎหมายเศรษฐกิจราชวงศ์กำหนดเงินส่วนพระองค์ให้สมาชิกราชวงศ์นำไปใช้จ่ายส่วนตัวได้อย่างอิสระทุกปี โดยสมเด็จพระจักรพรรดิและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นใน จะได้รับเงินส่วนพระองค์ชั้นในรวมกัน 324 ล้านเยน (ประมาณ 70 ล้านบาท) ส่วนครอบครัวอากิชิโนะ ปัจจุบันมีสมาชิก 4 คน จะได้รับเงินส่วนราชวงศ์ จำนวน 125.05 ล้านเยน (ประมาณ 25 ล้านบาท)

เงินก้อนนี้คือเงินติดกระเป๋าที่สมาชิกราชวงศ์นำไปใช้เป็นค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเดินทางส่วนตัว และค่ารับรองแขก บางครอบครัวที่มีเจ้าหน้าที่น้อยอาจนำเงินส่วนนี้ไปจ้างผู้ช่วยส่วนตัวเพิ่ม แต่ปัจจุบันครอบครัวอากิชิโนะมีเจ้าหน้าที่ดูแลถึง 50 คน จึงไม่ใช่ภาวะขาดแคลนคนงานอย่างแน่นอน

รัฐบาลเคยมีแผนจะปรับเพิ่มเงินส่วนพระองค์เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปีในงบประมาณปี 2569 เพื่อรับมือกับปัญหาสินค้าราคาแพง แต่สุดท้ายรัฐบาลต้องระงับแผนนี้ไว้ก่อนเพื่อเห็นแก่ประชาชนที่กำลังลำบาก หลายคนสงสัยว่าราชวงศ์ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อด้วยหรือไม่

เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังชี้แจงว่า ภาวะเงินเฟ้อไม่น่าจะกระทบราชวงศ์มาก รัฐบาลใช้เงินภาษีประชาชนจ่ายค่าแรงพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติพระกรณียกิจ ค่าไฟ ค่าบำรุงรักษาตำหนัก และค่าน้ำมันรถทั้งหมด เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทั้ง 50 คนในตำหนักอากิชิโนะก็มาจากเงินภาษีเช่นกัน ต่อให้ต้องปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน เรื่องนี้ก็ไม่กระทบสถานะการเงินของครอบครัวอากิชิโนะแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ครอบครัวอากิชิโนะยังได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับผลผลิตจากฟาร์มหลวงในจังหวัดโทจิงิเทียบเท่ากับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นใน ฟาร์มแห่งนี้ผลิตเนื้อสัตว์ นม ไข่ และผัก สำหรับเป็นพระกระยาหารของครอบครัวสมเด็จพระจักรพรรดิและใช้ในงานเลี้ยงต้อนรับ ราชวงศ์สาขาอื่นต้องจ่ายเงินซื้อผลผลิตเหล่านี้ แต่ครอบครัวอากิชิโนะได้รับของฟรีทั้งหมด

อดีตเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า แม้ครอบครัวนี้จะมีผู้สืบราชบัลลังก์ถึง 2 พระองค์ แต่พวกเขายังไม่ใช่ราชวงศ์ชั้นใน จึงไม่มีเหตุผลรองรับว่าทำไมถึงได้รับผลผลิตฟรี

เจ้าชายฟูมิฮิโตะ เจ้าชายอากิชิโนะ

ย้อนกลับไปครอบครัวอากิชิโนะเคยตกเป็นประเด็นถกเถียงเรื่องค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตำหนักที่ประทับ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดสูงเกือบ 5 พันล้านเยน คิดเป็นเงินไทย 1,035 ล้านบาท สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหญิงคาโกะทรงแยกไปประทับที่ตำหนักส่วนแยกหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าวสายราชวงศ์รายงานว่า เจ้าหญิงคาโกะทรงสั่งการให้ใช้เงินตกแต่งแผงประดับในห้องโถงใหญ่เพิ่มขึ้น และทรงระบุให้ใช้หินอ่อนนำเข้าจากต่างประเทศในพื้นที่รับรองแขก ทำให้ประชาชนวิจารณ์ว่าเป็นการใช้จ่ายที่หรูหราเกินไป

เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคนเดิมตั้งข้อสังเกตถึงสถานะการเงินปัจจุบันว่า การเลื่อนสถานะทำให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจริง ทั้งการจ้างพนักงานส่วนตัวเพิ่มและค่าการศึกษาของเจ้าชายฮิซาฮิโตะ แต่เงินภาษีประชาชนก็ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ไว้แล้ว ในเมื่อเงินส่วนพระองค์ก็เพิ่มขึ้น จึงเกิดข้อสงสัยว่าพวกเขานำเงินไปใช้ทำอะไรกันแน่

ข้อมูลจาก : yahoo

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

