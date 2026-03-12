ดาราสาว เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยจนกรามหัก หลังบุกเข้าบ้านและบีบคอแม่จนสลบ
ดาราสาว นานะ หรือ อิมจินอา อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป After School เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยลงมือฟาดจนกรามหัก หลังเห็นแม่ถูกบีบคอจนสลบ
เรียกได้ว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกต่อหน้าสื่อของ นานะ หรือ อิมจินอา (Im Jin Ah / 임진아) อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป After School ดาราสาวย้อนเล่านาทีชีวิต ต่อสู้โจรบุกบ้านด้วยตัวเอง เพื่อช่วยแม่ที่ถูกบีบคอจนนอนหมดสติ พร้อมเดินหน้าฟ้องผู้ก่อเหตุเต็มที่
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ในรายการทอล์กโชว์ชื่อดังบนช่องยูทูบ Zzanbro Shin Dong Yup นักร้องและนักแสดงสาวมากฝีมือ นานะ (Nana) หรือ อิมจินอา (Im Jin Ah / 임진아) อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป After School พร้อมด้วย จูจีฮุน (Ju Ji Hoon) และ ฮาจีวอน (Ha Ji Won) นักแสดงจากซีรีส์เรื่องใหม่ของ ENA ชื่อ Climax ร่วมรายการในฐานะแขกรับเชิญ
ในช่วงหนึ่งของรายการ ชินดงยอบ (Shin Dong Yeob) พิธีกรดำเนินรายการ ได้เกริ่นถึงเหตุการณ์โจรบุกเข้าบ้านของ นานะ ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 ที่ผ่านมา ดงยอบ กล่าวว่า “ผมเห็นข่าวเรื่องนี้ เขาบอกว่าคุณต่อสู้กับขโมย ตอนแรกที่ผมคิดคือ ดีใจที่คุณไม่บาดเจ็บ อย่างที่สองคือ ผมภูมิใจมาก คุณสุดยอดจริง ๆ ตอนนั้นคุณอยู่กับคุณแม่ใช่ไหม?
คุณคงโมโหมากเพราะแม่อยู่ตรงนั้น เรามักจะเห็นพ่อแม่ปกป้องลูกอย่างสุดชีวิต แต่สำหรับลูกก็เหมือนกัน ลูกก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ ผมโล่งใจมากที่คุณปลอดภัย”
นานะ เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ทุกคนได้ฟังว่า “คุณแม่เป็นคนที่มีค่ามากกว่าชีวิตของฉันเอง ตอนนั้นฉันแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลย โชคดีที่ไม่มีอะไรเลวร้าย ในคืนเกิดเหตุตอนนั้นแม่อยู่ในห้องนั่งเล่น ส่วนฉันกำลังนอนอยู่ในห้องของตัวเองที่อยู่ห่างจากห้องนั่งเล่นที่แม่อยู่มาก ๆ จู่ ๆ ก็มีโจรบุกเข้ามาและทำร้ายแม่โดยการบีบคอจนแม่หมดสติไปชั่วขณะ
สิ่งที่น่าเศร้าคือแม่ไม่กล้าแม้แต่จะกรีดร้องขอความช่วยเหลือ เพราะกลัวว่าฉันจะตื่นขึ้นมาแล้วได้รับอันตรายไปด้วย แม่บอกว่าเสียใจที่ไม่ได้ตะโกนบอกให้ฉันล็อกประตู
แม้ห้องจะอยู่ห่างกันมาก ทำให้ไม่ได้ยินเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ฉันก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผิดปกติบางอย่างเบา ๆ ที่แม่ทำให้เกิดเสียงนั้นโดยไม่รู้ตัว ฉันออกมาจากห้องนอนและพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอด และการที่อยากจะปกป้องคนที่รักที่สุด ฉันพุ่งเข้าหาหัวขโมยคนนั้นแบบคุมตัวเองไม่อยู่ และไม่ทันได้คิดเลยว่าโจรจะมีอาวุธหรือไม่ จนกระทั่งมันร่วงลงมาจากตัวเขา แต่มันก็ไม่ได้ทำให้ฉันลังเลเลยแม้แต่น้อย ฉันสู้กับโจรคนนั้นอย่างเต็มที่ จนโจรกรามหักไปเลย“
หลังจากนั้น โจรก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว และจากการสอบสวนอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่า การกระทำของนานะและแม่ของเธอเป็นการป้องกันตัวโดยชอบธรรม ล่าสุดมีรายงานว่า นานะ มอบหมายให้ทีมทนายความยื่นฟ้องโจรคนนี้ในข้อหาแจ้งความเท็จเป็นที่เรียบร้อย
