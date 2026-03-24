ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น
ช็อก! มือกีตาร์วง Rolling Quartz ถูกทำร้ายร่างกายกลางถนน ได้รับบาดเจ็บ ต้นสังกัดร่อนหมายแจงเตรียมยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น ศิลปินขอโทษแฟนคลับทำให้เป็นห่วง
กลายเป็นประเด็นที่แฟนเพลงเค-ร็อก (K-rock) ตกใจกันไม่น้อย เมื่อ ชเวฮยอนจอง มือกีตาร์สาวจากวง Rolling Quartz ได้โพสต์ภาพร่องรอยการบาดเจ็บบริเวณคอและใบหน้าลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมข้อความสั้น ๆ ที่ทำให้หลายคนเป็นห่วงว่า “ระวังพวกคนบ้ากันด้วยนะคะ ฉันเพิ่งไปเจอเรื่องแย่ ๆ มา” ก่อนที่เธอจะลบออกไปในเวลาต่อมา จากรูปดังกล่าวก่อให้เกิดข่าวลือออกมามากมายถึงสาเหตุอาการบาดเจ็บของไอดอลสาวเกาหลีรายนี้
ล่าสุดทางค่ายต้นกัด Rolling Star Entertainment ได้ออมาร่อนจดหมายชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ระบุว่า “เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 18 มีนาคม ขณะที่ฮยอนจองกำลังเดินทางอยู่บนท้องถนน ได้เกิดการโต้เถียงกับบุคคลนิรนามรายหนึ่ง จากการโต้เถียงธรรมดา ๆ ในช่วงแรกมันกลับเริ่มบานปลายขึ้น จนไปถึงการลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายกัน เนื่องจากอีกฝ่ายมีอารมณ์รุนแรง ส่งผลให้ฮยอนจองได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและลำคอตามที่ปรากฎในรูป
หลังเกิดเหตุขึ้นทางค่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลสถานการณ์ในทันทีและได้มีการเจรจาระหว่างคู่กรณีจนสามารถปรับความเข้าใจและตกลงยุติเรื่องราวทั้งหมดได้ด้วยดีในที่เกิดเหตุ”
ต้นสังกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ฮยอนจองฝากข้อความผ่านต้นสังกัดว่าเธอรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่รอบคอบในฐานะบุคคลสาธารณะ จนทำให้แฟนคลับต้องเป็นกังวล” ขณะที่ทางค่าย น้อมรับความผิดพลาดในการดูแลความปลอดภัยและให้คำมั่นว่าจะระมัดระวังให้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยของศิลปินอย่างเข้มงวดมากว่าเดิมในทันที เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับศิลปินซ้ำอีก
อ้างอิงจาก : chosun, IG rolling_quartz
