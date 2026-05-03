อัปเดต “เฮลิคอปเตอร์” ตกใกล้ศูนย์ซ่อม BTS สมุทรปราการ เจ็บ 2 ราย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ค. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 03 พ.ค. 2569 15:03 น.
เฮลิคอปเตอร์ตกสมุทรปราการ
อัปเดตล่าสุด เฮลิคอปเตอร์เอกชนตกไฟลุกไหม้ เจ็บ 2 ราย ผกก.สภ.สมุทรปราการ เผยสาเหตุเบื้องต้น

จากกรณี เมื่อเวลา 09.10 น. ของวันนี้ (3 พ.ค.) ได้เกิดเหตุ “เฮลิคอปเตอร์เอกชน” ตกบริเวณป่าหญ้า ด้านหลังปั๊ม ปตท. ถนนสุขุุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ เบื้องต้นพบเพลิงลุกไหม้ตัวเครื่อง เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นนักบินและช่างเครื่อง อาการเล็กน้อย (สีเขียว) มีเพียงบาดแผลถลอก สามารถเดินได้และปฏิเสธการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ด้าน พ.ต.อ.จักรกฤช ศรีโรจนากูร ระบุว่า เฮลิคอปเตอร์เป็นของเอกชน มีใบอนุญาตถูกต้อง ใช้เดินทางระหว่างโรงงานในสมุทรปราการและชลบุรี โดยขณะเกิดเหตุเพิ่งขึ้นบินไม่นาน และอยู่ระหว่างร่อนลง ก่อนเครื่องเกิดขัดข้องตกลงพื้นที่และเกิดเพลิงไหม้

ขณะที่ นายจตุพล ญาติเจริญ กู้ภัย ให้ข้อมูลว่า เครื่องเป็นเฮลิคอปเตอร์ 2 ที่นั่ง สีส้ม ใช้งานภายในโรงงานในพื้นที่ และขณะร่อนลงอาจไปเกี่ยวกับหญ้าหรือสิ่งกีดขวาง ทำให้เครื่องสะบัดตก ก่อนเกิดไฟลุกไหม้ ผู้ประสบเหตุสามารถหนีออกมาได้ทัน

ทั้งนี้ ชาวบ้านกล่าวว่าพบเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ขึ้น-ลงบริเวณโรงงานดังกล่าวเป็นประจำ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด.

ขอบคุณข้อมูล : ข่าวสารเมืองปราการ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

