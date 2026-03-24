ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 16:17 น.
ช็อก! มือกีตาร์วง Rolling Quartz ถูกทำร้ายร่างกายกลางถนน ได้รับบาดเจ็บ ต้นสังกัดร่อนหมายแจงเตรียมยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น ศิลปินขอโทษแฟนคลับทำให้เป็นห่วง

กลายเป็นประเด็นที่แฟนเพลงเค-ร็อก (K-rock) ตกใจกันไม่น้อย เมื่อ ชเวฮยอนจอง มือกีตาร์สาวจากวง Rolling Quartz ได้โพสต์ภาพร่องรอยการบาดเจ็บบริเวณคอและใบหน้าลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมข้อความสั้น ๆ ที่ทำให้หลายคนเป็นห่วงว่า “ระวังพวกคนบ้ากันด้วยนะคะ ฉันเพิ่งไปเจอเรื่องแย่ ๆ มา” ก่อนที่เธอจะลบออกไปในเวลาต่อมา จากรูปดังกล่าวก่อให้เกิดข่าวลือออกมามากมายถึงสาเหตุอาการบาดเจ็บของไอดอลสาวเกาหลีรายนี้

ล่าสุดทางค่ายต้นกัด Rolling Star Entertainment ได้ออมาร่อนจดหมายชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ระบุว่า “เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 18 มีนาคม ขณะที่ฮยอนจองกำลังเดินทางอยู่บนท้องถนน ได้เกิดการโต้เถียงกับบุคคลนิรนามรายหนึ่ง จากการโต้เถียงธรรมดา ๆ ในช่วงแรกมันกลับเริ่มบานปลายขึ้น จนไปถึงการลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายกัน เนื่องจากอีกฝ่ายมีอารมณ์รุนแรง ส่งผลให้ฮยอนจองได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและลำคอตามที่ปรากฎในรูป

หลังเกิดเหตุขึ้นทางค่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลสถานการณ์ในทันทีและได้มีการเจรจาระหว่างคู่กรณีจนสามารถปรับความเข้าใจและตกลงยุติเรื่องราวทั้งหมดได้ด้วยดีในที่เกิดเหตุ”

ต้นสังกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ฮยอนจองฝากข้อความผ่านต้นสังกัดว่าเธอรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่รอบคอบในฐานะบุคคลสาธารณะ จนทำให้แฟนคลับต้องเป็นกังวล” ขณะที่ทางค่าย น้อมรับความผิดพลาดในการดูแลความปลอดภัยและให้คำมั่นว่าจะระมัดระวังให้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยของศิลปินอย่างเข้มงวดมากว่าเดิมในทันที เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับศิลปินซ้ำอีก

ภาพจาก : IG rolling_quartz

อ้างอิงจาก : chosun, IG rolling_quartz

เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ยอมรับว่าถ่ายคลิปวิดีโอขว้างเก้าอี้จากระยะ 50 ฟุต ซึ่งกลายเป็นไวรัล ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 15 ถ่ายคอนเทนต์เพื่อนโจ๋วัย 16 โยนเก้าอี้หนัก 15 กก. ตกกลางห้างดัง

1 นาที ที่แล้ว
วุ่น! นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน ข่าวต่างประเทศ

คลิป นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน

21 นาที ที่แล้ว
ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น บันเทิง

ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น

51 นาที ที่แล้ว
กรมควบคุมโรคยันไข้กาฬหลังแอ่นไม่ระบาดง่ายเหมือนโควิด ข่าว

ยืนยัน โรคไข้กาฬหลังแอ่น ไม่ได้ติดง่ายเหมือนโควิด แนะสังเกตอาการ อย่าตื่นตระหนก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปดราม่าเดือด “พระจันทร์ฉาย VS อับบาส” ปมชุลมุนห้องแต่งตัว ONE ลุมพินี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย ยืนยืน สส. พร้อมดูแลอาหารเอง หนุนสภาฯ ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยืนยืน สส. พร้อมดูแลอาหารเอง ไม่ติดขัดหาก ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ลุ้นสมาคมฯ ประกาศ หลังปิดตลาดร่วง 3,550 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ปิดตลาดพุ่ง 1,400 บาท ทองแท่งแตะ 68,300 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตแห่ขุดกัมพูชาใช้AI ตัดต่อภาพเติมสไบชุดไทย ข่าว

