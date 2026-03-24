กกพ. ยืนยันไทยมีเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้านาน 3 เดือน สั่ง LNG เข้ามาเติมแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 14:34 น.
เลขาธิการ กกพ. ยืนยันไทยมีเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้านาน 3 เดือน โดยทางรัฐบาลได้สั่ง LNG เข้ามาเติมอีกในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนนี้

นายพูลพัฒน์ สีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับจัดการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แถลงว่า กกพ. ได้กำกับค่าไฟให้สะท้อนกับต้นทุนจริง โดยใช้ราคาบริหารที่เกิดความสมดุล ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้ากับผู้ประกอบการ เพื่อให้ระบบพลังงานของประเทศมีเสรีภาพเพื่อความยั่งยืน

สำหรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2568 สะท้อนให้เห็นว่า ระบบพลังงานของไทยยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีบทบาทสำคัญในการผลิตไฟฟ้าถึง 56% ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติที่แบ่งเป็น 3 แหล่งสำคัญคือ 1.อ่าวไทย 50% 2.ก๊าซจากตะวันตกที่นำเข้าทางท่อจากเมียนมา 10% 3.ก๊าซ LNG ที่นำเข้ามา 40% ดังนั้น LNG จึงมีความสำคัญต่อระบบพลังงานไทย ซึ่งกกพ.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ให้กำกับการหา LNG ให้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้า

กกพ.ได้เตรียมจัดหา LNG ล่วงหน้า ในช่วงที่เกิดวิกฤติให้ได้อย่างน้อย 3 เดือน รวมถึงทบทวนแผนจัดหา LNG อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ ซึ่ง กกพ.ได้ประเมินความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว โดยกำหนดมาตรการรองรับ พร้อมกำชับให้ผู้จัดหานำเข้า LNG หรือชิปเปอร์ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ปรับเพิ่มเรือที่ใช้นำเข้า LNG 3 ลำเรือ ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ษ.

ปริมาณ LNG คงคลังยังอยู่ในระดับสูง และเพียงพอสำหรับรองรับ ความต้องการในประเทศได้ ทั้งนี้ กกพ.เน้นยํ้าว่าการจัดหา LNG ทุกครั้ง ต้องมีการแข่งขันราคาตามระเบียบของ กกพ. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสะท้อนถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ไฟฟ้า

ส่วนสถานการณ์พลังงานโลกในปัจจุบัน ที่มีความผันผวนสูง โดยเฉพาะปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ส่งผลในเรื่องของปริมาณและราคา LNG ในตลาดโลก โดยในช่วงเดือน เม.ษ.-พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศไทย มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นประจำทุกปี จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม แหล่ง LNG ไม่ได้กระจุกตัวแค่ในตะวันออกกลาง ดังนั้นประเทศไทยยังสามารถจัดหา LNG จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้

“ยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าของไทยยังมีความมั่นคง” นายพูลพัฒน์ กล่าว

ราคาก๊าซในตลาดโลก มีความผันผวนสูงมาก และมีการปรับตัวขึ้นอย่างนัยยะสำคัญตามสถานการณ์โลก ซึ่งไม่ใช่ปัญหาการขาดแคนเชื้อเพลิง แต่เป็นปัญหาเรื่องการจัดการราคา LNG ที่ปรับตัวตามกลไกตลาดโลก ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้เกิดปัญหาการขนส่งก๊าซจากประเทศกาตาร์ ที่ไทยนําเข้ามาเป็น 15% ของปริมาณนำเข้าหมด แต่เรายังสามารถจัดหาได้จากตลาด Spot Market หรือตลาดซื้อขายทันที

ยืนยันว่า กกพ.ได้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบไฟฟ้าไทย ซึ่งแนวทางการบริหารขณะนี้ กกพ.ได้ร่วมมือกับ กฟผ. และผู้จัดหาเชื้อเพลิง เพื่อจัดการทั้งระบบ โดยกระจายแหล่งจัดหาก๊าซ LNG ไปยังแหล่งอื่นที่มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงในตะวันออกกลาง และสร้างหลักประกันว่า ราคาที่ซื้อจะเหมาะสมและเป็นธรรม

ส่วนการจัดการระบบไฟฟ้า ได้เร่งให้เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน พลังงานน้ำ และเพิ่มการใช้ก๊าซจากอ่าวไทย ทำให้ในเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ช่วยลดการนำเข้า LNG ได้ 70% ของหนึ่งลำเรือ สะท้อนถึงความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าไทย ที่สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงในยามวิกฤติได้ ดังนั้น ยืนยันว่า ระบบไฟฟ้าของไทยจะมีเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ และไม่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนในระยะสั้น

