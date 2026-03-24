ญี่ปุ่นเดือด! เจ้าชายโอดได้เงิน 125 ล้านเยนไม่พอใช้ ทั้งที่กินฟรี-อยู่ฟรีจากภาษี
ดราม่าสนั่นญี่ปุ่น! เจ้าชายอากิชิโนะบ่นเงินไม่พอใช้ ทั้งที่ได้เบี้ยเลี้ยงปีละ 125 ล้านเยน สำนักพระราชวังมึนตึ้บ กางงบโชว์กินฟรี-อยู่ฟรีจากภาษีประชาชน สวนทางสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่ผ่านมา มีข่าวลือหนาหูในสำนักพระราชวังญี่ปุ่นว่า เจ้าชายอากิชิโนะ และพระชายามักจะบ่นเรื่องเงินไม่พอใช้อยู่บ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกสับสนกับเรื่องนี้ พร้อมตั้งคำถามว่าครอบครัวของพระองค์เลื่อนสถานะเป็นมกุฎราชกุมารและได้รับเงินส่วนพระองค์เพิ่มขึ้นแล้วทำไมเงินถึงยังไม่พอใช้
กฎหมายเศรษฐกิจราชวงศ์กำหนดเงินส่วนพระองค์ให้สมาชิกราชวงศ์นำไปใช้จ่ายส่วนตัวได้อย่างอิสระทุกปี โดยสมเด็จพระจักรพรรดิและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นใน จะได้รับเงินส่วนพระองค์ชั้นในรวมกัน 324 ล้านเยน (ประมาณ 70 ล้านบาท) ส่วนครอบครัวอากิชิโนะ ปัจจุบันมีสมาชิก 4 คน จะได้รับเงินส่วนราชวงศ์ จำนวน 125.05 ล้านเยน (ประมาณ 25 ล้านบาท)
เงินก้อนนี้คือเงินติดกระเป๋าที่สมาชิกราชวงศ์นำไปใช้เป็นค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเดินทางส่วนตัว และค่ารับรองแขก บางครอบครัวที่มีเจ้าหน้าที่น้อยอาจนำเงินส่วนนี้ไปจ้างผู้ช่วยส่วนตัวเพิ่ม แต่ปัจจุบันครอบครัวอากิชิโนะมีเจ้าหน้าที่ดูแลถึง 50 คน จึงไม่ใช่ภาวะขาดแคลนคนงานอย่างแน่นอน
รัฐบาลเคยมีแผนจะปรับเพิ่มเงินส่วนพระองค์เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปีในงบประมาณปี 2569 เพื่อรับมือกับปัญหาสินค้าราคาแพง แต่สุดท้ายรัฐบาลต้องระงับแผนนี้ไว้ก่อนเพื่อเห็นแก่ประชาชนที่กำลังลำบาก หลายคนสงสัยว่าราชวงศ์ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อด้วยหรือไม่
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังชี้แจงว่า ภาวะเงินเฟ้อไม่น่าจะกระทบราชวงศ์มาก รัฐบาลใช้เงินภาษีประชาชนจ่ายค่าแรงพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติพระกรณียกิจ ค่าไฟ ค่าบำรุงรักษาตำหนัก และค่าน้ำมันรถทั้งหมด เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทั้ง 50 คนในตำหนักอากิชิโนะก็มาจากเงินภาษีเช่นกัน ต่อให้ต้องปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน เรื่องนี้ก็ไม่กระทบสถานะการเงินของครอบครัวอากิชิโนะแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ครอบครัวอากิชิโนะยังได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับผลผลิตจากฟาร์มหลวงในจังหวัดโทจิงิเทียบเท่ากับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นใน ฟาร์มแห่งนี้ผลิตเนื้อสัตว์ นม ไข่ และผัก สำหรับเป็นพระกระยาหารของครอบครัวสมเด็จพระจักรพรรดิและใช้ในงานเลี้ยงต้อนรับ ราชวงศ์สาขาอื่นต้องจ่ายเงินซื้อผลผลิตเหล่านี้ แต่ครอบครัวอากิชิโนะได้รับของฟรีทั้งหมด
อดีตเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า แม้ครอบครัวนี้จะมีผู้สืบราชบัลลังก์ถึง 2 พระองค์ แต่พวกเขายังไม่ใช่ราชวงศ์ชั้นใน จึงไม่มีเหตุผลรองรับว่าทำไมถึงได้รับผลผลิตฟรี
ย้อนกลับไปครอบครัวอากิชิโนะเคยตกเป็นประเด็นถกเถียงเรื่องค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตำหนักที่ประทับ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดสูงเกือบ 5 พันล้านเยน คิดเป็นเงินไทย 1,035 ล้านบาท สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหญิงคาโกะทรงแยกไปประทับที่ตำหนักส่วนแยกหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าวสายราชวงศ์รายงานว่า เจ้าหญิงคาโกะทรงสั่งการให้ใช้เงินตกแต่งแผงประดับในห้องโถงใหญ่เพิ่มขึ้น และทรงระบุให้ใช้หินอ่อนนำเข้าจากต่างประเทศในพื้นที่รับรองแขก ทำให้ประชาชนวิจารณ์ว่าเป็นการใช้จ่ายที่หรูหราเกินไป
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคนเดิมตั้งข้อสังเกตถึงสถานะการเงินปัจจุบันว่า การเลื่อนสถานะทำให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจริง ทั้งการจ้างพนักงานส่วนตัวเพิ่มและค่าการศึกษาของเจ้าชายฮิซาฮิโตะ แต่เงินภาษีประชาชนก็ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ไว้แล้ว ในเมื่อเงินส่วนพระองค์ก็เพิ่มขึ้น จึงเกิดข้อสงสัยว่าพวกเขานำเงินไปใช้ทำอะไรกันแน่
ข้อมูลจาก : yahoo
