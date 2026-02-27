บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น “มะเร็ง” สั่งตัดทิ้งด่วน

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 15:31 น.
แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ซง จีฮโย ช็อก! หลังตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ขนาด 5 มม. หมอหวั่นเป็น "มะเร็ง" สั่งตัดทิ้งด่วน

ช็อก! ดาราสาวคนดัง ซง จีฮโย (Song Jihyo) ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ขนาด 5 มม. หมอสั่งตัดทิ้งด่วน หวั่นเชื้อกลายเป็น “มะเร็ง” แฟนคลับแห่เป็นห่วง

ทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อนักแสดงสาวคนดัง ซง จีฮโย 송지효 (Song Jihyo) ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอผ่านช่องยูทูบของเธอเอง ในหัวข้อคลิปล่าสุดแปลเป็นไทยได้ประมาณว่า “ผลตรวจสุขภาพครั้งแรกในชีวิตของซงจีฮโยที่น่าตกใจ”

คลิปวิดีโอดังกล่าว เผยให้เห็นช่วงเวลาที่ จีฮโย เข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งแรกในวัย 42 ปีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จีฮโย เล่าด้วยสีหน้ากังวลว่า “นี่เป็นการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดครั้งแรกในวัย 42 ปี ซึ่งเธอต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเตรียมตัว ทั้งอาการนอนไม่หลับและการคุมอาหารอย่างเคร่งครัดจนแทบไม่มีแรง และสิ่งที่ทำให้เธอช็อกแทบล้มทั้งยืนคือ ผลจากการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ กลับพบ เนื้องอกขนาด 5 มิลลิเมตร ฝังตัวอยู่ในลำไส้ใหญ่”

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น มะเร็ง สั่งตัดทิ้งด่วน-3

ซง จีฮโย เล่าต่อว่า “แม้ในภาพรวมอวัยวะส่วนอื่นจะปลอดภัยและแข็งแรงดี แต่ชิ้นเนื้องอกปริศนากลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการตรวจสุขภาพครั้งใหญ่ในวันนี้ เพราะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกกับเธอว่า แม้เนื้องอกที่พบจะยังไม่มีอะไรร้ายแรงในตอนนี้ แต่หากทิ้งเอาไว้ในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงของ โรคมะเร็ง ด้วยเหตุนี้เองทีมแพทย์จึงต้องสั่งให้ จีฮโย แอดมิทและทำการผ่าตัดเนื้องอกขนาด 5 มม. ในลำไส้ใหญ่ออกเป็นการด่วน เพื่อไม่ให้กลายเป็นมะเร็งในอนาคต”

ภายหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น ซง จีฮโย เปิดใจว่า “เธอรู้สึกโชคดีมากที่ตัดสินใจมาตรวจครั้งนี้ เพราะที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตและรับประทานอาหารไม่เป็นเวลามาโดยตลอด ซึ่งหลังจากนี้เธอปฏิญาณตัสว่าจะให้ความสำคัญกับสุขภาพมาเป็นอันดับ 1 และขอให้แฟนคลับทุกคนใช้เรื่องเธอเป็นอุทาหรณ์ในการดูแลตัวเอง และไม่ละเลยการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด ก่อนจะสายเกินแก้ไข” งานนี้ทำเอาเพื่อนร่วมวงการและแฟนๆ ต่างโล่งอกที่ ซง จีฮโย ของพวกเขายังแข็งแรงและพร้อมกลับมาสร้างรอยยิ้มได้อีกครั้ง

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น มะเร็ง สั่งตัดทิ้งด่วน-1

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น มะเร็ง สั่งตัดทิ้งด่วน-2

อ้างอิงจาก : Youtube 송지효 JIHYO SSONG

เปิดงบประกันสังคม ทำ LINE Officials ราคากลาง 69.5 ล้าน หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025
เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569

LINE ชี้แจงกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้รางวัล เป็นสาขาสติกเกอร์
เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569

LINE ชี้แจงกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้รางวัล เป็นสาขาสติกเกอร์

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ โพสต์ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ ช็อก! รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

นนนี่ ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก

สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
