ข่าวต่างประเทศ

สุดสลด! เรือนำเที่ยวล่มกลางแม่น้ำอินเดีย ดับ 9 ศพ กู้ภัยสะเทือนใจพบแม่กอดลูก 4 ขวบแน่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ค. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 02 พ.ค. 2569 15:06 น.
พายุซัดเรือครูซคว่ำที่เขื่อนบาร์กี รัฐมัธยประเทศ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ช่วยรอดตาย 29 ชีวิต นายกฯ โมดีสั่งเร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมมอบเงินเยียวยาด่วน

เกิดเหตุสลดเมื่อวันที่ 30 เมษายน เรือครูซนำเที่ยวล่มกลางแม่น้ำนอร์มาดา บริเวณเขื่อนบาร์กี รัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย ในจำนวนนี้มีแม่และลูกชายวัย 4 ขวบรวมอยู่ด้วย ทีมกู้ภัยลงพื้นที่ค้นหาและพบร่างของนักท่องเที่ยวหญิงรายดังกล่าวกอดลูกชายแนบอกจนสิ้นใจ สร้างความสะเทือนใจแก่เจ้าหน้าที่อย่างมาก

เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ 29 คน บางส่วนได้รับบาดเจ็บและกำลังเข้ารับการรักษา ขณะนี้ทีมค้นหายังคงเดินหน้าตามหาผู้ที่ยังสูญหาย อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้เกาะคามาเรียท่ามกลางกระแสลมแรงและสภาพอากาศเลวร้าย โดยมีหน่วยงานกู้ภัยระดับชาติ (NDRF) กองทุนรับมือภัยพิบัติแห่งรัฐ (SDRF) และกองทัพอินเดียระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ

นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดีย โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศมอบเงินเยียวยาจำนวน 200,000 รูปี (ประมาณ 88,000 บาท) จากกองทุนบรรเทาทุกข์แห่งชาติให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และมอบเงิน 50,000 รูปี ให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

ปฏิบัติการค้นหาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดคืนวันที่ 30 เมษายน แม้จะมีฝนตกและแสงสว่างไม่เพียงพอ นีราจ ซิงห์ ราชปุต ผู้บัญชาการหน่วย SDRF ระบุว่าทีมงานต้องใช้ไฟส่องสว่างและอุปกรณ์พิเศษเข้าช่วย กองทัพอินเดียได้ส่งนักประดาน้ำลงพื้นที่ แต่การกู้ภัยดำเนินไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้น้ำลึกเกือบ 6 เมตรและมีทัศนวิสัยใต้น้ำย่ำแย่

ธรรมเมนทรา ซิงห์ โลธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวมัธยประเทศ สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้ หากพบว่าเกิดจากความประมาทจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด ขณะที่ โมฮัน ยาดาฟ มุขมนตรีรัฐมัธยประเทศ ระบุว่าสาเหตุหลักมาจากพายุหมุนตามฤดูกาล

ผู้รอดชีวิตรายหนึ่งเล่าว่าช่วงเกิดเหตุมีลมพัดแรงมาก และอ้างว่าไม่มีการแจกเสื้อชูชีพให้ผู้โดยสาร แม้เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าผู้โดยสารบางคนสวมเสื้อชูชีพก็ตาม ปัจจุบันการค้นหายังคงดำเนินต่อไป และเจ้าหน้าที่จะสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุที่ชัดเจนได้หลังจากการกู้ภัยและการสอบสวนเสร็จสิ้น

อ้างอิง: The Statesman

ข่าวล่าสุด
แฉยับ! เบิร์ด วันว่างๆ รับผิดสัญญายาย &quot;แบงก์ เลสเตอร์&quot; อ้างไม่คิดว่าคลิปยาแนวเป็นคอนเทนต์ขยะ ข่าว

แฉยับ! เบิร์ด วันว่างๆ รับผิดสัญญายาย “แบงก์ เลสเตอร์” อ้างไม่คิดว่าคลิปยาแนวเป็นคอนเทนต์ขยะ

2 นาที ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว แต่งเพลงให้อธบิดีฝนหลวง บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว จัดหนัก! แต่งเพลงเสียดสีวงจรอุบาทว์ ส่งใจเชิดชูอธิบดีฝนหลวง

29 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 2 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 2 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดสลด! เรือนำเที่ยวล่มกลางแม่น้ำอินเดีย ดับ 9 ศพ กู้ภัยสะเทือนใจพบแม่กอดลูก 4 ขวบแน่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานใจเด็ดดวง ควงมีดฟันแขนไม่เลี้ยง หลังโจรบุกปล้นร้านกลางเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุโมทนาบุญใหญ่! ตระกูล “สมิตะมาน” บริจาคที่ดิน 66 ไร่ สร้างศูนย์การแพทย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทาหรณ์ เด็ก14 ถูกไฟช็อตร่างค้างคานั่งร้าน อาการยังวิกฤต (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! จับชาวนารายแรก เผานา 28 ไร่พิษณุโลก ใจเด็ดขวางรถดับเพลิง ปรับแค่ 1,000 บาท ข่าว

