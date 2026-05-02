สุดสลด! เรือนำเที่ยวล่มกลางแม่น้ำอินเดีย ดับ 9 ศพ กู้ภัยสะเทือนใจพบแม่กอดลูก 4 ขวบแน่น
พายุซัดเรือครูซคว่ำที่เขื่อนบาร์กี รัฐมัธยประเทศ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ช่วยรอดตาย 29 ชีวิต นายกฯ โมดีสั่งเร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมมอบเงินเยียวยาด่วน
เกิดเหตุสลดเมื่อวันที่ 30 เมษายน เรือครูซนำเที่ยวล่มกลางแม่น้ำนอร์มาดา บริเวณเขื่อนบาร์กี รัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย ในจำนวนนี้มีแม่และลูกชายวัย 4 ขวบรวมอยู่ด้วย ทีมกู้ภัยลงพื้นที่ค้นหาและพบร่างของนักท่องเที่ยวหญิงรายดังกล่าวกอดลูกชายแนบอกจนสิ้นใจ สร้างความสะเทือนใจแก่เจ้าหน้าที่อย่างมาก
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ 29 คน บางส่วนได้รับบาดเจ็บและกำลังเข้ารับการรักษา ขณะนี้ทีมค้นหายังคงเดินหน้าตามหาผู้ที่ยังสูญหาย อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้เกาะคามาเรียท่ามกลางกระแสลมแรงและสภาพอากาศเลวร้าย โดยมีหน่วยงานกู้ภัยระดับชาติ (NDRF) กองทุนรับมือภัยพิบัติแห่งรัฐ (SDRF) และกองทัพอินเดียระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ
นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดีย โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศมอบเงินเยียวยาจำนวน 200,000 รูปี (ประมาณ 88,000 บาท) จากกองทุนบรรเทาทุกข์แห่งชาติให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และมอบเงิน 50,000 รูปี ให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ปฏิบัติการค้นหาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดคืนวันที่ 30 เมษายน แม้จะมีฝนตกและแสงสว่างไม่เพียงพอ นีราจ ซิงห์ ราชปุต ผู้บัญชาการหน่วย SDRF ระบุว่าทีมงานต้องใช้ไฟส่องสว่างและอุปกรณ์พิเศษเข้าช่วย กองทัพอินเดียได้ส่งนักประดาน้ำลงพื้นที่ แต่การกู้ภัยดำเนินไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้น้ำลึกเกือบ 6 เมตรและมีทัศนวิสัยใต้น้ำย่ำแย่
ธรรมเมนทรา ซิงห์ โลธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวมัธยประเทศ สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้ หากพบว่าเกิดจากความประมาทจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด ขณะที่ โมฮัน ยาดาฟ มุขมนตรีรัฐมัธยประเทศ ระบุว่าสาเหตุหลักมาจากพายุหมุนตามฤดูกาล
ผู้รอดชีวิตรายหนึ่งเล่าว่าช่วงเกิดเหตุมีลมพัดแรงมาก และอ้างว่าไม่มีการแจกเสื้อชูชีพให้ผู้โดยสาร แม้เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าผู้โดยสารบางคนสวมเสื้อชูชีพก็ตาม ปัจจุบันการค้นหายังคงดำเนินต่อไป และเจ้าหน้าที่จะสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุที่ชัดเจนได้หลังจากการกู้ภัยและการสอบสวนเสร็จสิ้น
อ้างอิง: The Statesman