จับโป๊ะเขมรใช้ AI ตัดต่อภาพประวัติศาสตร์ เติมสไบชุดไทย เคลมวัฒนธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาบีดา อัปเดตอาการป่วยชาดา ข่าวการเมือง

ซาบีดา พูดถึงอาการพ่อ “ชาดา ไทยเศรษฐ” หลังตัดพ้อปวดคอหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชียงใหม่วิกฤต ไฟป่าปะทุ 158 จุด เพิ่มขึ้น 5 เท่า ควันขาวทลักคลุมเมือง PM2.5 สูงเกินเกณฑ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิค อสรพิษวิทยา แจงดราม่าคลิป &quot;งูเห่าหลุดในรถ&quot; ตอบแล้วเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ ข่าว

นิค อสรพิษวิทยา แจงดราม่าคลิป “งูเห่าหลุดในรถ” ตอบแล้วของจริงหรือคอนเทนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ช้างประกาศขึ้นราคาขวดละ 2 บาท มีผลสิ้นเดือนมีนาคม 2569 ข่าว

เบียร์ช้าง ขึ้นราคาขวดละ 2 บาท สิ้นเดือนนี้ เหตุต้นทุนขนส่งพุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ &quot;มณฑลหนึ่งของจีน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ “มณฑลหนึ่งของจีน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ &quot;ฮิวโก้&quot; อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ &quot;แอลเลน เลวี&quot; ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี บันเทิง

อบอุ่นหัวใจ “ฮิวโก้” อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ดูทะลุ 2.5 ล้าน สาวเปลี่ยนวิ่งออกกำลังกาย ให้กลายเป็นโรงงานแปรรูปเคลื่อนที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ กางโรดแมปปี 69 ชูแนวคิด “Winning with Purpose Together”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบแชมป์ &quot;คาราบาวคัพ&quot; หลัง &quot;แมนซิตี้&quot; คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด ข่าวกีฬา

ทำเนียบแชมป์ “คาราบาวคัพ” หลัง “แมนซิตี้” คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักมวยสาวชาวอเมริกัน โคม่าถูกหามส่ง ICU หลังโดนน็อคกลางเวทีใน 78 วิฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ ข่าว

คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฉาวสนั่น! สาวแฉชายหน้า-รอยสักคล้ายพระ ท้องสั่งทำแท้ง ยืนยันไม่ใช่ตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี ข่าว

BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อินฟลูฯ รีวิวแบบไม่อวย เจลาโต้ถ้วย 300 งานนี้มีเสียงแตก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น &quot;อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น&quot; บันเทิง

เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น “อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกพ. ยืนยันไทยมีเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้านาน 3 เดือน สั่ง LNG เข้ามาเติมแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เอกนิติ แจงขยับราคาน้ำมัน 90 สตางค์ ชี้สถานการณ์เปลี่ยน ต้องเป็นไปตามตลาดโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ยอมรับว่าถ่ายคลิปวิดีโอขว้างเก้าอี้จากระยะ 50 ฟุต ซึ่งกลายเป็นไวรัล

เด็ก 15 ถ่ายคอนเทนต์เพื่อนโจ๋วัย 16 โยนเก้าอี้หนัก 15 กก. ตกกลางห้างดัง

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
วุ่น! นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน

คลิป นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
กรมควบคุมโรคยันไข้กาฬหลังแอ่นไม่ระบาดง่ายเหมือนโควิด

ยืนยัน โรคไข้กาฬหลังแอ่น ไม่ได้ติดง่ายเหมือนโควิด แนะสังเกตอาการ อย่าตื่นตระหนก

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

สรุปดราม่าเดือด “พระจันทร์ฉาย VS อับบาส” ปมชุลมุนห้องแต่งตัว ONE ลุมพินี

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
Back to top button