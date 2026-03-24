อินฟลูฯ รีวิวแบบไม่อวย เจลาโต้ถ้วย 300 งานนี้มีเสียงแตก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 15:08 น.
ภาพ @TikTok

เมื่ออินฟลูฯ ผู้ติดตาม เกือบ 7 แสนฯ รีวิวแบบไม่อวย สวนทางต้นเดือนที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยังต่อคิวชิมฝีมือ ร้านเจลาโต้ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ถ้วยละเกือบ 300 บาท คุณภาพจริง หรือแค่ราคาสูงเกินกว่ามูลค่าจริง (Overpriced) ? พาดูทุกมุมถกและตอบข้อสงสัยทุกมิติ

ประเด็นที่ทำเอาโลกออนไลน์แตกเป็น 2 ฝั่งอีกครั้ง เริ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าของบัญชีติ๊กต่อก @imknothungry1น็อตฮังกี้ รีวิวแบบไม่อวย ลงคลิปความยาว 1 นาทีกับอีก 5 วินาที พร้อมแคปชั่น “สตอรี่ยาวมากก แต่ยอมรับว่าเนื้อไอติมมันสุดๆ ขาวเนียนอวบ โคตรจะเริสส #parameter #เจลาโต้ #รีวิวแบบไม่อวย #พารากอน @กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์”

โดยประเด็นของโพสต์ดังกล่าวมาไวรัลและมาคุเอาที่ เจ้าของโพสต์ได้ใส่เสียงบรรยายด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่พร้อมจะรีวิวแบบตรงๆ ซึ่งงานนี้ก็เล่นเอาถึงกับโดนเจ้าของร้านเรียกไปปรับทัศนตคติกันเลยทีเดียว

ภาพ @TikTok

“ดราม่าไอติม 300 ที่พารากอนก็คือสตอรี่เยอะยาวเหยียดน่าเบื่อ คือจะเป็นให้ได้เจลาโต้ยุคดึกดำบรรพ์ สรุปให้ต้นตำรับมาจากยุคอียิปต์ พัฒนากันมาเรื่อยๆ จนเป็นไอติมโรงงาน แต่เจ้าของเขาก็พยายามแบคทูเบสิค ฟีลเจลาโต้ทำสดไม่ผสมสารอื่น คือถ้าปั่นเสร็จแล้วก็ต้องแดรกเลยเพื่อเทกเจอร์ที่ดีจริงๆ ไอติมนางให้เยอะ 1 ถ้วย 104 กรัม 299 บ.”

“299 คือต้องการให้ได้โมเมนต์นี้ คือความเช้มช้นที่มันต่างกัน” ในคลิปพอจบจากประโยคนี้ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ได้กล่วกับอินฟลูฯ ว่า อธิบายแค่นี้แหล่ะ ! ส่วนจะรีวิวอย่างไรก็นีวิวต่อ ซึ่งฝั่งผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลยืนกรานว่า มันแพง!

@imknothungry1

สตอรี่ยาวมากก แต่ยอมรับว่าเนื้อไอติมมันสุดๆ ขาวเนียนอวบ โคตรจะเริสส #parameter #เจลาโต้ #รีวิวแบบไม่อวย #พารากอน @กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์

♬ เสียงต้นฉบับ – น็อตฮังกี้ รีวิวแบบไม่อวย – น็อตฮังกี้ รีวิวแบบไม่อวย

ถึงตรงนี้ต้องบอกว่า ความเห็นนอกจากแยกกันเป็น 2 ฝั่งแล้ว แต่ละคอมเมนต์ยังพ่วงความวายป่วงไม่น้อย อาทิ มุมที่เข้าใจความลึกซึ้งของกระบวนการผลิตจะพิมพ์คอมมเมนต์ว่า “ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าเรื่องราคากับปริมาณ แต่พอดูตอนที่คุณซีกับแอมมีไปหา แล้วคุณกฤษอธิบาย พอเข้าใจกับราคาเค้าละ”

“อันนี้มันแพงด้วยตัววัตถุดิบนำเข้าไง เค้า ใช้วัตถุดิบเกรดบนๆ ค่อนไปทางพรีเมี่ยม บวกค่าที่ของพาราก้อน ผมว่ามันแพงแบบ พอจะเข้าใจได้…. แต่ถ้าวัตถุดิบ มันมาจากไทยหาได้ที่ไทย แต่ขายแบบแพงๆ อันนั้นอ่ะมองว่า Overpriced”