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ &quot;มณฑลหนึ่งของจีน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ “มณฑลหนึ่งของจีน”

8 นาที ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ &quot;ฮิวโก้&quot; อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ &quot;แอลเลน เลวี&quot; ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี บันเทิง

อบอุ่นหัวใจ “ฮิวโก้” อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

32 นาที ที่แล้ว
ดูทะลุ 2.5 ล้าน สาวเปลี่ยนวิ่งออกกำลังกาย ให้กลายเป็นโรงงานแปรรูปเคลื่อนที่

36 นาที ที่แล้ว
แกร็บ กางโรดแมปปี 69 ชูแนวคิด “Winning with Purpose Together”

38 นาที ที่แล้ว
ทำเนียบแชมป์ &quot;คาราบาวคัพ&quot; หลัง &quot;แมนซิตี้&quot; คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด ข่าวกีฬา

ทำเนียบแชมป์ “คาราบาวคัพ” หลัง “แมนซิตี้” คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด

54 นาที ที่แล้ว
นักมวยสาวชาวอเมริกัน โคม่าถูกหามส่ง ICU หลังโดนน็อคกลางเวทีใน 78 วิฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ ข่าว

คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวสนั่น! สาวแฉชายหน้า-รอยสักคล้ายพระ ท้องสั่งทำแท้ง ยืนยันไม่ใช่ตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี ข่าว

BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯ รีวิวแบบไม่อวย เจลาโต้ถ้วย 300 งานนี้มีเสียงแตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น &quot;อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น&quot; บันเทิง

เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น “อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนิติ แจงขยับราคาน้ำมัน 90 สตางค์ ชี้สถานการณ์เปลี่ยน ต้องเป็นไปตามตลาดโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่ามรสุมชีวิตติดกัญชาและเหล้า บันเทิง

ย้อนมรสุมชีวิต เหน่ง เหม่งจ๋าย ติดกัญชาจนสมองช้า ก่อนเลิกหักดิบ ดื่มเบียร์วันละ 2 ขวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“สีหศักดิ์” เผยช่วยลูกเรือนารีมยุรีมีความคืบหน้า แต่รอฟังข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gen Z ไม่รู้เชคอินต้องมาก่อนกี่นาที ข่าว

Gen Z ถึงกับอัดคลิปตัดพ้อ “ทำไมไม่เคยรู้ เชคอินขึ้นเครื่องต้องมาก่อน 30 นาที”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งฟรีวีซ่า คุณภาพต่ำ เดือดร้อนชาวบ้าน คนไทยใจดีเกินไป หั่น 30 วัน เน้นคุณภาพ เศรษฐกิจ

ฝรั่งฟรีวีซ่า คุณภาพต่ำ เดือดร้อนชาวบ้าน คนไทยใจดีเกินไป หั่น 30 วัน คัดเกรดนทท.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ พลอย อัยดา ให้สัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน บันเทิง

เปิดโพสต์ พลอย อัยดา ให้สัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลพิพากษาสั่งให้ชดใช้ 386 ชีวิต “เหมืองอัครา” ต้นเหตุทำชาวบ้านป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ใบเตย อาร์สยาม และ ฟิล์ม รัฐภูมิ เผยปมขัดแย้งดีเจแมน บันเทิง

สรุปดราม่า ใบเตย-ฟิล์ม ยันไม่เคยมีปัญหา เปิดใจขัดแย้ง ‘ดีเจแมน’ เชื่อคนปั่น ทำเข้าใจผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันดีเซลพุ่ง 57.03 บาท ถ้ากองทุนน้ำมันไม่อุดหนุน เศรษฐกิจ

น้ำมันดีเซลพุ่ง 57.03 บาท ถ้ากองทุนน้ำมันไม่อุดหนุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ ลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของ OnlyFans เสียชีวิต เผยรับวันละ 1.9 ล้านดอลล์ การเงิน

เปิดรายได้ ลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของ OnlyFans ฟันวันละ 1.9 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพบกเปิดตัว โดรนพลีชีพ-ทิ้งระเบิด ใช้ปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ &quot;มณฑลหนึ่งของจีน&quot;

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ “มณฑลหนึ่งของจีน”

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
อบอุ่นหัวใจ &quot;ฮิวโก้&quot; อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ &quot;แอลเลน เลวี&quot; ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

อบอุ่นหัวใจ “ฮิวโก้” อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

ดูทะลุ 2.5 ล้าน สาวเปลี่ยนวิ่งออกกำลังกาย ให้กลายเป็นโรงงานแปรรูปเคลื่อนที่

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

แกร็บ กางโรดแมปปี 69 ชูแนวคิด “Winning with Purpose Together”

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
