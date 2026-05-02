แฉยับ! เบิร์ด วันว่างๆ รับผิดสัญญายาย "แบงก์ เลสเตอร์" อ้างไม่คิดว่าคลิปยาแนวเป็นคอนเทนต์ขยะ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ค. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 02 พ.ค. 2569 16:36 น.
เฟซบุ๊ก เพจ เพจ ‘ซ้อเปา’ ขยี้ปมดราม่า เบิร์ด วันว่างๆ แฉคำสารภาพเคยรับปากผู้ใหญ่ว่าจะเลิกทำคอนเทนต์ขยะ แต่รอบนี้พลาดเพราะคิดตื้นๆ ชาวเน็ตจวกยับตรรกะพังพินาศ

ดูเหมือนดราม่านี้จะยังไม่จบลงง่ายๆ แม้ว่า “เบิร์ด วันว่างๆ” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจะเดินทางเข้าพบตำรวจ สภ.พระประแดง พร้อมร้องไห้โฮและยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายจากกรณีดราม่าคลิปเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็ตาม

ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ ขยี้ปมพฤติกรรมการทำคอนเทนต์ของเบิร์ดอย่างดุเดือด โดยโพสต์ข้อความระบุว่า

“เบิร์ด วันว่างว่าง ยอมรับว่าเคยรับปากกับยายของ “แบงก์ เลสเตอร์” ไปแล้วว่าจะไม่ทำคอนเทนต์ขยะอีก แต่ไม่คิดว่า ‘ยาแนว’ จะเป็นคอนเทนต์ขยะ ผมเข้าใจและคิดแบบนี้เอง…”

ประโยคดังกล่าวกลายเป็นชนวนเหตุให้สังคมออนไลน์ลุกเป็นไฟอีกครั้ง หลายคนเข้ามาแสดงความผิดหวังและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงกรอบความคิดของอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ การอ้างว่า “ไม่คิดว่าสิ่งนี้คือคอนเทนต์ขยะ” ทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะและสามัญสำนึกขั้นพื้นฐานในการผลิตสื่อลงโซเชียลมีเดีย ว่าเหตุใดจึงไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้อื่นตั้งแต่แรก

นอกจากนี้ การพาดพิงถึง “ยายของแบงก์ เลสเตอร์” ยังแสดงให้เห็นว่าเบิร์ดเคยได้รับโอกาสและเคยให้คำมั่นสัญญากับผู้ใหญ่ที่เคารพมาแล้วว่าจะปรับปรุงตัว แต่สุดท้ายก็กลับมาทำพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมอีกครั้ง

ขณะนี้ เบิร์ดยังคงต้องเผชิญกับกระบวนการทางกฎหมาย โดยตำรวจ สภ.พระประแดง กำลังรอผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาข้อหาทำร้ายร่างกาย ในขณะที่ตำรวจไซเบอร์ก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมเอาผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป

ได้ข้อมูลล่าสุดแล้วครับ ประเด็นนี้ใช้คำว่า “เข้าพบตำรวจ/รายงานตัว” จะปลอดภัยกว่า “มอบตัว” เพราะหลายสำนักระบุว่า เบิร์ดเดินทางไปพบตำรวจตามนัดที่ สภ.พระประแดง ไม่ใช่ถูกจับกุมหน้างาน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 “เบิร์ด วันว่างๆ” หรือ “เบิร์ด วันว่างว่าง” อินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกวิจารณ์จากคลิปเล่นสงกรานต์พระประแดง เดินทางเข้าพบตำรวจที่ สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พร้อมพูดคุยกับผู้เสียหาย หลังถูกกล่าวหาว่าใช้ผงลักษณะคล้ายกาวยาแนวปะร่างกายคนอื่นระหว่างเล่นน้ำสงกรานต์

เจ้าตัวร้องไห้และยกมือขอโทษผู้เสียหาย รวมถึงชาวพระประแดง ชาวสมุทรปราการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาแนว โดยยืนยันว่า ผงที่ใช้เป็นแป้งมัน ไม่ใช่กาวยาแนว แต่ระบุว่าหากผลตรวจพิสูจน์ว่าเป็นกาวยาแนวจริง ก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย

ต้นเรื่องมาจากช่วงสงกรานต์พระประแดง มีผู้เสียหายแจ้งความ 2 ราย โดยอ้างว่าถูกเบิร์ดใช้กาวยาแนวแทนแป้งดินสอพองทาร่างกาย ตำรวจ สภ.พระประแดงส่งตัวผู้เสียหายตรวจร่างกาย และรอผลแพทย์ก่อนพิจารณาออกหมายเรียกตามขั้นตอน

ผู้เสียหายรายหนึ่งที่มาพบตำรวจด้วย ระบุว่าให้อภัยและไม่ติดใจ เพราะอาการดีขึ้นแล้ว แต่ขอไม่ให้เบิร์ดทำคอนเทนต์ลักษณะนี้กับใครอีก โดยผลตรวจเบื้องต้นพบอาการ เยื่อบุตาอักเสบสาหัส แต่ยังไม่พบกระจกตาทะลุ

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เสียหายอีก 1 รายที่ไม่ได้มาด้วย และยังติดใจดำเนินเรื่องต่อ เพราะกังวลผลกระทบต่อดวงตาและการทำงานในฐานะเสาหลักของครอบครัว

ประเด็นคดีที่ต้องตามต่อ

ตำรวจ สภ.พระประแดงดูเรื่องคดีทำร้ายร่างกาย โดยต้องรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อน ส่วนตำรวจไซเบอร์ระบุว่าอาจดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

ตำรวจไซเบอร์ยังระบุว่า พบบัญชีเฟซบุ๊กของเบิร์ดถูกปิดไปแล้ว 3 บัญชี และยังพบช่องทางบน YouTube กับ TikTok ที่เตรียมรวบรวมข้อมูลเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อ พร้อมขอให้ประชาชนไม่กดไลก์หรือแชร์คอนเทนต์ไม่เหมาะสม แต่ให้กดรีพอร์ตแทน

แฉยับ! เบิร์ด วันว่างๆ รับผิดสัญญายาย "แบงก์ เลสเตอร์" อ้างไม่คิดว่าคลิปยาแนวเป็นคอนเทนต์ขยะ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

