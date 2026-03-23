เปิดเงินรางวัล “เอฟวัน เทพไชยา” หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 11:26 น.
เปิดเงินรางวัล “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิววัย 40 หลังโค่น “รอนนี่” 10-7 เฟรม คว้าแชมป์รายการ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026

เทพไชยา อุ่นหนู หรือที่แฟนกีฬาคุ้นเคยในฉายา “เอฟ นครนายก” นักสอยคิวชาวไทยวัย 40 ปี ผงาดคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ เวิลด์ โอเพ่น 2026 มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ หลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมดวลความแม่นเอาชนะ รอนนี่ โอซุลลิแวน หรือ เดอะ ร็อคเก็ต ยอดนักสอยคิวชาวอังกฤษ มืออันดับ 12 ของโลก และเจ้าของแชมป์โลก 7 สมัย ไปด้วยสกอร์ 10-7 เฟรม ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ เทพไชยา อุ่นหนู สร้างสถิติกลายเป็นนักสนุกเกอร์ชาวไทยคนแรกที่สามารถก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์รายการ เวิลด์ โอเพ่น ได้สำเร็จ การคว้าแชมป์ในครั้งนี้มาพร้อมกับเงินรางวัลสูงถึง 175,000 ปอนด์ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7.6 ล้านบาท ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่สมเกียรติหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์

เทพไชยา อุ่นหนู หรือ เอฟ นครนายก คว้าแชมป์สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026
ผลงานชิ้นโบแดงของ เอฟวัน ถือเป็นการปลดล็อกความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการสนุกเกอร์ไทย โดยได้รับการบันทึกว่าเป็นนักสอยคิวชาวไทยคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ระดับเวิลด์แรงกิงมาครองได้สำเร็จ นับตั้งแต่ปี 1995 จากผลงานของ “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” หรือ วัฒนา ภู่โอบอ้อม ตำนานนักสอยคิวชาวไทย

ความสำเร็จจากการคว้าแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น 2026 ต่อยอดไปสู่โอกาสสำคัญในเส้นทางอาชีพ โดย เทพไชยา อุ่นหนู ได้รับสิทธิ์แข่งขันในรายการระดับโลกทั้ง รายการ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ และรายการ แชมเปี้ยนส์ ออฟ แชมเปี้ยนส์ ในช่วงฤดูกาลหน้า

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

