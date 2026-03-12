บันเทิงบันเทิงเกาหลี

ดาราสาว เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยจนกรามหัก หลังบุกเข้าบ้านและบีบคอแม่จนสลบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:56 น.
55

ดาราสาว นานะ หรือ อิมจินอา อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป After School เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยลงมือฟาดจนกรามหัก หลังเห็นแม่ถูกบีบคอจนสลบ

เรียกได้ว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกต่อหน้าสื่อของ นานะ หรือ อิมจินอา (Im Jin Ah / 임진아) อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป After School ดาราสาวย้อนเล่านาทีชีวิต ต่อสู้โจรบุกบ้านด้วยตัวเอง เพื่อช่วยแม่ที่ถูกบีบคอจนนอนหมดสติ พร้อมเดินหน้าฟ้องผู้ก่อเหตุเต็มที่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ในรายการทอล์กโชว์ชื่อดังบนช่องยูทูบ Zzanbro Shin Dong Yup นักร้องและนักแสดงสาวมากฝีมือ นานะ (Nana) หรือ อิมจินอา (Im Jin Ah / 임진아) อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป After School พร้อมด้วย จูจีฮุน (Ju Ji Hoon) และ ฮาจีวอน (Ha Ji Won) นักแสดงจากซีรีส์เรื่องใหม่ของ ENA ชื่อ Climax ร่วมรายการในฐานะแขกรับเชิญ

ดาราสาว เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยจนกรามหัก หลังเห็นแม่ถูกบีบคอจนสลบ-1

ในช่วงหนึ่งของรายการ ชินดงยอบ (Shin Dong Yeob) พิธีกรดำเนินรายการ ได้เกริ่นถึงเหตุการณ์โจรบุกเข้าบ้านของ นานะ ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 ที่ผ่านมา ดงยอบ กล่าวว่า “ผมเห็นข่าวเรื่องนี้ เขาบอกว่าคุณต่อสู้กับขโมย ตอนแรกที่ผมคิดคือ ดีใจที่คุณไม่บาดเจ็บ อย่างที่สองคือ ผมภูมิใจมาก คุณสุดยอดจริง ๆ ตอนนั้นคุณอยู่กับคุณแม่ใช่ไหม?

คุณคงโมโหมากเพราะแม่อยู่ตรงนั้น เรามักจะเห็นพ่อแม่ปกป้องลูกอย่างสุดชีวิต แต่สำหรับลูกก็เหมือนกัน ลูกก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ ผมโล่งใจมากที่คุณปลอดภัย”

นานะ เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ทุกคนได้ฟังว่า “คุณแม่เป็นคนที่มีค่ามากกว่าชีวิตของฉันเอง ตอนนั้นฉันแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลย โชคดีที่ไม่มีอะไรเลวร้าย ในคืนเกิดเหตุตอนนั้นแม่อยู่ในห้องนั่งเล่น ส่วนฉันกำลังนอนอยู่ในห้องของตัวเองที่อยู่ห่างจากห้องนั่งเล่นที่แม่อยู่มาก ๆ จู่ ๆ ก็มีโจรบุกเข้ามาและทำร้ายแม่โดยการบีบคอจนแม่หมดสติไปชั่วขณะ

สิ่งที่น่าเศร้าคือแม่ไม่กล้าแม้แต่จะกรีดร้องขอความช่วยเหลือ เพราะกลัวว่าฉันจะตื่นขึ้นมาแล้วได้รับอันตรายไปด้วย แม่บอกว่าเสียใจที่ไม่ได้ตะโกนบอกให้ฉันล็อกประตู

แม้ห้องจะอยู่ห่างกันมาก ทำให้ไม่ได้ยินเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ฉันก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผิดปกติบางอย่างเบา ๆ ที่แม่ทำให้เกิดเสียงนั้นโดยไม่รู้ตัว ฉันออกมาจากห้องนอนและพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอด และการที่อยากจะปกป้องคนที่รักที่สุด ฉันพุ่งเข้าหาหัวขโมยคนนั้นแบบคุมตัวเองไม่อยู่ และไม่ทันได้คิดเลยว่าโจรจะมีอาวุธหรือไม่ จนกระทั่งมันร่วงลงมาจากตัวเขา แต่มันก็ไม่ได้ทำให้ฉันลังเลเลยแม้แต่น้อย ฉันสู้กับโจรคนนั้นอย่างเต็มที่ จนโจรกรามหักไปเลย

หลังจากนั้น โจรก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว และจากการสอบสวนอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่า การกระทำของนานะและแม่ของเธอเป็นการป้องกันตัวโดยชอบธรรม ล่าสุดมีรายงานว่า นานะ มอบหมายให้ทีมทนายความยื่นฟ้องโจรคนนี้ในข้อหาแจ้งความเท็จเป็นที่เรียบร้อย

ดาราสาว เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยจนกรามหัก หลังเห็นแม่ถูกบีบคอจนสลบ-3

ดาราสาว เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยจนกรามหัก หลังเห็นแม่ถูกบีบคอจนสลบ-4

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : Youtube 짠한형 신동엽 (Zzanbro Shin Dong Yup)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านอิหร่านมาคุยแล้ว

16 วินาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

12 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

15 นาที ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง บันเทิง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รักแท้ตราบสิ้นลม คู่ตา-ยายครองรัก 70 ปี จับมือกันจากไปอย่างสงบ หลังอุบัติเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 496 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แมว จิรศักดิ์ เจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV โพสต์สอนธรรมะระงับความโกรธ แฟนๆ แห่ชื่นชม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 แจกเลขชน 3 สำนัก ให้ตรงกันเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน กังวลสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งทูตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า &quot;ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้&quot; ข่าว

ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า “ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายคาด “ทักษิณ” ได้พักโทษ 11 พ.ค. แต่คณะอนุกรรมการต้องเห็นชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” มาแล้ว เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI คดีเกี่ยวข้องเครื่อข่ายเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้ ข่าว

เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา กวาดล้างแก๊งคอลเซนเตอร์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โชว์ภาพทลายสแกมเมอร์ทั่วประเทศ ลั่น ปิดให้เกลี้ยงในเมษายนนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แหม่ม ลิษา เผยภาพอาการล่าสุด หลังรักษามะเร็งปอด เผย กำลังใจเกินร้อย สู้ไม่ถอยในทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป ลูกเรือไทยสละเรือ &quot;มยุรีนารี&quot; หน้าเลอะเขม่า หนีตายวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม ข่าว

คลิปหนีตาย ลูกเรือ “มยุรีนารี” หน้าเลอะเขม่า สละเรือวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด 2 ลำในน่านน้ำอิรัก ตาย 1 ศพ คาดฝีมืออิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 69 พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หลังเรือน้ำมันถูกโจมตีเพิ่ม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 69 พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หลังเรือน้ำมันถูกโจมตีเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดาราสาว เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยจนกรามหัก หลังบุกเข้าบ้านและบีบคอแม่จนสลบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:56 น.
55
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านอิหร่านมาคุยแล้ว

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button