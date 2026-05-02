แอ๊ด คาราบาว จัดหนัก! แต่งเพลงเสียดสีวงจรอุบาทว์ ส่งใจเชิดชูอธิบดีฝนหลวง
“ถ้ารวมหัวกันรับประทาน บ้านเมืองก็บรรลัย” เปิดเนื้อหาเพลงใหม่จากตำนานเพลงเพื่อชีวิต สะท้อนปมการเมืองแทรกแซงข้าราชการน้ำดี ยกเคสอธิบดีฝนหลวงเป็นตัวอย่างคนกล้ามีเกียรติและศักดิ์ศรี
กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อ “แอ๊ด คาราบาว” นายยืนยง โอภากุล ศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ด้วยการแต่งเพลงใหม่ที่มีเนื้อหาเชือดเฉือนสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
โดยมุ่งเป้าไปที่การให้กำลังใจ นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่กลายเป็นประเด็นร้อนจากการถูกโยกย้ายฟ้าผ่าจนนำไปสู่การตัดสินใจยื่นหนังสือลาออก
บทเพลงนี้สะท้อนภาพลักษณ์ความล้มเหลวของระบบราชการที่ถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์ โดย แอ๊ด คาราบาว ได้แปะเนื้อเพลงหราไว้บนแคปชั่น
“นักการเมืองกับข้าราชการ ถ้ารวมหัวกันรับประทาน บ้านเมืองก็บรรลัย เป็นวงจรอุบาทว์ของชาติไทย บ้านเมืองไม่ไปไหน ไร้พัฒนาเพราะเเบบนี้ อธิบดีฝนหลวงคือตัวอย่าง ช่างกล้าหาญมีเกียรติและศักดิ์ศรี ถ้าเป็นเมืองจีนทำชั่วเช่นนี้ ผู้ก่อกรรมคดีมีแต่โทษประหารแต่ที่นี่คือประเทศไทย ต้องทำใจ ทำใจกันหน่อยนะประชาชน ฮ่วย”
ในช่วงท้ายของบทเพลงมีการตัดพ้อถึงความจริงที่น่าเศร้าของสังคมไทยว่า “ที่นี่คือประเทศไทย ต้องทำใจกันหน่อยนะประชาชน” สะท้อนถึงความรู้สึกร่วมของผู้คนที่ต้องตกอยู่ภายใต้ระบบที่ยากจะแก้ไข.
อ้างอิงข้อมูลจากเดลินิวส์ กรณี ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา ให้นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ นายราเชนตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการก่อนกำหนดเกษียณราชการทันที ในวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา
ปมขัดแย้งลึกๆ ถูกระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างนายราเชนกับนายสุริยะ สืบเนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ที่นายราเชนดันลูกสาว น.ส.ณภัชชา ศิลปะรายะ ลงสมัคร สส.สกลนคร เขต 2 ในนามพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นเขตยุทธศาสตร์สำคัญที่พรรคเพื่อไทยหมายมั่นปั้นมือจะทวงคืนพื้นที่
แม้ช่วงเลือกตั้งจะมีกระแส ร.อ.ธรรมนัส หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ต่อสายขอให้ถอย แต่ผลคะแนนที่ออกมา น.ส.ณภัชชา กลับกวาดคะแนนไปกว่า 2 หมื่นคะแนน เบียดผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยลงไปอยู่อันดับ 3 ส่งผลให้พท.พ่ายแพ้ในเขตนี้ ทางฝั่งเพื่อไทยจึงมองว่านายราเชนคือคนสำคัญที่เข้ามา “ชิงฐานเสียง” จนทำให้พรรคเสียแชมป์.
- แอ๊ด คาราบาว เบื่อ! ถูกเพจปั่นขาวโยงการเมือง แค่ห่วงใยบ้านเมืองแค่นั้น
- สรุปมหากาพย์ ทุเรียนร้อยล้าน พิมรี่พาย จากดราม่าไม่ตรงปกสู่พายุการเมือง
- ศุภจี รับซื้อทุเรียนในไลฟ์ พิมรี่พาย ไม่ทัน! แจงดรามา ไม่ตรงปก ก่อนถูกดึงออกวงสัมภาษณ์