ส่วนมุมผู้บริโภคก็ อาทิ “เราคิดว่าคุณเจ้าของไอติมเขาดูตั้งใจ แต่ออกแนวควบคุมความคิด พยายามให้คนกินตามเขา แต่ความเห็นของผู้บริโภคคือคำตอบที่อิสระ ดีไม่ดีวัดผลระยะยาว”

“แล้วแต่ความสบายใจแต่ละคน เรากินที่อิตาลีไม่แพงขนาดนี้นะ ละลายไม่เร็ว”

ภาพ TikTok @imknothungry1

ตัดภาพมาที่มุมสาระความเป็นกลางซึ่งดูเข้าท่าไม่น้อยในรายละเอียดการวิเคราะห์และอธิบาย โดยเฉพาะประเด็นคาใจ เจลาโต้ ถ้วยละเกือบ 300 บาท คุณภาพจริง หรือแค่ Overpriced? อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊ก @Tyffvathu ที่สรุป “ต้นทุนของความพรีเมียม” ได้อย่างมีชั้นเชิง มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านวัตถุดิบ ในฐานะคนที่หลงใหลในเรื่องอาหารอย่างลึกซึ้ง (Food Nerd) ซึ่งได้ชิมทั้งสองเมนู ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกัน

เจ้าของโพสต์เริ่มจากอธิบายเจลาโต้แท้ๆ นั้นส่วนประกอบจะมีแค่ นม + วัตถุดิบ ไม่มีสารเสริม ไม่มีส่วนประกอบทดแทนเสริมไม่ปรุงแต่งกลิ่น และ ไม่ใส่สี ทำให้ต้องใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในปริมาณมาก ส่วนจะทราบได้ยังไงว่าแบบไหนที่เรียกว่าแท้แบบดั้งเดิม? ให้สังเกตที่เนื้อและสี

เนื้อที่ดีจะแน่น เหนียว ไม่ฟู และ เหลว ละลายไวเพราะต้องเสริฟในอุณหภูมิที่อุ่นกว่าไอศครีมทั่วไป เมื่ออยู่ในภาชนะ ลักษณะจะไหล และแบนลง ไม่ฟูพูนตั้งรูปเป็นภูเขาไฟ

ส่วนสี ต้องเป็นสีจริงของวัตถุดิบ ไม่มีการแต่งสีให้ดูสด จึงเห็นว่า ในแทบจะทุกเมนู สีจะอ่อนและหม่นเสมอ ยิ่งในบางร้านที่กล้าเขียนว่า วัตถุดิบของตนเอง มาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งหมดไหน ความเข้มข้นที่ใช้กี่ %

ต่อมายังมีการลงลึกถึง “Pistachio di Bronte DOP” คือ หนึ่งในพิสตาชิโอที่แพงที่สุดในโลก และ “Nocciola del Piemonte IGP” เฮเซลนัทสายพันธุ์พิเศษจากแคว้นปิอามอนเต้ (Piemonte) ซึ่งอยู่ในอิตาลีตอนเหนือที่หอมแบบลักชูรี โดยสาระสำคัญที่ต้องยกนิ้วให้เจ้าของโพสต์นี้ คือ การอธิบายถึงคำว่า IGP / DOP คืออะไร ?

สรุปให้กระชับ เจ้าของโพสต์ที่เป็นฟู้ดเิร์ดยืนยันว่า เมื่อได้ทราบต้นทางของวัตถุดิบแล้ว สำหรับเธอมองว่า มัน “สมเหตุสมผล” เหมือนกับหลายๆ ท่าน ที่เลือกดื่มไวน์ “DOP” บางทานเลือกทาน “ชีส DOP” หรือ “เนย AOP” มันคือความชอบ ในวัตถุดิบ และ พื้นที่ปลูกเลยไม่อยากให้ตัดสิน จากราคา ว่า มันแพงเกินไป หรือมัน Overpriced แต่ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ว่าจะ เลือกทานหรือไม่ทาน.

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