ด่วน! จับชาวนารายแรก เผานา 28 ไร่พิษณุโลก ใจเด็ดขวางรถดับเพลิง ปรับแค่ 1,000 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

งอนจนได้เรื่อง! ผัวเมียต่างชาติ พายคายัคประชดกันจนหลงป่าโกงกาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 2 พ.ค. 69 สลากออมสิน 2 ปี รับขวัญหลังวันแรงงาน รางวัลใหญ่ 30 ล้าน ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 2 พ.ค. 69 สลากออมสิน 2 ปี รับขวัญหลังวันแรงงาน รางวัลใหญ่ 30 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กข่าวด่วน นายกฯ แจกเงินผู้สูงอายุ 10,000 บาท จริงหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 2 พ.ค. 69 เช็กรางวัลที่ 1 พร้อมแนะนำเลขเด็ด 10 ปีที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปเบาะแส โจรชุดไรเดอร์บุกเดี่ยวห้างดังสมุทรสาคร กวาดทอง 23 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังต่อ 3 ชั้น เลขเด็ด Line News

ลุ้นโชคงวด 2 พ.ค.69 “รังต่อยักษ์ 3 ชั้น” โผล่ชายคา คอหวยแห่ส่องเลขที่บ้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลทรัมป์ สงคามอิหร่านยุติ ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลัง รัฐบาลทรัมป์อ้างสงครามอิหร่าน “ยุติแล้ว” ก่อนเส้นตาย 60 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องสีเสื้อ &#039;กาลกิณี&#039; ห้ามใส่ 2 พ.ค. นี้ ใส่ผิดชีวิตเปลี่ยน เดี๋ยวอดรวยไม่รู้ตัว ไลฟ์สไตล์

ส่องสีเสื้อ ‘กาลกิณี’ ห้ามใส่ 2 พ.ค. นี้ ใส่ผิดชีวิตเปลี่ยน เดี๋ยวอดรวยไม่รู้ตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! ส่องเลขเด็ด &quot;เจ๊ฟองเบียร์&quot; งวด 2 พ.ค. 69 ปล่อยเล่นเด่นเน้นๆ เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด “เจ๊ฟองเบียร์” งวด 2 พ.ค. 69 ปล่อยเลขเด่นเน้นๆ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย ศุภจี ทุเรียนลูกละ 100 ข่าวการเมือง

สรุปมหากาพย์ “ทุเรียนร้อยล้าน” พิมรี่พาย จากดราม่าไม่ตรงปกสู่พายุการเมือง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจผลหวย 2 พ.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้ายสองตัวมาแล้ว เช็กที่นี่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

คลิปบีบหัวใจ! เด็ก 5 ขวบ ร้องหาคนรับเลี้ยง หลังพ่อ-แม่ เจออุบัติเหตุสลด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ฟาดกลับดราม่าขุดคดีชนคน! เผยความจริงสุดพีค

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเคล็ดลับเสริมดวงก่อนหวยออกงวด 2 พ.ค. 69 เลื่อนหลังวันแรงงาน มัดรวมเลขเด่นปฏิทินหลวงปู่สรวงและเลขคำนวณ AI ล่าสุด 24-51-68 พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับโชคใหญ่ เลขเด็ด

วิธีแก้เคล็ดเสริมดวง ก่อนหวยงวด 2 พ.ค. 69 ส่องเลขเด็ด AI-คำชะโนด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แปลปกสลาก งวดหวยออกวันแรงงาน 2 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

ซูมชัดๆ เลขเด็ด แปลปกสลาก 2 5 69 ลุ้นโชคใหญ่หวยงวดต้นเดือนพฤษภาคม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 2 พฤษภาคม 2569 วิคราะห์หวยรัฐบาลไทย เลขเด็ด

เปิดแนวทางเลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 2 พฤษภาคม 2569 วิคราะห์หวยรัฐบาลไทย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด หวย AI งวด 2 พ.ค. 69 เจาะลึกสถิติความน่าจะเป็น คัดเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฉยับ! เบิร์ด วันว่างๆ รับผิดสัญญายาย &quot;แบงก์ เลสเตอร์&quot; อ้างไม่คิดว่าคลิปยาแนวเป็นคอนเทนต์ขยะ

แฉยับ! เบิร์ด วันว่างๆ รับผิดสัญญายาย “แบงก์ เลสเตอร์” อ้างไม่คิดว่าคลิปยาแนวเป็นคอนเทนต์ขยะ

เผยแพร่: 2 พฤษภาคม 2569
แอ๊ด คาราบาว แต่งเพลงให้อธบิดีฝนหลวง

แอ๊ด คาราบาว จัดหนัก! แต่งเพลงเสียดสีวงจรอุบาทว์ ส่งใจเชิดชูอธิบดีฝนหลวง

เผยแพร่: 2 พฤษภาคม 2569
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 2 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 2 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 2 พฤษภาคม 2569

อนุโมทนาบุญใหญ่! ตระกูล “สมิตะมาน” บริจาคที่ดิน 66 ไร่ สร้างศูนย์การแพทย์

เผยแพร่: 2 พฤษภาคม 2569
Back to top button