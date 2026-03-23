เปิดเงินรางวัล “เอฟวัน เทพไชยา” หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026
เปิดเงินรางวัล “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิววัย 40 หลังโค่น “รอนนี่” 10-7 เฟรม คว้าแชมป์รายการ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026
เทพไชยา อุ่นหนู หรือที่แฟนกีฬาคุ้นเคยในฉายา “เอฟ นครนายก” นักสอยคิวชาวไทยวัย 40 ปี ผงาดคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ เวิลด์ โอเพ่น 2026 มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ หลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมดวลความแม่นเอาชนะ รอนนี่ โอซุลลิแวน หรือ เดอะ ร็อคเก็ต ยอดนักสอยคิวชาวอังกฤษ มืออันดับ 12 ของโลก และเจ้าของแชมป์โลก 7 สมัย ไปด้วยสกอร์ 10-7 เฟรม ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ เทพไชยา อุ่นหนู สร้างสถิติกลายเป็นนักสนุกเกอร์ชาวไทยคนแรกที่สามารถก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์รายการ เวิลด์ โอเพ่น ได้สำเร็จ การคว้าแชมป์ในครั้งนี้มาพร้อมกับเงินรางวัลสูงถึง 175,000 ปอนด์ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7.6 ล้านบาท ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่สมเกียรติหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์
ผลงานชิ้นโบแดงของ เอฟวัน ถือเป็นการปลดล็อกความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการสนุกเกอร์ไทย โดยได้รับการบันทึกว่าเป็นนักสอยคิวชาวไทยคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ระดับเวิลด์แรงกิงมาครองได้สำเร็จ นับตั้งแต่ปี 1995 จากผลงานของ “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” หรือ วัฒนา ภู่โอบอ้อม ตำนานนักสอยคิวชาวไทย
ความสำเร็จจากการคว้าแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น 2026 ต่อยอดไปสู่โอกาสสำคัญในเส้นทางอาชีพ โดย เทพไชยา อุ่นหนู ได้รับสิทธิ์แข่งขันในรายการระดับโลกทั้ง รายการ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ และรายการ แชมเปี้ยนส์ ออฟ แชมเปี้ยนส์ ในช่วงฤดูกาลหน้า
