ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย

ช็อก! มิแร อดีตสมาชิกวง Swalla เสียชีวิตแล้ว ยังไม่ทรบสาเหตุที่แน่ชัด ฮานะ เพื่อนร่วมวงโพสต์ภาพอาลัย
ถือเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความตกใจให้กับเหล่าแฟนคลับที่เคยติดตามเป็นอย่างมาก เมื่อมีการเปิดเผยข่าวการเสียชีวิตของ “มิแร” (Mirae) อดีตสมาชิกจากวง Swalla
ข่าวการสูญเสียครั้งนี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากที่ ฮานะ เพื่อนสมาชิกในวงเดียวกัน ได้โพสต์ภาพบรรยากาศจากพิธีรำลึกของมิแรลงบนโซเชียลมีเดียส่วนตัว ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นบรรยากาศงานศพที่เรียบง่าย มีการจัดดอกไม้และภาพของมิแร เพื่อยืนยันข่าวการเสียชีวิต
สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับเพื่อนร่วมวงการเคป๊อป และกลุ่มแฟนคลับเป็นอย่างมากต่อการจากไปอย่างกะทันหันของ มิแร ในครั้งนี้ และจนถึงนาทีนี้ ทางครอบครัวหรือต้นสังกัด ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิต หรือรายละเอียดเชิงลึกอื่น ๆ ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่าทางครอบครัวต้องการความเป็นส่วนตัว
สำหรับวง Swalla เป็นโปรเจกต์ K-pop ช่วงปี 2019–2020 ที่แม้จะไม่เคยเดบิวต์อย่างเป็นทางการ แต่ก็มีแฟนคลับกลุ่มเล็ก ๆ ที่ติดตามพวกเธอมาโดยตลอด ทุกคนต่างแสดงความช็อกและเสียใจกับข่าวนี้
อ้าวอิงจาก : koreaboo
