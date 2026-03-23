“คิม จองอึน” ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำอีกสมัย แลนด์สไลด์เลือกตั้ง เตรียมถกนโยบายชาติ
คิม จองอึน นั่งเก้าอี้ผู้นำเกาหลีเหนืออีกสมัย หลังชนะเลือกตั้งถล่มทลาย 99.93% เตรียมถกนโยบายชาติและนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า นาย คิม จองอึน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเกาหลีเหนืออีกสมัย ภายหลังชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย 99.93%
ซึ่งหลังจากนี้ผู้นำเกาหลีเหนือ จะหารือเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐและหน่วยงานผู้นำรัฐอื่นๆ
สภาซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติของเกาหลีเหนือที่ทำหน้าที่อนุมัตินโยบายของรัฐอย่างเป็นทางการ มักจะประชุมกันหลังจากการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานผู้ปกครอง เพื่อเปลี่ยนมติของพรรคให้เป็นกฎหมาย รวมไปถึงประชุมแผนเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า
อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองคือนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภายหลังจากที่นายคิมจองอึน เคยประกาศว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นศัตรูและพร้อมใช้กำลังทหารหากเกาหลีใต้กระทำการใดๆที่รุกล้ำอธิปไตยของเกาหลีเหนือ พร้อมเคยกล่าวด้วยว่าการรวมชาตินั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้ว
